Sarkvidéki hideg csaphat le hamarosan Magyarországra: ez nem vicc, brutális hideg készül

Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére. A meteorológiai előrejelzések szerint Magyarország egyelőre elkerülheti az első hidegbetörést, miközben átmeneti enyhülés várható a következő napokban - írja a 24.hu.

Az idei január már eddig is kemény, fagyos és havas időjárást hozott Magyarországra, amit az észak-déli irányú légköri áramlás okozott. A jelenlegi meridionális hullámok ciklonok és anticiklonok formájában haladnak az északi féltekén, déli részükön sarkvidéki hideget, északi ágaikban pedig egyenlítői meleget szállítva.

"Az előrejelzések szerint viszont egy héten belül a hullámok »összeolvadnak«, beáll az úgynevezett total blocking, azaz totális blokkolás. Az északi félteke áramlása leáll, olyan hatalmas állóhullámok alakulnak ki, amilyenekre háromszor volt csak példa az elmúlt 130 évben" – nyilatkozta Molnár László meteorológus, a hosszú távú előrejelzések szakértője a 24.hu-nak.

A szakemberek szerint ma kezd kialakulni egy anticiklon Oroszország középső területein, amely január 17-ére jelentősen megerősödik, majd összeomolva szétterül egész Eurázsiában. Ez a képződmény várhatóan Berlintől a Csendes-óceánig, a Jeges-tengertől a Himalájáig fog terjeszkedni, egyetlen hatalmas meridionális hullámvölgyet alkotva.

A jelenség következtében az északi félteke közel felét sarkvidéki hideg áraszthatja el, ami az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékleteket okozhat még az Egyenlítőhöz közeli területeken, például Vietnámban vagy Sierra Leonéban is. Pakisztánban és Szaúd-Arábiában akár fagy is előfordulhat.

A jövő hét elején várható első hidegbetörés Európa nagy részét, így Magyarországot is elkerülheti, mivel a hideg levegő tőlünk délre, délnyugati irányba halad. Ugyanakkor a második hullám, amely a jelenlegi előrejelzések szerint valószínűsíthető, már kontinensünket és hazánkat is hosszan tartó, jelentős lehűléssel fenyegetheti.

Ami a következő napokat illeti, Magyarországon enyhülés várható. Keddtől a délnyugati országrészben már pozitív hőmérsékleti értékek is előfordulhatnak, helyenként akár 7 fokig emelkedhet a hőmérséklet, míg az ország keleti kétharmadán fagypont körüli értékek lesznek jellemzőek. Kedden északkeleten havazás várható 5-10 centiméteres friss hóréteggel, amely később sok helyen ónos esőbe válthat át. Budapesten és környékén 2-3 centiméternyi hó, majd 2-3 milliméternyi ónos eső valószínű.

Csütörtökön a keleti országrészben hidegpárna alakulhat ki, amely konzerválja a kialakuásakor mért hőmérsékletet. A nyugati területeken azonban aktívabb marad a légkör és enyhébb időjárás várható.

A kialakulóban lévő anticiklon január 17-18. környékén keletről elérheti a Kárpát-medencét, aminek hatására a hétvégén és a jövő hét elején kevésbé felhős, naposabb, de hűvösebb időre számíthatunk. A meteorológus szerint a hótakaró sok helyen megolvad, de teljesen nem tűnik el, és a héten bármikor előfordulhat enyhe havazás, eső vagy ónos eső.