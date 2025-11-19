2025. november 19. szerda Erzsébet
3 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Coruña, Spanyolországban készült fotó
Otthon

Hihetetlen lakásakció? Jobb, ha az apró betűs részt is elolvasod, sokan milliókat buknak ezzel

Pénzcentrum
2025. november 19. 20:31

Egyre több ingatlanközvetítő kínál piaci ár alatt jelentősen olcsóbb lakásokat, miközben előre fizetendő, vissza nem térítendő milliós díjakat számolnak fel. Az úgynevezett 'alternatív ingatlanpiac' valójában árverési ingatlanok közvetítését takarja, gyakran megtévesztő módon - számolt be a HVG.

A jelenlegi túlfűtött ingatlanpiacon különösen csábítónak tűnhetnek azok a hirdetések, amelyek a piaci ár töredékéért kínálnak lakásokat. Ilyen például egy 99 négyzetméteres érdi sorházi lakás 23 millió forintért, miközben a környéken az újszerű ingatlanok négyzetméterára már 1,4 millió forint körül mozog, különösen az Otthon Start program árfelhajtó hatása miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Brix Invest Kft. korábban 'banki visszavett', most pedig 'alternatív' ingatlanokat hirdet feltűnően alacsony árakon. A cég kommunikációja szerint évente 30-50 ezer ingatlant értékesítenek 'hatósági kényszerintézkedéssel', jelentősen a piaci ár alatt.

A szakma azonban nem ismer sem 'banki visszavett', sem 'alternatív' ingatlan kategóriát. Valójában ezek a vállalkozások főként a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, a NAV és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverési listáiról válogatnak, és ezeket az ingatlanokat kínálják közvetítőként.

Kapcsolódó cikkeink:

Hasonló módszerrel működik a Lexton Investments Kft. is, amely 'magánpályázatok és zárt körű értékesítési eljárások közvetítésével' kínál rendkívül kedvező árú ingatlanokat – például 63 négyzetméteres csepeli panellakást 42 millióért vagy 100 négyzetméteres Móricz Zsigmond körtéri téglalakást 87 millióért. A legvonzóbb ajánlatoknál azonban gyakran az 'ez már elkelt!' felirat szerepel, ami elsősorban figyelemfelkeltésre szolgál.

"Sumák brigád!" – nyilatkozott a HVG-nek egy károsult a Brix Investről. "12 millióért ajánlottak egy árverésre jutott piliscsabai társasházi lakást. Hatott a soha vissza nem térő alkalom pszichéje, megbízási szerződést kötöttem velük, és közel 1,3 millió forintot befizettem előre a költségeikre. Az árverésen 40 millió fölé ugrott az ár, nekem 20 milliónál ki kellett szállnom" – mondta.

A károsult elmondása szerint a hat hónapig érvényes szerződés alatt a cég nem tudott anyagi lehetőségeinek megfelelő ingatlant ajánlani, a befizetett összeget pedig nem térítették vissza, arra hivatkozva, hogy elvégezték a munkát: piacot kutattak és részt vettek helyette az árveréseken.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #csalás #NAV #lakás #ingatlan #ingatlanközvetítő #árverés #bíróság #szerződés #végrehajtás #ingatlanpiac #károsult #lakásárak #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:43
20:31
20:13
20:04
19:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 19.
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
2025. november 19.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
2025. november 19.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
2
3 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
3
2 hete
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
4
2 hete
Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak
5
3 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Totálkár
a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 19:00
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 18:10
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
Agrárszektor  |  2025. november 19. 19:29
Halálos vírus tombol Magyarországon: próbálják megállítani a terjedést