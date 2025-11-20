Ezeken a helyeken felrobbant a lakáspiac: azok a magyarok járhatnak nagyon jól, akik itt adnának el

A Duna House legfrissebb adatai szerint a budapesti lakáspiacon átrendeződés figyelhető meg a kerületi preferenciákban.
A KSH adatai szerint 2024-ben a XI. és XIII. kerületben, valamint Debrecenben cserélt gazdát a legtöbb lakóingatlan. A nagyvárosokban és a fővárosban összesen közel 60 ezer lakás talált új tulajdonosra, ami az országos forgalom közel felét jelenti - áll az OTP friss sajtóközleményében.
A KSH adatai alapján 2024-ben a vármegyeszékhelyeken és Budapesten közel 60 ezer lakóingatlan cserélt gazdát, ami az országos lakáspiaci forgalom majdnem felét tette ki. Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint a legtöbb tranzakció a főváros XI. és XIII. kerületében történt, mindkét helyen több mint 3200 eladással.
Mindkét kerületben a használt többlakásos ingatlanok domináltak: a XIII. kerületben közel 2300, a XI. kerületben mintegy 1700 ilyen tranzakciót regisztráltak. Az új többlakásos ingatlanok értékesítése is ezeken a helyeken volt a legmagasabb, kerületenként körülbelül 800 eladással. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint ez nem meglepő, hiszen évek óta ez a két kerület a legnépszerűbb mind a vevők, mind a beruházók körében.
A budapesti kerületek közül a XIV. kerület került az országos lista negyedik helyére mintegy 2800 eladott ingatlannal. A top 10-ben szerepel még a III., a VIII. és a VII. kerület is. A lista végén a XXIII. kerület áll, ahol mindössze 230 eladást regisztráltak tavaly.
A vidéki nagyvárosok közül Debrecen emelkedett ki közel 2900 tranzakcióval, ezzel a harmadik helyet szerezte meg országosan. A hajdúsági városban szintén a használt többlakásos ingatlanok voltak a legnépszerűbbek (1200 eladás), de jelentős volt a használt lakótelepi lakások (930) és a használt családi házak (570) forgalma is. A debreceni piac élénkségét elsősorban a városban megvalósuló nagy feldolgozóipari beruházások (BMW, CATL) magyarázzák.
Hasonló tendencia figyelhető meg Szegeden is, ahol a BYD beruházása lendítette fel a piacot. A legtöbb használt lakótelepi lakást Óbudán adták el (1100), de szorosan mögötte következett Miskolc és Pécs is ezer feletti panelértékesítéssel. A vármegyeszékhelyek közül Szekszárdon volt a legalacsonyabb a forgalom 400 alatti adásvétellel.
Az egyes ingatlantípusokat vizsgálva a használt családi házak piacán Debrecen vezetett, a második helyen Nyíregyháza állt. Új családi házból Nyíregyházán bonyolították a legtöbb adásvételt (kb. 80), bár ez volt a piac legkisebb szegmense. A többlakásos téglaépületekben lévő használt lakások esetében Budapest dominált, vidéken csak Szeged és Debrecen tudott ezer fölé menni. Az új társasházi lakások piaca is fővároscentrikus volt, vidéken Kecskemét emelkedett ki közel 200 tranzakcióval.
Valkó Dávid szerint 2025-ben élénkülhet a forgalom, a tavalyi 131 ezer után 150-155 ezer lakóingatlan cserélhet gazdát. Jelentős átrendeződésre nem számít az egyes típusok között, de 2026-tól a beinduló új fejlesztések hatására növekedhet az új lakások súlya, amihez az Otthon Start program és a Nemzeti Tőkeprogram is hozzájárulhat.
