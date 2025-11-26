2025. november 26. szerda Virág
Debrecen, 2025. szeptember 1.Az Otthon Start Programot hirdetõ plakátok a program indulása napján Debrecenben 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program cél
Otthon

Itt a bejelentés, kiterjesztik az Otthon Startot: 2026-tól már gyakorlatilag bármit lehet venni vele

Telex
2025. november 26. 08:20

A kormány 2026. január elsejétől kiterjeszti az Otthon Start programot a külterületi ingatlanokra is, ami több tízezer új ingatlant tehet elérhetővé a kedvezményes hitelprogram keretében - írja a Telex.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára megerősítette az Ingatlan.com értesüléseit a program kiterjesztéséről. A Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy az intézkedés nemcsak a meglévő ingatlanok, hanem a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezések felpörgetését is célozza.

A döntés hátterében az áll, hogy bár a magyarországi ingatlanok 98 százalékát már most is lefedi az Otthon Start program – beleértve a tanyákat és a birtokközpont besorolású ingatlanokat –, a zártkerti ingatlanokra eddig nem vonatkozott a 3 százalékos hitellehetőség.

Kapcsolódó cikkeink:

Az államtitkár rámutatott, hogy számos vidéki településen, például Debrecenben, Nyíregyházán és Sopronban jelentős ingatlanfejlesztések zajlanak külterületeken, de ezek belterületté minősítése akár több mint egy évet is igénybe vehet. Magyarországon több ezer olyan külterületi besorolású ingatlan található, amely minden igényt kielégít.

A zártkerti területek hitelezése eddig kényes kérdésnek számított, amit főként az befolyásolt, hogy az adott épület lakóingatlanként vagy gazdasági épületként van-e nyilvántartva. Erre a különbségtételre az államtitkár egyelőre nem tért ki részletesen.

Az Otthon Start Programot a kormány szeptemberi indulása óta többször módosította, legutóbb november 15-én vezettek be változásokat. Az új szabályok szerint már az igénylő testvére is szerepelhet adóstársként, önkormányzati lakásokra is felvehető a hitel, valamint az örökléssel és a csok felvételével kapcsolatos részletek is bekerültek a szabályozásba.
