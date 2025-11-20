A KSH adatai alapján 2024-ben a vármegyeszékhelyeken és Budapesten közel 60 ezer lakóingatlan cserélt gazdát.
Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai
Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet. Míg a prémium lokációkon több millió forintos négyzetméterárak jellemzőek, addig az ország egyes részein mindössze néhány tízezer forintért lehet lakóingatlant vásárolni - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.
Az ingatlan.com elemzése szerint 2023-ban az ország legdrágább utcája a II. kerületi Levél utca volt, ahol közel 2,6 millió forintos négyzetméteráron keltek el a lakások. Az országos top 10-ben szinte kizárólag budapesti közterületek szerepeltek, egyedül a balatonfüredi Deák Ferenc utca képviselte a vidéket 2,3 millió forintos négyzetméterárával.
A rangsor másik végén a borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utca állt, ahol mindössze 23 ezer forintos négyzetméteráron lehetett lakást vásárolni. Ez 112-szeres különbséget jelent a legdrágább és legolcsóbb helyszín között.
Az idei adatok még szélsőségesebb képet mutatnak. 2024-ben az V. kerületi Bárczy István utca luxustársasházában található lakások 6,6 millió forintos négyzetméterárral vezetik a listát. Ezzel szemben a Békés vármegyei Kevermes település Szabadság utcájában mindössze 13 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak ingatlanokat, ami már 514-szeres különbséget jelent.
A főváros legolcsóbb utcája tavaly a XVIII. kerületi Napló utca volt 315 ezer forintos négyzetméterárral, míg idén a XX. kerületi Szent Lajos tér viseli ezt a címet 243 ezer forintos árszinttel.
A vidéki városok között jelentős különbségek mutatkoznak. Pest vármegyében a budaörsi Ady Endre utca (1,36 millió Ft/m²), Hajdú-Biharban a debreceni Vasvári Pál utca (1,16 millió Ft/m²), Csongrád-Csanádban a szegedi Apáca utca (1,05 millió Ft/m²) vezeti az árlistát.
A Balaton környéke továbbra is kiemelkedően drága: a siófoki Vitorlás utcában 1,9 millió forint feletti négyzetméteráron keltek el a lakások tavaly, míg idén a tihanyi Középsőóvári utca 5,55 millió forintos, a balatonkenesei Kikötő utca pedig 4,3 millió forintos négyzetméterárral szerepel a legdrágábbak között.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az elemzés rámutat, hogy a legolcsóbb települések többsége kisebb vidéki városokból és falvakból kerül ki, ahol a lakáspiaci kereslet általában gyenge. Ezzel szemben a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval.
Futó Péter, a zenga.hu ingatlankereső portál elemzési vezetője felhívta a figyelmet: a legdrágább utcák sorrendjében tavaly óta több fontos változás is történt. A legdrágább utcák jellemzően minden évben a legdrágább települések és budapesti kerületekből kerülnek ki, melyek között Budapest I., II., V. és XII. kerületét, valamint a Balaton északi partját – Balatonfüred, Tihany és környéke – lehet említeni. A zenga.hu-n kínált lakóingatlanok hirdetési négyzetméterárai az V. és a XII. kerületben, valamint Tihanyban már elérik a 2 millió forintot.
Az elhelyezkedés mellett viszont az ott értékesített ingatlanok állapota - például új építésű lakások- is képes befolyásolni egy adott utca négyzetméterárait. Ha egy utcában több luxuslakást is értékesítenek egy adott évben, könnyen az élbolyba kerülhet akkor is, ha egyébként nem feltétlenül a legdrágább kerületben vagy településen található.
A legolcsóbb utcák ezzel szemben főként az ország periférikus elhelyezkedésű kistelepülésein vannak: több Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található falu mellett, ezúttal néhány észak-dunántúli utca is felkerült a legolcsóbbak közé, például Pápán és Celldömölkön. "A legolcsóbb utcákban hirdetett lakóingatlanok négyzetméterárai jellemzően az 50 ezer forintot sem érik el, miután az alacsonyabb jövedelmek és munkalehetőségek hiánya miatt itt erős kínálati piac alakul ki." - tette hozzá Futó Péter.
A tűzoltók azonnal megkezdték a tűzzel érintett emelet kiürítését.
A szabályozás várhatóan jelentős hatással lesz a kerületi ingatlanpiacra.
Kiderült, meddig lesz még elérhető az Otthon Start hitelprogram a lakásvásárlóknak: erről jobb, ha tudsz
Az Otthon Start lakáshitelprogram továbbra is váratlanul erős érdeklődést mutat, a kormány eredeti várakozásait felülmúlva.
Az új otthon elérhetősége – mit ér a 3%-os hitel különböző keresetek mellett?
Egyre több ingatlanközvetítő kínál piaci ár alatt jelentősen olcsóbb lakásokat, ám az úgynevezett 'alternatív ingatlanpiac' valójában árverési ingatlanok közvetítését takarja.
Az évezred legnagyobb lakásárdrágulása jöhet 2025-ben Magyarországon: nesze neked OSP, azért ez így nagyon meredek
Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése szerint 2025 végére közel 29 százalékra gyorsulhat az éves lakásár-növekedés országos átlagban, ami 25 éve nem látott szintet jelent.
A lakásárak az idei első félév végéig országos átlagban 17,9 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest.
Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Az építőipar óvatos optimizmussal várja az Otthon Start hatását. Sokan tartanak az építőanyagok árának felfutásától, vagy hiányjelenségektől.
Megszólalt a szövetség elnöke: kiderült, idén is kerülhet-e hal minden asztalra a karácsonyi vacsorán
A karácsonyi időszak slágere továbbra is a ponty, különösen a halászlé készítéséhez.
Piaci, gazdasági szereplők közül a bérbeadó-tulajdonos magánbiztonsági cégeknek szokott megbízást adni, mert ez olcsóbb és gyorsabb a bírósági útnál.
Meglepő változásokat hozott az Otthon Start: erre senki sem számított a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén
Kovács Csaba szakértő szerint a 3%-os kamat ellenére sem feltétlenül a támogatott hitellel vásárlás most a legjobb lehetőség a tó környékén
Elképesztően pörögnek ezek a lakások a pesti ingatlanpiacon: aranyárat lehet kérni értük, most érdemes lépni
Budapesten továbbra is élénk a kereslet a minilakások iránt. A 16 és 22 négyzetméter közötti ingatlanok sajátos szegmenst alkotnak és főként befektetési célból cserélnek gazdát.
Az Országgyűlés elfogadta a társasházi építményi jog intézményét, amely fokozott védelmet biztosít a lakásvásárlóknak és finanszírozóknak az építés alatt álló ingatlanok esetében.
Több kerületben is paneláron lehet új lakást venni az otthon startos kínálat miatt.
Minden negyedik szerződés mellé további hitel vagy állami támogatás is társult. A Babaváró a leggyakoribb kiegészítés.
A CSOK Plusz jelenleg azoknak a gyermeket vállaló házaspároknak érhető el, ahol a feleség a hitelkérelem beadásakor még nem múlt el 40 éves.
A hidegfront nyomán este a magasabb területeken akár hópelyhek is megjelenhetnek.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.