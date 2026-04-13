2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Országház belseje.
Otthon

Választás 2026: ekkor kezdheti meg működését az új parlament - mutatunk minden fontos részletet, dátumot a választás után

Pénzcentrum
2026. április 13. 08:45

A parlamenti választásokat követően a köztársasági elnök harminc napon belül hívja össze az új Országgyűlés alakuló ülését. Ezen az eseményen a képviselők leteszik az esküt, és megválasztják a parlament tisztségviselőit. Ekkor döntenek az államfő által javasolt miniszterelnök személyéről is, ami hivatalosan elindítja az új kormány megalakulásának folyamatát.

A hivatalos folyamat legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon veszi kezdetét. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ekkor állapítja meg az országos listás eredményeket, amelyek a mandátumkiosztás alapjául szolgálnak. Az Alaptörvény értelmében a régi Országgyűlés megbízatása az új parlament alakuló ülésével ér véget, és a frissen megválasztott testület ekkor kezdi meg a munkáját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alakuló ülésen a Nemzeti Választási Iroda és az NVB elnöke beszámol a választás lebonyolításáról. A mandátumvizsgálat után a képviselők igazolják megbízatásukat, majd az eskü letételével hivatalosan is megkezdik a munkát. Ezt követően a parlament megválasztja az elnökét, az alelnököket és a jegyzőket. A pártok közötti politikai megállapodások alapján ekkor, vagy egy későbbi ülésen alakulnak meg az állandó parlamenti bizottságok is.

Választás 2026: még mindig nem végleges az eredmény - két újabb mandátumot is veszíthet a Fidesz
EZ IS ÉRDEKELHET
A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás.

Az új Országgyűlés megalakulásával a korábbi kormány megbízatása automatikusan megszűnik, és az új miniszterek kinevezéséig ügyvezető kormányként működik tovább. Ebben az átmeneti időszakban a leköszönő miniszterelnök és a kabinet hatáskörei szigorúan korlátozottak. Nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerhetik el, nem nevezhetnek ki és nem menthetnek fel minisztereket. Rendeletet is csak törvényi felhatalmazás alapján, kizárólag halaszthatatlan esetben alkothatnak.

Az alakuló ülés legfontosabb döntése az új kormányfő megválasztása. Az államfő által javasolt jelöltről a képviselők döntenek, a megválasztásához pedig a parlament több mint felének támogató voksára van szükség.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Amennyiben a testület elutasítja a jelöltet, a köztársasági elnöknek tizenöt napon belül új személyt kell javasolnia. Eredményes szavazás esetén a miniszterelnök a megválasztásával azonnal hivatalba lép. A korábbi évek tapasztalatai alapján az Országgyűlés megalakulása és az új kormány tényleges felállása között általában két-három hét telik el.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #kormány #magyarország #állam #országgyűlési választások #parlament #jog #miniszterelnök #politika #2026 #választás 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:32
09:20
09:15
09:10
09:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

Több kisokos

EZT OLVASTAD MÁR?
