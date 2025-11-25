2025. november 25. kedd Katalin
Ingatlanközvetítő adja a lakáskulcsot a nőnek, és aláírja a megállapodást az irodában
Otthon

Erre kevesen számítottak: bemondta a kormány az új Otthontámogatás részleteit, sok dolog módolni fog

Pénzcentrum
2025. november 25. 17:15

Januártól elérhető az új Otthontámogatás, amely évi nettó 1 millió forint állami támogatást biztosít közszolgálati dolgozóknak lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önerejére. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet több ponton is módosult a korábbi tervezethez képest.

A Magyar Közlönyben megjelent 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet részletezi az új Otthontámogatás feltételeit, amely 2026. január 1-jétől lép életbe. A támogatás két formában vehető igénybe: meglévő lakáshitel törlesztéséhez havi 83 ezer forint, vagy lakóingatlan megszerzéséhez szükséges önerőként egyszeri 1 millió forint formájában.

A végleges rendelet több határidőt is módosított. A munkáltatóknak 2025. december 20-ig kell tájékoztatniuk a dolgozókat a támogatás igénylésének lehetőségéről. A már meglévő lakáskölcsön-szerződések esetében 2026. január 20-ig lehet bejelenteni az igényt, ez jogvesztő határidő. Az új, 2026. január 1. után kötött szerződéseknél folyamatosan, jogvesztő határidő nélkül lehet igényelni a támogatást.

Fontos változás, hogy házastársak esetében, ha mindketten jogosultak a támogatásra, akkor ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre is igényelhetik azt. A 2026. január 1. előtt kötött szerződéseknél az adóstársnak nem kell tulajdonnal rendelkeznie az ingatlanban, míg az ezt követően kötött szerződéseknél már igen. Nem házastárs adóstársak esetében azonban csak egyikük veheti igénybe a támogatást ugyanarra a lakáskölcsön-szerződésre.

Az Otthontámogatás az éves keretösszeg erejéig akár több lakáskölcsön-szerződéshez is felhasználható. A 2027-es évtől kezdődően évente egy alkalommal kell bejelentést tenni a támogatás igénybevételéhez.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #támogatás #önerő #január #törlesztés #kormányrendelet #magyar közlöny

