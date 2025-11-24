A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 0,8 százalékkal csökkentek a III. negyedévben.
Alaposan felforgatta a piacot az Otthon Start: vajon ez meddig fog még tartani?
Az Otthon Centrum harmadik negyedéves elemzése szerint továbbra is a panellakások kelnek el a leggyorsabban. A friss adatok érdemi különbséget jeleznek az értékesítési időkben az egyes lakástípusok között.
Mindhárom ingatlanpiaci szegmensben módosult az értékesítéshez szükséges idő - kommentálta a harmadik negyedév adatait Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. A szakember arról is beszámolt, hogy idén a korábbitól eltérő tendencia rajzolódik ki a forgási sebesség terén. Amíg az év első felében a lakások forgási sebessége gyorsult, addig a házak eladásához szükséges idő tovább nőtt.
A harmadik negyedévben azonban mindegyik szegmensben elmozdulás tapasztalt az Otthon Centrum: a legszembetűnőbb fordulat a házak értékesítési idejének csökkenése volt, miközben a lakások esetében minimális növekedés volt megfigyelhető, vagyis mérséklődött a különbség a két ingatlantípus között.
Az év harmadik negyedévében a társasházi lakások átlagos értékesítési ideje 85 nap volt. Leggyorsabban a budai kerületekben lehetett értékesíteni az ingatlanokat, itt a sikeres tranzakcióhoz elég volt 74 nap, míg a régióközpontokban 77 napra volt szükség egy ingatlan eladásához. Az átlaghoz közeli érték jellemző a főváros pesti oldalára, valamint a kisebb városokra és az agglomerációra is.
Ezzel szemben a megyei jogú városokban 97 nap, a vízpartok közelében pedig 130 nap volt az átlagos értékesítési idő, ami már lényegesen hosszabb időszakot jelent. A használt házak átlagos értékesítési ideje az év első felében mért 200 napról 162 napra csökkent a harmadik negyedévben, ami érdemi rövidülés.
A panellakások értékesítési ideje is változott, de még mindig ez az ingatlantípus tölti a legrövidebb időt a piacon: a második negyedévben irányadó 50 napról a harmadik negyedévben 69 napra nőtt a házgyári technológiával épült lakások értékesítési ideje.
Mindez szoros összefüggésben van az Otthon Start Program révén igénybe vehető kedvezményes kamatozású hitel bevezetésével: az eladók a várható keresletbővülésre áremeléssel reagáltak, miközben a vevők – különösen az első lakást keresők – kivártak, hogy tisztában legyenek a program pontos részleteivel
– magyarázta a folyamatokat Soóki-Tóth Gábor.
A szakember elmondta, hogy az említett időszakban a régió központokban találtak leggyorsabban új tulajdonosra a panellakások, átlagosan 59 nap alatt. A fővárosban és a kisebb megyei jogú városokban 70 nap körüli értékesítési idő az irányadó, míg Pest vármegyében 73 nap. A kisvárosok panelpiacán egyelőre kevésbé érződött a kedvezményes hitel hatása, hiszen a 80 napos átlag valamivel még több is, mint az előző negyedéves érték.
A többi belvárosi kerülethez képest nem változtatta meg drasztikusan a VI. kerület lakáspiacát a tavalyi terézvárosi Airbnb-t tiltó rendelet.
Erre a drágulásra egy magyar se volt felkészülve: döbbenet, ahogy elszálltak az ilyen ingatlanok árai
Hatalmas különbségek mutatkoznak a magyarországi lakásárakban: a legdrágább és legolcsóbb utcák között akár 514-szeres árkülönbség is lehet.
A KSH adatai alapján 2024-ben a vármegyeszékhelyeken és Budapesten közel 60 ezer lakóingatlan cserélt gazdát.
A Duna House legfrissebb adatai szerint a budapesti lakáspiacon átrendeződés figyelhető meg a kerületi preferenciákban.
A szabályozás várhatóan jelentős hatással lesz a kerületi ingatlanpiacra.
Kiderült, meddig lesz még elérhető az Otthon Start hitelprogram a lakásvásárlóknak: erről jobb, ha tudsz
Az Otthon Start lakáshitelprogram továbbra is váratlanul erős érdeklődést mutat, a kormány eredeti várakozásait felülmúlva.
Az új otthon elérhetősége – mit ér a 3%-os hitel különböző keresetek mellett?
Egyre több ingatlanközvetítő kínál piaci ár alatt jelentősen olcsóbb lakásokat, ám az úgynevezett 'alternatív ingatlanpiac' valójában árverési ingatlanok közvetítését takarja.
Az évezred legnagyobb lakásárdrágulása jöhet 2025-ben Magyarországon: nesze neked OSP, azért ez így nagyon meredek
Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése szerint 2025 végére közel 29 százalékra gyorsulhat az éves lakásár-növekedés országos átlagban, ami 25 éve nem látott szintet jelent.
A lakásárak az idei első félév végéig országos átlagban 17,9 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest.
Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.
