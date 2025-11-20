Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai

Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet. Míg a prémium lokációkon több millió forintos négyzetméterárak jellemzőek, addig az ország egyes részein mindössze néhány tízezer forintért lehet lakóingatlant vásárolni - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.

Az ingatlan.com elemzése szerint 2023-ban az ország legdrágább utcája a II. kerületi Levél utca volt, ahol közel 2,6 millió forintos négyzetméteráron keltek el a lakások. Az országos top 10-ben szinte kizárólag budapesti közterületek szerepeltek, egyedül a balatonfüredi Deák Ferenc utca képviselte a vidéket 2,3 millió forintos négyzetméterárával.

A rangsor másik végén a borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utca állt, ahol mindössze 23 ezer forintos négyzetméteráron lehetett lakást vásárolni. Ez 112-szeres különbséget jelent a legdrágább és legolcsóbb helyszín között.

Az idei adatok még szélsőségesebb képet mutatnak. 2024-ben az V. kerületi Bárczy István utca luxustársasházában található lakások 6,6 millió forintos négyzetméterárral vezetik a listát. Ezzel szemben a Békés vármegyei Kevermes település Szabadság utcájában mindössze 13 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak ingatlanokat, ami már 514-szeres különbséget jelent.

A főváros legolcsóbb utcája tavaly a XVIII. kerületi Napló utca volt 315 ezer forintos négyzetméterárral, míg idén a XX. kerületi Szent Lajos tér viseli ezt a címet 243 ezer forintos árszinttel.

A vidéki városok között jelentős különbségek mutatkoznak. Pest vármegyében a budaörsi Ady Endre utca (1,36 millió Ft/m²), Hajdú-Biharban a debreceni Vasvári Pál utca (1,16 millió Ft/m²), Csongrád-Csanádban a szegedi Apáca utca (1,05 millió Ft/m²) vezeti az árlistát.

A Balaton környéke továbbra is kiemelkedően drága: a siófoki Vitorlás utcában 1,9 millió forint feletti négyzetméteráron keltek el a lakások tavaly, míg idén a tihanyi Középsőóvári utca 5,55 millió forintos, a balatonkenesei Kikötő utca pedig 4,3 millió forintos négyzetméterárral szerepel a legdrágábbak között.

Az elemzés rámutat, hogy a legolcsóbb települések többsége kisebb vidéki városokból és falvakból kerül ki, ahol a lakáspiaci kereslet általában gyenge. Ezzel szemben a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval.

Futó Péter, a zenga.hu ingatlankereső portál elemzési vezetője felhívta a figyelmet: a legdrágább utcák sorrendjében tavaly óta több fontos változás is történt. A legdrágább utcák jellemzően minden évben a legdrágább települések és budapesti kerületekből kerülnek ki, melyek között Budapest I., II., V. és XII. kerületét, valamint a Balaton északi partját – Balatonfüred, Tihany és környéke – lehet említeni. A zenga.hu-n kínált lakóingatlanok hirdetési négyzetméterárai az V. és a XII. kerületben, valamint Tihanyban már elérik a 2 millió forintot.

Az elhelyezkedés mellett viszont az ott értékesített ingatlanok állapota - például új építésű lakások- is képes befolyásolni egy adott utca négyzetméterárait. Ha egy utcában több luxuslakást is értékesítenek egy adott évben, könnyen az élbolyba kerülhet akkor is, ha egyébként nem feltétlenül a legdrágább kerületben vagy településen található.

A legolcsóbb utcák ezzel szemben főként az ország periférikus elhelyezkedésű kistelepülésein vannak: több Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található falu mellett, ezúttal néhány észak-dunántúli utca is felkerült a legolcsóbbak közé, például Pápán és Celldömölkön. "A legolcsóbb utcákban hirdetett lakóingatlanok négyzetméterárai jellemzően az 50 ezer forintot sem érik el, miután az alacsonyabb jövedelmek és munkalehetőségek hiánya miatt itt erős kínálati piac alakul ki." - tette hozzá Futó Péter.