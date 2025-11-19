Hihetetlen lakásakció? Jobb, ha az apró betűs részt is elolvasod, sokan milliókat buknak ezzel

Egyre több ingatlanközvetítő kínál piaci ár alatt jelentősen olcsóbb lakásokat, miközben előre fizetendő, vissza nem térítendő milliós díjakat számolnak fel. Az úgynevezett 'alternatív ingatlanpiac' valójában árverési ingatlanok közvetítését takarja, gyakran megtévesztő módon - számolt be a HVG.

A jelenlegi túlfűtött ingatlanpiacon különösen csábítónak tűnhetnek azok a hirdetések, amelyek a piaci ár töredékéért kínálnak lakásokat. Ilyen például egy 99 négyzetméteres érdi sorházi lakás 23 millió forintért, miközben a környéken az újszerű ingatlanok négyzetméterára már 1,4 millió forint körül mozog, különösen az Otthon Start program árfelhajtó hatása miatt.

A Brix Invest Kft. korábban 'banki visszavett', most pedig 'alternatív' ingatlanokat hirdet feltűnően alacsony árakon. A cég kommunikációja szerint évente 30-50 ezer ingatlant értékesítenek 'hatósági kényszerintézkedéssel', jelentősen a piaci ár alatt.

A szakma azonban nem ismer sem 'banki visszavett', sem 'alternatív' ingatlan kategóriát. Valójában ezek a vállalkozások főként a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, a NAV és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverési listáiról válogatnak, és ezeket az ingatlanokat kínálják közvetítőként.

Hasonló módszerrel működik a Lexton Investments Kft. is, amely 'magánpályázatok és zárt körű értékesítési eljárások közvetítésével' kínál rendkívül kedvező árú ingatlanokat – például 63 négyzetméteres csepeli panellakást 42 millióért vagy 100 négyzetméteres Móricz Zsigmond körtéri téglalakást 87 millióért. A legvonzóbb ajánlatoknál azonban gyakran az 'ez már elkelt!' felirat szerepel, ami elsősorban figyelemfelkeltésre szolgál.

"Sumák brigád!" – nyilatkozott a HVG-nek egy károsult a Brix Investről. "12 millióért ajánlottak egy árverésre jutott piliscsabai társasházi lakást. Hatott a soha vissza nem térő alkalom pszichéje, megbízási szerződést kötöttem velük, és közel 1,3 millió forintot befizettem előre a költségeikre. Az árverésen 40 millió fölé ugrott az ár, nekem 20 milliónál ki kellett szállnom" – mondta.

A károsult elmondása szerint a hat hónapig érvényes szerződés alatt a cég nem tudott anyagi lehetőségeinek megfelelő ingatlant ajánlani, a befizetett összeget pedig nem térítették vissza, arra hivatkozva, hogy elvégezték a munkát: piacot kutattak és részt vettek helyette az árveréseken.