Váratlan hatása van az Otthon Start Programnak: sok lakásvásárló lépi ezt meg, ők taktikáznak jól?

A Duna House legfrissebb adatai szerint a budapesti lakáspiacon átrendeződés figyelhető meg a kerületi preferenciákban. Bár a XIII. kerület továbbra is toronymagasan vezeti a népszerűségi listát, Zugló és Újbuda pedig holtversenyben követik, új fejlemény, hogy a középkategóriás, jobb ár-érték arányú kerületek előretörnek, miközben a klasszikusan drágább budai lokációkban mérséklődött az érdeklődés. A folyamatot az Otthon Start Program (OSP) és az Airbnb-korlátozások együttes hatása erősíti.
„Az OSP nemcsak élénkítette a piacot, hanem a fővárosban átalakította a kerületi preferenciákat is. A fiatalok és első lakásukat vásárlók egyre inkább a megfizethetőbb, élhetőbb kerületek felé fordulnak, ahol stabilabb a kínálat és reálisabbak az árak” – erről beszélt a Duna House friss elemzése kapcsán Szegő Péter, a vállalat vezető elemzője
Az elmúlt időszakban Terézváros után már Erzsébetváros is szigorította a rövid távú lakáskiadás szabályait. A szeptemberben életbe lépett rendelet értelmében új engedélyt lakóépületben már nem lehet szerezni, így a jövőben a VII. kerületben nem nyílhatnak új Airbnb-s lakások. A már működő engedélyek érvényben maradnak, de a kínálat bővülése gyakorlatilag megszűnik.
Terézváros példája jól mutatja a várható hatásokat: a tiltást követően az ingatlanárak csökkenni kezdtek, és a Kúria döntése megerősítette, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás. Ez a befektetési célú vásárlások visszaszorulását vetíti előre, miközben a saját célra vásárló fiatalok számára kedvezőbb feltételek alakulhatnak ki.
Kerületi átrendeződés
A Duna House adatai alapján a XIII. kerület toronymagasan vezeti a népszerűségi listát, az érdeklődők 22,6%-a jelölte meg célterületként, míg Zugló és Újbuda holtversenyben követik 18,5-18,5%-os aránnyal. A középkategóriás, jobb ár-érték arányú kerületek előretörése egyértelmű: a VI. kerületben az érdeklődés 12,5%-ról 15,4%-ra, a VII. kerületben pedig 14%-ról 16%-ra nőtt egy év alatt.
Ezzel szemben a klasszikusan drágább budai lokációkban mérséklődés látszik: a II. kerületben az érdeklődők aránya 18,6%-ról 15,2%-ra, a XII. kerületben pedig 16%-ról 14%-ra csökkent. Az I. kerület stabil maradt 8,4%-on, ami jól mutatja, hogy a prémiumlokációk iránti kereslet nem tűnt el, de kissé mérséklődött.
A külsőbb kerületekben ezzel szemben nőtt a kereslet: például a XIX. kerületben 6,6%-ról 9%-ra, a XX. kerületben 5%-ról 7%-ra, míg a XXIII. kerületben 2%-ról 3,4%-ra emelkedett az érdeklődők aránya. Ezek az adatok egyértelműen jelzik, hogy az OSP hatására a fiatalabb, saját célra vásárló réteg a megfizethetőbb kerületek felé fordul.
„Az Airbnb-korlátozások és az OSP együttesen olyan piaci átrendeződést hozott, amely hosszabb távon a befektetési célú vásárlások visszaszorulását, és a fiatal, saját célra vásárló réteg megerősödését eredményezheti” – tette hozzá Szegő Péter.
