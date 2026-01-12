2026. január 12. hétfő Ernő
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sunny winter day in a park
Otthon

Sarkvidéki hideg csaphat le hamarosan Magyarországra: ez nem vicc, brutális hideg készül

24.hu
2026. január 12. 15:34

Egy rendkívüli időjárási jelenség van kialakulóban, amely sarkvidéki hideget hozhat Eurázsia jelentős részére. A meteorológiai előrejelzések szerint Magyarország egyelőre elkerülheti az első hidegbetörést, miközben átmeneti enyhülés várható a következő napokban - írja a 24.hu.

Az idei január már eddig is kemény, fagyos és havas időjárást hozott Magyarországra, amit az észak-déli irányú légköri áramlás okozott. A jelenlegi meridionális hullámok ciklonok és anticiklonok formájában haladnak az északi féltekén, déli részükön sarkvidéki hideget, északi ágaikban pedig egyenlítői meleget szállítva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az előrejelzések szerint viszont egy héten belül a hullámok »összeolvadnak«, beáll az úgynevezett total blocking, azaz totális blokkolás. Az északi félteke áramlása leáll, olyan hatalmas állóhullámok alakulnak ki, amilyenekre háromszor volt csak példa az elmúlt 130 évben" – nyilatkozta Molnár László meteorológus, a hosszú távú előrejelzések szakértője a 24.hu-nak.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakemberek szerint ma kezd kialakulni egy anticiklon Oroszország középső területein, amely január 17-ére jelentősen megerősödik, majd összeomolva szétterül egész Eurázsiában. Ez a képződmény várhatóan Berlintől a Csendes-óceánig, a Jeges-tengertől a Himalájáig fog terjeszkedni, egyetlen hatalmas meridionális hullámvölgyet alkotva.

A jelenség következtében az északi félteke közel felét sarkvidéki hideg áraszthatja el, ami az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékleteket okozhat még az Egyenlítőhöz közeli területeken, például Vietnámban vagy Sierra Leonéban is. Pakisztánban és Szaúd-Arábiában akár fagy is előfordulhat.

A jövő hét elején várható első hidegbetörés Európa nagy részét, így Magyarországot is elkerülheti, mivel a hideg levegő tőlünk délre, délnyugati irányba halad. Ugyanakkor a második hullám, amely a jelenlegi előrejelzések szerint valószínűsíthető, már kontinensünket és hazánkat is hosszan tartó, jelentős lehűléssel fenyegetheti.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ami a következő napokat illeti, Magyarországon enyhülés várható. Keddtől a délnyugati országrészben már pozitív hőmérsékleti értékek is előfordulhatnak, helyenként akár 7 fokig emelkedhet a hőmérséklet, míg az ország keleti kétharmadán fagypont körüli értékek lesznek jellemzőek. Kedden északkeleten havazás várható 5-10 centiméteres friss hóréteggel, amely később sok helyen ónos esőbe válthat át. Budapesten és környékén 2-3 centiméternyi hó, majd 2-3 milliméternyi ónos eső valószínű.

Csütörtökön a keleti országrészben hidegpárna alakulhat ki, amely konzerválja a kialakuásakor mért hőmérsékletet. A nyugati területeken azonban aktívabb marad a légkör és enyhébb időjárás várható.

A kialakulóban lévő anticiklon január 17-18. környékén keletről elérheti a Kárpát-medencét, aminek hatására a hétvégén és a jövő hét elején kevésbé felhős, naposabb, de hűvösebb időre számíthatunk. A meteorológus szerint a hótakaró sok helyen megolvad, de teljesen nem tűnik el, és a héten bármikor előfordulhat enyhe havazás, eső vagy ónos eső.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #időjárás #magyarország #tél #hó #ónos eső #hideg #meteorológia #lehűlés #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:46
16:33
16:13
16:01
15:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
2026. január 12.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
2026. január 12.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
3 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
3
1 napja
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
4
2 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
5
5 napja
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Annuitás
hosszú lejáratú, egyenlő évi összegekben törlesztett kölcsönöknél az az évenként fizetendő összeg, mely magában foglalja a tőketörlesztést és a kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 16:33
Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 16:01
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
Agrárszektor  |  2026. január 12. 16:34
Bármikor ellenőrizhetik a magyarokat: bírságot kaphat, akinél ez nincs rendben