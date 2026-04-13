Választás 2026: ekkor kezdheti meg működését az új parlament - mutatunk minden fontos részletet, dátumot a választás után

A parlamenti választásokat követően a köztársasági elnök harminc napon belül hívja össze az új Országgyűlés alakuló ülését. Ezen az eseményen a képviselők leteszik az esküt, és megválasztják a parlament tisztségviselőit. Ekkor döntenek az államfő által javasolt miniszterelnök személyéről is, ami hivatalosan elindítja az új kormány megalakulásának folyamatát.

A hivatalos folyamat legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon veszi kezdetét. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ekkor állapítja meg az országos listás eredményeket, amelyek a mandátumkiosztás alapjául szolgálnak. Az Alaptörvény értelmében a régi Országgyűlés megbízatása az új parlament alakuló ülésével ér véget, és a frissen megválasztott testület ekkor kezdi meg a munkáját.

Az alakuló ülésen a Nemzeti Választási Iroda és az NVB elnöke beszámol a választás lebonyolításáról. A mandátumvizsgálat után a képviselők igazolják megbízatásukat, majd az eskü letételével hivatalosan is megkezdik a munkát. Ezt követően a parlament megválasztja az elnökét, az alelnököket és a jegyzőket. A pártok közötti politikai megállapodások alapján ekkor, vagy egy későbbi ülésen alakulnak meg az állandó parlamenti bizottságok is.

Az új Országgyűlés megalakulásával a korábbi kormány megbízatása automatikusan megszűnik, és az új miniszterek kinevezéséig ügyvezető kormányként működik tovább. Ebben az átmeneti időszakban a leköszönő miniszterelnök és a kabinet hatáskörei szigorúan korlátozottak. Nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerhetik el, nem nevezhetnek ki és nem menthetnek fel minisztereket. Rendeletet is csak törvényi felhatalmazás alapján, kizárólag halaszthatatlan esetben alkothatnak.

Az alakuló ülés legfontosabb döntése az új kormányfő megválasztása. Az államfő által javasolt jelöltről a képviselők döntenek, a megválasztásához pedig a parlament több mint felének támogató voksára van szükség.

Amennyiben a testület elutasítja a jelöltet, a köztársasági elnöknek tizenöt napon belül új személyt kell javasolnia. Eredményes szavazás esetén a miniszterelnök a megválasztásával azonnal hivatalba lép. A korábbi évek tapasztalatai alapján az Országgyűlés megalakulása és az új kormány tényleges felállása között általában két-három hét telik el.