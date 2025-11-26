Az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztása az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 1. és 2. számú melléklete alapján történik.
Itt a bejelentés, kiterjesztik az Otthon Startot: 2026-tól már gyakorlatilag bármit lehet venni vele
A kormány 2026. január elsejétől kiterjeszti az Otthon Start programot a külterületi ingatlanokra is, ami több tízezer új ingatlant tehet elérhetővé a kedvezményes hitelprogram keretében - írja a Telex.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára megerősítette az Ingatlan.com értesüléseit a program kiterjesztéséről. A Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy az intézkedés nemcsak a meglévő ingatlanok, hanem a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezések felpörgetését is célozza.
A döntés hátterében az áll, hogy bár a magyarországi ingatlanok 98 százalékát már most is lefedi az Otthon Start program – beleértve a tanyákat és a birtokközpont besorolású ingatlanokat –, a zártkerti ingatlanokra eddig nem vonatkozott a 3 százalékos hitellehetőség.
Az államtitkár rámutatott, hogy számos vidéki településen, például Debrecenben, Nyíregyházán és Sopronban jelentős ingatlanfejlesztések zajlanak külterületeken, de ezek belterületté minősítése akár több mint egy évet is igénybe vehet. Magyarországon több ezer olyan külterületi besorolású ingatlan található, amely minden igényt kielégít.
A zártkerti területek hitelezése eddig kényes kérdésnek számított, amit főként az befolyásolt, hogy az adott épület lakóingatlanként vagy gazdasági épületként van-e nyilvántartva. Erre a különbségtételre az államtitkár egyelőre nem tért ki részletesen.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Otthon Start Programot a kormány szeptemberi indulása óta többször módosította, legutóbb november 15-én vezettek be változásokat. Az új szabályok szerint már az igénylő testvére is szerepelhet adóstársként, önkormányzati lakásokra is felvehető a hitel, valamint az örökléssel és a csok felvételével kapcsolatos részletek is bekerültek a szabályozásba.
A víziközmű-hálózatok a létfontosságú infrastruktúra részét képezik, így az állapotuk közvetlenül hat a lakosság ellátásbiztonságára.
Már a középosztálynak sem álom egy ilyen luxuslakás? Ezt a környéket rohanták meg most az Otthon Start-felvevők
A szakértő várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban jelentősebb változás már nem történik a balatoni ingatlanpiacon.
Magyarország akkor tudja erősíteni kiemelkedő napenergia-pozícióját, ha célzott programok támogatják a decentralizált, lakossági és ipari energiatermelés további bővülését.
Földrajzi eloszlásuk alapján az alföldi térségek és vármegyék lehetnek az intézkedés legnagyobb nyertesei.
Rengeteg magyar elégelte meg a méregdrága rezsiárakat: asztalra csaptak a fogyasztók, tüntetést szerveznek
A kedvező összképet árnyalja, hogy a rendszerhasználati díjak kifejezetten magasak Magyarországon.
Itt az eredeti, azonnal puha mézeskalács recept és mézeskalács cukormáz recept - Mézeskalács házikó recept és sablon
Isteni mézeskalács recept: íme, a nagymama mézeskalács receptje, mutatjuk, hogyan készül a rögtön puha mézeskalács. Hogyan történik a mézeskalács díszítése cukormázzal?
Az Otthon Centrum harmadik negyedéves elemzése szerint továbbra is a panellakások kelnek el a leggyorsabban.
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
Magyarországon rohamosan terjed a légkondicionáló berendezések használata, miközben az ingatlanállomány energetikai állapota kritikus.
Tóth Vera énekesnő őszintén vallott anyagi helyzetéről Borbás Marcsi podcastjában
Téli zsidó ünnepek 2025-ben és 2026-ban: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások, ételek kapcsolódanak hozzá?
Az alábbiakban bemutatjuk, milyen zsidó ünnepek kapcsolódnak a 2025-ös és 2026-os télhez, mikor kezdődnek, és mit jelentenek.
Toros káposzta recept: nézzük, hogyan történik a toros káposzta készítése savanyú káposzta használatával, mitől lesz a legfinomabb a toros káposzta oldalassal!
Egy nemzetközi rangsor szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa: te is ezt érzed néha?
Mikor jön a tél 2025-ben? Mikor lesz hó? Lesz-e idén fehér karácsony? A tél kezdete, a téli napforduló és a téli szünet dátuma
Bár a naptári tél hivatalosan december 1-jén indul, az első hidegfrontok és fagyos reggelek már november végén megérkezhetnek. Mit ígérnek az előrejelzések? Nézzük!
A többi belvárosi kerülethez képest nem változtatta meg drasztikusan a VI. kerület lakáspiacát a tavalyi terézvárosi Airbnb-t tiltó rendelet.
A 2025 téli napforduló idején sokakban felmerül a kérdés, mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején, és miért kötődik ennyi hagyomány ehhez az időszakhoz....
Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést - írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében.
Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai
Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet.
A KSH adatai alapján 2024-ben a vármegyeszékhelyeken és Budapesten közel 60 ezer lakóingatlan cserélt gazdát.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.