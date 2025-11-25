Már a középosztálynak sem álom egy ilyen luxuslakás? Ezt a környéket rohanták meg most az Otthon Start-felvevők

Hamarosan megkezdődnek a Balaton újabb medertisztítási és nádprofilozási munkálatai Balatonfenyves térségében – jelentette be az önkormányzat.
Érzékeny és óvatos a balatoni ingatlanpiac, melyre a visszafogott áremelkedés volt jellemző az idei évben. És az is leginkább csak az Otthon Starttal érintett ingatlanok kategóriájában jelentkezett - áll a Balla Ingatlan friss sajtóközleményében.
"2025-ben folytatódott a 2024 végén kezdődött enyhe élénkülés a balatoni ingatlanpiacon, azonban a kínálati árak sokáig nem változtak. Az Otthon Start hírére aztán tovább fokozódott a kereslet. A fix 3 százalékos, támogatott hitel hírére már akkor megjelentek az első érdeklődők, amikor még nem is volt minden részlet tisztázva" - mondta Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője.
Elsősorban az 50-70 millió forintos, 50-70 négyzetméteres, használt lakások iránti kereslet élénkült meg ekkor, mivel ezek a típusok és méretek feleltek csak meg a támogatott hitel feltételeinek a Balaton partján. Ezeken kívül még a 28-35 négyzetméteres parti garzonlakásoknál lehetett nagyobb keresletet tapasztalni.
Az érdeklődők több mint fele Otthon Start igénybevételével és az elérhető minimális önerővel szeretett volna vásárolni, de a lendületet némileg visszafogta, hogy sokan nem találtak az elvárásoknak megfelelő ingatlant.
A szűk kínálat ellenére a vevők nem csaptak le a túlárazott ingatlanokra, amire egy példát is említett az ingatlanközvetítő. Egy 2024 őszétől hirdetett ingatlannál az Otthon Start miatt megnövekedett vevői figyelem hatására néhány millió forintot emelt a tulajdonosa, melynek hatására egyből megszűnt a lakás iránti érdeklődés. Habár mindössze néhány százalékos áremelés történt, ezt még az Otthon Start sem tudta kompenzálni, így végül vissza kellett állítani az eredeti árat, majd egy kismértékű alkuval két hét után végül elkelt az ingatlan.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a balatoni ingatlanpiac annyiban más, mint egy nagyvárosi, hogy a legtöbb érdeklődő itt nem saját lakhatásra keres ingatlant. Vagy nyaralónak vagy kiadás céljára veszik, hosszú távú befektetésként. Emiatt pedig itt az Otthon Start hatása is másként jelentkezik.
Az árak emelkedése sem volt emiatt kirobbanó, mindössze néhány százalékos az egész évben, az is főleg a támogatott hitellel érintett ingatlanok piacán. Ennek hatására a siófoki, belvárosi lakások négyzetméterára most 750 ezer – 1 millió forint között alakul, a parti újépítésűeké 1,5–2 millió forint között, újszerű családi házakat a déli parton 1–1,5 millió forintért lehet kapni, míg az északi parton kicsit drágábban 1,2–2 millió forint közötti áron.
Ezek az árak elsősorban a felkapott városokra érvényesek, melyek közé a déli parton elsősorban Siófok és Zamárdi, míg az északi parton Balatonfüred és Balatonalmádi tartozik - magyarázta Krausz Gábor.
Alkudni nem sokat lehet ezekből az árakból, kivéve, ha jelentősen túlárazottak az ingatlanok. Ilyenkor az átlagos, mintegy 5 százalék körüli alkumérték 10-15 százalékra is nőhet. A leginkább felkapott, 50-70 milliós lakásokat most megfelelő árazás esetén egy hónapon belül értékesíteni tudják, ugyanakkor más kategóriába tartozó ingatlanoknál már 3-6 hónapra nő az értékesítési idő, sőt a több százmillió forintos ingatlanok esetében 1 év a realitás.
Eközben a bérleti piacon nem érezni számottevő változást: a bérleti díjak folyamatosan emelkednek, nagyjából követve az inflációt. Annak ellenére, hogy túl sok hosszú távú bérlővel nem lehet találkozni a Balaton partján. Ennek oka, hogy a bérleti díjak és az itt elérhető fizetések nem igazán vannak egyensúlyban.
Ez azt jelenti, hogy egy siófoki belvárosi, 60 négyzetméteres lakás havi bérleti díja jelenleg 150–220 ezer forint között alakul, a parti lakásoké viszont eléri akár a 350 ezer forintos szintet is. Utóbbiakat azonban csak májusig lehet hosszabb távra kibérelni, mert utána nyaraltatnak bennük a tulajdonosok. Nekik ugyanis továbbra is a nyaraltatás éri meg leginkább. Ha valaki mégis egész évre szeretne kibérelni egy ilyen parti ingatlant, akkor a havi 350 ezer forintos bérleti díj helyett már havi 500 ezer forintos összegre számíthat.
A szakértő várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban jelentősebb változás már nem történik a balatoni ingatlanpiacon, csak a jövő év áprilisi országgyűlési választások eredményeznek majd némi bizonytalanságot. Emiatt pedig még inkább az - egyébként is érezhető - óvatosság lesz jellemző a piacon.
A többi belvárosi kerülethez képest nem változtatta meg drasztikusan a VI. kerület lakáspiacát a tavalyi terézvárosi Airbnb-t tiltó rendelet.
