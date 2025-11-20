Kiderült, meddig lesz még elérhető az Otthon Start hitelprogram a lakásvásárlóknak: erről jobb, ha tudsz

Az Otthon Start lakáshitelprogram továbbra is váratlanul erős érdeklődést mutat, a kormány eredeti várakozásait felülmúlva. Panyi Miklós, a miniszterelnökség stratégiai államtitkára szerint a program hosszú távon is a támogatási rendszer stabil eleme marad.

A szeptemberi felfutást követően a kormány arra számított, hogy mérséklődik majd az Otthon Start program iránti kereslet, azonban a hitelezési adatok ennek ellenkezőjét mutatják. Az október hasonlóan dinamikus volt, mint a szeptember, és a bankok visszajelzései alapján november első két hete is intenzív érdeklődést mutat – fejtette ki Panyi Miklós, a miniszterelnökség stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastjában.

"Kicsit meglepett minket, hogy ennyire kitart a program dinamikája" – árulta el Panyi Miklós, hozzátéve, hogy a hiteligénylők 80%-a fiatalabb 40 évnél. Az átlagos hitelösszeg is a vártnál magasabb, 33 millió forint helyett 35 millió forint körül alakul.

A Portfolio információi szerint október végén a program már 190 milliárd forintos leszerződött volument és 5500 szerződést ért el. Az államtitkár elmondta, hogy a CSOK Plusz hitellel kombinált Otthon Start ügyletek aránya 20-25% között mozog.

Az igénylők 40%-át házaspárok teszik ki, ami összefüggésben lehet azzal, hogy a kizárólag házasok számára elérhető családtámogatások és az Otthon Start kombinálása jelentős előnyöket biztosít. Figyelemre méltó, hogy szeptemberben a házasságkötések száma 17%-kal haladta meg az egy évvel korábbi adatokat, és a házasodók átlagéletkora is csökkent, amit Panyi egyértelműen a program hatásának tulajdonít.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A program jövőjével kapcsolatban az államtitkár hangsúlyozta, hogy az Otthon Start mögött hosszú távú társadalompolitikai cél húzódik. "Úgy tekintünk erre a programra, hogy ebben a logikában ez egy nagyon stabil pillér lesz" – fogalmazott, emlékeztetve arra, hogy a 2015-ben indult CSOK-hoz is csak nyolc év elteltével nyúltak hozzá komolyabban.

Panyi Miklós kiemelte, hogy a program gazdasági hatása is jelentős, mivel mozgásba hozza az építőipart. A stabil környezet biztonságot ad a fejlesztőknek, hogy új projektekbe kezdjenek. Az államtitkár szerint az öt év alatt tervezett legalább 50 ezer új lakás olyan bevételeket generál az államháztartásnak, amelyekből a program kiadásai hosszú távon finanszírozhatók.