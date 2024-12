Gyilkos kutyával ölt az őrült nő: sokkoló videó látott napvilágot, nem ez volt az első támadás

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A közelmúltban történt tragikus kutyatámadás újabb részletei kerültek napvilágra, miután kiderült, hogy az állat már korábban is veszélyeztette a környék lakóinak biztonságát. A Mirror által megszerzett felvételek tanúsága szerint a későbbi halálos támadást elkövető kutya néhány nappal korábban egy iskolás fiút is megtámadott - számolt be a Mirror.

A bíróságon pénteken "Prince" néven említett pitbull terrier november 18-án, nem sokkal délután 3 óra után támadott meg egy körülbelül hétéves fiút, aki édesapjával az iskolából tartott hazafelé. A szemtanúk beszámolója szerint az állat hirtelen a gyermekre ugrott és megpróbálta megharapni az arcát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! "A fiú félelmében, rémülten sikoltozott. Eszeveszett helyzet volt" - nyilatkozta egy szemtanú a Mirrornak. "Az apa megpróbálta leszedni a kutyát a fiáról. Félelmetes volt." A kutya erősen megragadta a fiú kabátját, és a földre lökte őt. Az apa minden tőle telhetőt megtett, hogy segítsen gyermekének, de az állat csak nehezen engedte el áldozatát. Szerencsére a fiú nem szenvedett súlyos sérüléseket, de az eset láthatóan megrázta. Ugyanez a kutya okozta szerdán hajnalban egy 42 éves férfi, Akif Mustaq halálát egy kelet-londoni, stratfordi lakásban. A tragikus esemény után a Metropolitan Police lefoglalta az állatot. Az üggyel kapcsolatban pénteken bíróság elé állították a 32 éves Leanne McDowellt, akit több vádpontban is bűnösnek találtak. A nőt veszélyes módon irányíthatatlan kutya tartásával, az állat jólétének elhanyagolásával, valamint tiltott harci kutya birtoklásával vádolják. A vádirat szerint McDonnell nem gondoskodott megfelelően a kutyáról, "nem megfelelő környezetben" tartotta, ahol nem volt elegendő élelem, és "tárgyak és törmelék" borította a padlót. A gyanúsított nem tett vallomást, és feltételes óvadékot kapott. Január 6-án kell megjelennie a Snaresbrook Crown Court előtt. A rendőrség közlése szerint az áldozat családját értesítették, és a boncolásra a közeljövőben sor kerül.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK