Tűzoltó walkie talkie-t használ, segélyhívás; minden logó eltávolítva. Szlovénia, Európa. Nikon.
Nagyon megtépte a viharos szél az egyik vármegyét: kidőlt fák, áramkimaradások is voltak

2026. március 26. 19:57

Vas vármegyében a viharos szél miatt eddig tizenöt esetben riasztották a tűzoltókat. A káresetek zöme a körmendi és a szombathelyi térséget érinti - erről számolt be a katasztrófavédelem.

A kárelhárítást a körmendi és a szombathelyi hivatásos, valamint az őriszentpéteri önkéntes tűzoltók végzik. Körmend közelében, a 87-es főúton egy megdőlt villanyoszlophoz kellett kivonulniuk. Ezt a szerkezetet a kiérkezésükkor már csak a vezetékek tartották meg.

Szombathelyen is több gondot okozott az ítéletidő. A Temesvár utcában egy családi ház orombádogját bontotta meg a szél, a Tompa Mihály utcában pedig egy optikai kábelt szakított le. Bajánsenyén egy tizenöt méter magas fa dőlt rá az elektromos hálózatra.

Azokon a helyszíneken, ahol a vihar a vezetékeket is megrongálta, a katasztrófavédelem egységei az áramszolgáltató szakembereivel közösen dolgoznak a veszélyhelyzet megszüntetésén. Ezeken a településeken leginkább kidőlt fák, megdőlt villanyoszlopok és megrongálódott tetőelemek miatt kérik a katasztrófavédelem segítségét.
