2025. november 20. csütörtök Jolán
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Typical old panel apartment with a lot of windows from Budapest, Hungary, as a texture or for background, real photo
Otthon

Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai

Pénzcentrum
2025. november 20. 16:15

Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet. Míg a prémium lokációkon több millió forintos négyzetméterárak jellemzőek, addig az ország egyes részein mindössze néhány tízezer forintért lehet lakóingatlant vásárolni - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.

Az ingatlan.com elemzése szerint 2023-ban az ország legdrágább utcája a II. kerületi Levél utca volt, ahol közel 2,6 millió forintos négyzetméteráron keltek el a lakások. Az országos top 10-ben szinte kizárólag budapesti közterületek szerepeltek, egyedül a balatonfüredi Deák Ferenc utca képviselte a vidéket 2,3 millió forintos négyzetméterárával.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rangsor másik végén a borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utca állt, ahol mindössze 23 ezer forintos négyzetméteráron lehetett lakást vásárolni. Ez 112-szeres különbséget jelent a legdrágább és legolcsóbb helyszín között.

Az idei adatok még szélsőségesebb képet mutatnak. 2024-ben az V. kerületi Bárczy István utca luxustársasházában található lakások 6,6 millió forintos négyzetméterárral vezetik a listát. Ezzel szemben a Békés vármegyei Kevermes település Szabadság utcájában mindössze 13 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak ingatlanokat, ami már 514-szeres különbséget jelent.

A főváros legolcsóbb utcája tavaly a XVIII. kerületi Napló utca volt 315 ezer forintos négyzetméterárral, míg idén a XX. kerületi Szent Lajos tér viseli ezt a címet 243 ezer forintos árszinttel.

A vidéki városok között jelentős különbségek mutatkoznak. Pest vármegyében a budaörsi Ady Endre utca (1,36 millió Ft/m²), Hajdú-Biharban a debreceni Vasvári Pál utca (1,16 millió Ft/m²), Csongrád-Csanádban a szegedi Apáca utca (1,05 millió Ft/m²) vezeti az árlistát.

A Balaton környéke továbbra is kiemelkedően drága: a siófoki Vitorlás utcában 1,9 millió forint feletti négyzetméteráron keltek el a lakások tavaly, míg idén a tihanyi Középsőóvári utca 5,55 millió forintos, a balatonkenesei Kikötő utca pedig 4,3 millió forintos négyzetméterárral szerepel a legdrágábbak között.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az elemzés rámutat, hogy a legolcsóbb települések többsége kisebb vidéki városokból és falvakból kerül ki, ahol a lakáspiaci kereslet általában gyenge. Ezzel szemben a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval.

Futó Péter, a zenga.hu ingatlankereső portál elemzési vezetője felhívta a figyelmet: a legdrágább utcák sorrendjében tavaly óta több fontos változás is történt. A legdrágább utcák jellemzően minden évben a legdrágább települések és budapesti kerületekből kerülnek ki, melyek között Budapest I., II., V. és XII. kerületét, valamint a Balaton északi partját – Balatonfüred, Tihany és környéke – lehet említeni. A zenga.hu-n kínált lakóingatlanok hirdetési négyzetméterárai az V. és a XII. kerületben, valamint Tihanyban már elérik a 2 millió forintot.  

Az elhelyezkedés mellett viszont az ott értékesített ingatlanok állapota - például új építésű lakások- is képes befolyásolni egy adott utca négyzetméterárait. Ha egy utcában több luxuslakást is értékesítenek egy adott évben, könnyen az élbolyba kerülhet akkor is, ha egyébként nem feltétlenül a legdrágább kerületben vagy településen található. 

A legolcsóbb utcák ezzel szemben főként az ország periférikus elhelyezkedésű kistelepülésein vannak: több Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található falu mellett, ezúttal néhány észak-dunántúli utca is felkerült a legolcsóbbak közé, például Pápán és Celldömölkön. "A legolcsóbb utcákban hirdetett lakóingatlanok négyzetméterárai jellemzően az 50 ezer forintot sem érik el, miután az alacsonyabb jövedelmek és munkalehetőségek hiánya miatt itt erős kínálati piac alakul ki." - tette hozzá Futó Péter. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Balaton #Budapest #lakáspiac #drágulás #luxusingatlan #ingatlanpiac #vidék #lakásár #főváros #elemzés #négyzetméterár #ingatlan.com #lakásárak #ingatlanárak #ingatlanár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:23
16:15
16:04
15:55
15:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
2025. november 20.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
2025. november 20.
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
2
3 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
3
2 hete
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
4
2 hete
Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak
5
3 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Cross default
ha az adós vagy az adós csoportjához tartozó cégek közül bármelyik nem teljesíti bármely szerződéses pénzügyi kötelezettségét a bank azonnali hatállyal felmondhatja az adóssal kötött szerződéseit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 16:04
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 15:49
Itt a tervezet: jócskán növelnék a kiegészítő nyugdíjakat, ez rengeteg időst érint
Agrárszektor  |  2025. november 20. 15:33
Több hullámban zúdul le az eső az országra: mutatjuk, mire számíthatunk