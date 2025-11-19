Az amerikai bíróság döntése szerint a Meta nem sértett versenyjogi szabályokat az Instagram és a WhatsApp felvásárlásával.
Hihetetlen lakásakció? Jobb, ha az apró betűs részt is elolvasod, sokan milliókat buknak ezzel
Egyre több ingatlanközvetítő kínál piaci ár alatt jelentősen olcsóbb lakásokat, miközben előre fizetendő, vissza nem térítendő milliós díjakat számolnak fel. Az úgynevezett 'alternatív ingatlanpiac' valójában árverési ingatlanok közvetítését takarja, gyakran megtévesztő módon - számolt be a HVG.
A jelenlegi túlfűtött ingatlanpiacon különösen csábítónak tűnhetnek azok a hirdetések, amelyek a piaci ár töredékéért kínálnak lakásokat. Ilyen például egy 99 négyzetméteres érdi sorházi lakás 23 millió forintért, miközben a környéken az újszerű ingatlanok négyzetméterára már 1,4 millió forint körül mozog, különösen az Otthon Start program árfelhajtó hatása miatt.
A Brix Invest Kft. korábban 'banki visszavett', most pedig 'alternatív' ingatlanokat hirdet feltűnően alacsony árakon. A cég kommunikációja szerint évente 30-50 ezer ingatlant értékesítenek 'hatósági kényszerintézkedéssel', jelentősen a piaci ár alatt.
A szakma azonban nem ismer sem 'banki visszavett', sem 'alternatív' ingatlan kategóriát. Valójában ezek a vállalkozások főként a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, a NAV és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverési listáiról válogatnak, és ezeket az ingatlanokat kínálják közvetítőként.
Hasonló módszerrel működik a Lexton Investments Kft. is, amely 'magánpályázatok és zárt körű értékesítési eljárások közvetítésével' kínál rendkívül kedvező árú ingatlanokat – például 63 négyzetméteres csepeli panellakást 42 millióért vagy 100 négyzetméteres Móricz Zsigmond körtéri téglalakást 87 millióért. A legvonzóbb ajánlatoknál azonban gyakran az 'ez már elkelt!' felirat szerepel, ami elsősorban figyelemfelkeltésre szolgál.
"Sumák brigád!" – nyilatkozott a HVG-nek egy károsult a Brix Investről. "12 millióért ajánlottak egy árverésre jutott piliscsabai társasházi lakást. Hatott a soha vissza nem térő alkalom pszichéje, megbízási szerződést kötöttem velük, és közel 1,3 millió forintot befizettem előre a költségeikre. Az árverésen 40 millió fölé ugrott az ár, nekem 20 milliónál ki kellett szállnom" – mondta.
A károsult elmondása szerint a hat hónapig érvényes szerződés alatt a cég nem tudott anyagi lehetőségeinek megfelelő ingatlant ajánlani, a befizetett összeget pedig nem térítették vissza, arra hivatkozva, hogy elvégezték a munkát: piacot kutattak és részt vettek helyette az árveréseken.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Az építőipar óvatos optimizmussal várja az Otthon Start hatását. Sokan tartanak az építőanyagok árának felfutásától, vagy hiányjelenségektől.
Megszólalt a szövetség elnöke: kiderült, idén is kerülhet-e hal minden asztalra a karácsonyi vacsorán
A karácsonyi időszak slágere továbbra is a ponty, különösen a halászlé készítéséhez.
Piaci, gazdasági szereplők közül a bérbeadó-tulajdonos magánbiztonsági cégeknek szokott megbízást adni, mert ez olcsóbb és gyorsabb a bírósági útnál.
Meglepő változásokat hozott az Otthon Start: erre senki sem számított a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén
Kovács Csaba szakértő szerint a 3%-os kamat ellenére sem feltétlenül a támogatott hitellel vásárlás most a legjobb lehetőség a tó környékén
Elképesztően pörögnek ezek a lakások a pesti ingatlanpiacon: aranyárat lehet kérni értük, most érdemes lépni
Budapesten továbbra is élénk a kereslet a minilakások iránt. A 16 és 22 négyzetméter közötti ingatlanok sajátos szegmenst alkotnak és főként befektetési célból cserélnek gazdát.
Az Országgyűlés elfogadta a társasházi építményi jog intézményét, amely fokozott védelmet biztosít a lakásvásárlóknak és finanszírozóknak az építés alatt álló ingatlanok esetében.
Több kerületben is paneláron lehet új lakást venni az otthon startos kínálat miatt.
Minden negyedik szerződés mellé további hitel vagy állami támogatás is társult. A Babaváró a leggyakoribb kiegészítés.
A CSOK Plusz jelenleg azoknak a gyermeket vállaló házaspároknak érhető el, ahol a feleség a hitelkérelem beadásakor még nem múlt el 40 éves.
A hidegfront nyomán este a magasabb területeken akár hópelyhek is megjelenhetnek.
Az ország szinte egész területén citromsárga riasztás van érvényben: alig lesz olyan megye, ami nem ázik ma el.
Így készül a tökéletes, elronthatatlan sült gesztenye házilag: otthon a sütőben, air fryerben is süthető
Sokan azért nem vágnak bele, mert a hagyományos, hosszú áztatásos módszer időigényes. Szerencsére létezik gyorsabb eljárás is.
Ezek a legolcsóbb ingatlanok a fővárosban, amelyek megfelelhetnek a 3%-os Otthon Start hitel feltételeinek.
Nálatok hogy készül a töltött káposzta? Itt az erdélyi és szabolcsi recept - Töltött káposzta savanyú káposztából, a tőtike tekerése, lábatlan tyúk sütőben, kemencében
Ez az étel nem túl bonyolult, és néhány alapvető szabály betartásával biztos a siker. Mutatjuk, hogyan készül a tökéletes verzió!
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
A Balaton környékén ma már milliós négyzetméterárakkal kell számolni, a tóparti települések az ország legdrágábbjai közé tartoznak. Ám nem minden „Balaton” kerül ennyibe.
Így készül a hagyományos hókifli zsírral és tejföllel - Vaníliás, lekváros, mandulás és omlós diós hókifli receptek karácsonyra
Mutatjuk, hogyan készül a hagyományos hókifli zsírral és tejföllel, ahogy a nagymama hókifli receptje diktálja!
Átalakíthatja a zártkerti ingatlanok piacát a nemrég hatályba lépett kormányrendelet.
Hankó Balázs bejelentette, hogy a csok plusz lakáshitelt a jövőben a 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.