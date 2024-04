Nesze neked rezsicsökkentés: itthon tilos az erkélynapelem, a németek támogatják is

Magyarországon szigorúan tilos erkélynapelemekkel energiát termelni, aki mégis a konnektorba dugható rendszereket használja, annak az áramszerződését is felbonthatják. Eközben Németországban tovább lazítanak a szabályokon, 600 watt helyett 800 watt lehet a maximális erkélynapelem-teljesítmény, és könnyebb lesz az adminisztráció is. Sőt egyes tartományok és települések még támogatást is adnak a lakosságnak az egyszerű rendszerek telepítéséhez.

Magyarországon tilos erkélynapelemekkel, konnektoron keresztül visszatáplálni. Viszont, mint beszámoltunk róla, Elmű Hálózati Kft. január végén kiadott egy jóváhagyást, amely lehetővé teszi, hogy egy budapesti társasház hetedik emeletének erkélyére pár napelemtáblát felszerelhessen a lakó, vagyis oldódni látszik a korábbi szigorú elzárkózás az ilyen berendezések engedélyezésétől.

Az Elmű egészen pontosan formailag "csak" azt hagyta jóvá, hogy a lakó egy 800 watt teljesítményű invertert (átalakítót) építsen be a lakás elektromos hálózatába. Ez azért fontos, mert az áramcég mindig az inverterre adja meg az engedélyt, akkor is, amikor egy családi ház tetejét telerakják panelekkel. Ugyanakkor az említett esetben nem a konnektorba táplálják vissza a megtermelt energiát, és az engedélyezés is egyszeri esetnek tűnik.

Úgyhogy óvatosan, mert a magyar áramszolgáltatók általános szerződési feltételei nem engedik meg, hogy a fogyasztó áramot tápláljon be a konnektoron keresztül a lakás vezetékeibe. Aki ezt megszegi attól akár az áramszolgáltatást is megtagadhatják!

Nyugaton imádják, bárkol meg lehet venni

Miközben Magyarországon tilos használni, Nyugat-Európában virágzik az erkélynapelem. Egy konnektorba dugható, mini napelemes rendszerrel bárki részt vehet az energiatermelésben, kevés ráfordítással és szűk térben is - hirdeti legfrissebb cikkében a Német Autóklub (ADAC) is. Az úgynevezett balkonnapelemek száma folyamatosan nő, Németországban már több mint 400 000 ilyen működik. És ez csak nőni fog, hiszen egyre többen szeretnének "saját áramot termelni", hogy függetlenebbek legyenek az energiaáraktól, és csökkentsék költségeiket - az állam pedig ezt támogatja is.

Hogyan működik egy erkélynapelem?

A működési elv nagyon egyszerű: napelemeket felszerelni, dugalj a konnektorba, és csökkenteni a rezsit, semmilyen különleges beüzemelés nem kell hozzájuk Németországban - egyszerű kezelésük és kompakt méretük miatt akár laikusok is felhelyezhetik otthon a mini-napelemrendszereket, akár lakásokban is. Lehetséges ez erkélykorlátra, homlokzatra, teraszra vagy tetőre is kitenni a rendszert, ez sincs külön megszabva.

A balkonnapelem-rendszerek általában egy vagy két napelemmodulból és egy inverterből állnak. Utóbbi átalakítja a napelemes energiát a normál háztartási árammá – egyen- és váltóárammá. Ezután az átalakított áram közvetlenül a konnektorba megy, a házban lévő villanyóra lassabban pörög, mert kevesebb energia kerül hálózatból való beszerzésre.

Mennyi energiát lehet ezekkel termelni?

Egy tipikus napelemmodul körülbelül 350-470 watt teljesítményű, és egy átlagos mini-napelemrendszer két modullal rendelkezik, de lehet bővíteni is. Eddig viszont a német szabályok szerint maximum 600 wattal lehetett a hálózatba betáplálni - ezen enyhíteni fognak. A háztartásban csatlakoztatott berendezések először a napenergiát használják, mielőtt ismét a szolgáltatótól származó áramra támaszkodnának.

A Berlini Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szerint egy 600 wattos rendszer esetében egy déli erkélyen, árnyékolás nélkül, évente 400-600 kilowattóra energiát lehet termelni. Hazai, nem rezsicsökkentett áron (70 Ft/kWh) ez kb. 28 ezer és 42 ezer forint közötti megtakarítást jelentene.

Egyre többet és könnyebben lehet telepíteni

A német kormány enyhíteni tervez a szabályokon, 800 wattig is be lehetne táplálni a renszerbe, így pedig több saját napelemes energiát lehet felhasználni, és kevesebb háztartási áramra lesz szükség. A Bundestag és a Bundesrat már jóváhagyta a Napenergia-csomag I nevű módosítás egy részét, a maradék könnyítés is zöld utat kaphat hamarosan.

A még el nem fogadott jogszabálycsomagban az is szerepel, hogy a balkonnapelemeket hamarosan már nem kell a szolgáltatónak bejelenteni. Ideiglenesen elfogadhatók lesznek az idősebb villanyórák is, amelyek a napelemes energia visszatáplálásakor hátrafelé pörögnek – legalábbis addig, amíg a mérőállomás-üzemeltető nem cseréli digitális kétirányú mérőre a villanyórákat.

Még támogatás is van rá - Németországban

A piaci verseny fokozódása és a gyártási költségek csökkenése miatt Németországban ma már néhány száz eurótól elérhetők a mini-napelemrendszerek. Egy 800 wattos komplett készlet, kábelekkel, átalakítóval, két modullal és tartószerkezettel körülbelül 450 és 800 euró között mozoghat - átváltva kb. 177 ezer és 316 ezer forint. Egy egyedülálló személy számára, alacsony fogyasztással gyakran elegendő egy 400 wattos rendszer, ami körülbelül 200 euróba kerül, azaz kb 79000 forintba. A számítások szerint a kiadások jó eséllyel 5-10 év alatt megtérülnek.

Ha ez még nem elég, Berlin, Mecklenburg-Előpomeránia, Schleswig-Holstein és Szászország tartományok, valamint egyre több város és település nyújt pénzügyi támogatást olyan lakosok és bérlők számára, akik mini-napelemrendszereket akarnak beszerezni és telepíteni. Lakóhelytől és teljesítménytől függően 50 és 500 euró (azaz kb. 20 ezer és 200 ezer forint) közötti összeg lehet a támogatás összege.

Emellett 2023 óta 0% az ÁFA az erkélynapelemek esetében Németországban!

Így a magánszemélyek további 19 százalékot takaríthatnak meg a beszerzéskor. Ugyanakkor az is a szabály része, hogy a fel nem használt napelemes energiát nem lehet díjazásra érvényesíteni a nyilvános hálózatba történő visszatáplálás esetén. Csak a nagyobb fotovoltaikus rendszerek tulajdonosai tudják az áramot az áramszolgáltatók részére értékesíteni, az erkélynapelemesek nem.

Az ADAC arra is felhívja a figyelmet, hogy aki mini-napelemrendszert szeretne vásárolni, annak lehetőleg akkor kell fogyasztani a generált áramot, amikor az áramot termel, azaz nappal. De komplett készletek balkonnapelemmel és egy speciális akkumulátoros energiatárolóval már körülbelül 1000 eurótól (kb. 400 ezer forint) elérhetők.

Az erkélynapelemek felszerelés után majdnem karbantartásmentesek, de azért évente legalább egyszer érdemes takarítani őket, mert időjárási és környezeti hatásoknak vannak kitéve. A jól karbantartott panelek 20-30 évig bírják, míg az inverterekre a gyártók 10-15 év garanciát vállalnak.