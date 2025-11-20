2025. november 20. csütörtök Jolán
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régi utca Budapesten. Budapest VIII. kerülete Magyarország fővárosának egyik legrégebbi része.
Otthon

Kiderült, meddig lesz még elérhető az Otthon Start hitelprogram a lakásvásárlóknak: erről jobb, ha tudsz

Pénzcentrum
2025. november 20. 09:29

Az Otthon Start lakáshitelprogram továbbra is váratlanul erős érdeklődést mutat, a kormány eredeti várakozásait felülmúlva. Panyi Miklós, a miniszterelnökség stratégiai államtitkára szerint a program hosszú távon is a támogatási rendszer stabil eleme marad.

A szeptemberi felfutást követően a kormány arra számított, hogy mérséklődik majd az Otthon Start program iránti kereslet, azonban a hitelezési adatok ennek ellenkezőjét mutatják. Az október hasonlóan dinamikus volt, mint a szeptember, és a bankok visszajelzései alapján november első két hete is intenzív érdeklődést mutat – fejtette ki Panyi Miklós, a miniszterelnökség stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastjában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Kicsit meglepett minket, hogy ennyire kitart a program dinamikája" – árulta el Panyi Miklós, hozzátéve, hogy a hiteligénylők 80%-a fiatalabb 40 évnél. Az átlagos hitelösszeg is a vártnál magasabb, 33 millió forint helyett 35 millió forint körül alakul.

A Portfolio információi szerint október végén a program már 190 milliárd forintos leszerződött volument és 5500 szerződést ért el. Az államtitkár elmondta, hogy a CSOK Plusz hitellel kombinált Otthon Start ügyletek aránya 20-25% között mozog.

Az igénylők 40%-át házaspárok teszik ki, ami összefüggésben lehet azzal, hogy a kizárólag házasok számára elérhető családtámogatások és az Otthon Start kombinálása jelentős előnyöket biztosít. Figyelemre méltó, hogy szeptemberben a házasságkötések száma 17%-kal haladta meg az egy évvel korábbi adatokat, és a házasodók átlagéletkora is csökkent, amit Panyi egyértelműen a program hatásának tulajdonít.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A program jövőjével kapcsolatban az államtitkár hangsúlyozta, hogy az Otthon Start mögött hosszú távú társadalompolitikai cél húzódik. "Úgy tekintünk erre a programra, hogy ebben a logikában ez egy nagyon stabil pillér lesz" – fogalmazott, emlékeztetve arra, hogy a 2015-ben indult CSOK-hoz is csak nyolc év elteltével nyúltak hozzá komolyabban.

Panyi Miklós kiemelte, hogy a program gazdasági hatása is jelentős, mivel mozgásba hozza az építőipart. A stabil környezet biztonságot ad a fejlesztőknek, hogy új projektekbe kezdjenek. Az államtitkár szerint az öt év alatt tervezett legalább 50 ezer új lakás olyan bevételeket generál az államháztartásnak, amelyekből a program kiadásai hosszú távon finanszírozhatók.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakáshitel #kormány #lakásvásárlás #ingatlan #házasság #támogatás #építőipar #lakásépítés #lakáspiac #fiatalok #családtámogatás #ingatlan.com #csok plusz #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:03
09:50
09:44
09:29
09:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
2025. november 19.
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
2025. november 19.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
2
3 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
3
2 hete
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
4
2 hete
Az Otthon Start után jön a kijózanodás: vége az őrületnek - ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak
5
3 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamlebegtetés
Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 10:03
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 06:32
Filléres legót dobott piacra a Lidl: indulhat a roham karácsony előtt - retteghet az igazi Lego?
Agrárszektor  |  2025. november 20. 09:03
Egyre több ilyen állat él Magyarországon: mit lehet tenni ellenük?