Az Eventrend Group friss Turistamonitor-kutatásából kiderült, hogyan döntenek ma a turisták Budapesten, mit keresnek a városban és mely területeken látnak fejlődési lehetőséget.
Új trend a lakáspiacon: így alakította át az Otthon Start Program a keresletet
A Duna House októberi adatai szerint az Otthon Start Program (OSP) látványosan átalakította a keresletet: Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.
A Duna House azt közölte szerdán, hogy Budán tavaly ilyenkor még a 60-80 négyzetméteres lakások domináltak (25 százalék), idén októberre viszont a 40-60 négyzetméteres kategória vette át a vezetést (29 százalék).
Pesten még látványosabb a változás: a 40-60 négyzetméteres lakások aránya 30 százalékról 42 százalékra ugrott, miközben a nagyobb, 60-80 négyzetméteres ingatlanok visszaszorultak (23 százalékról 14 százalékra).
"A 20-40 négyzetméteres lakások iránti kereslet is erősödött, ami szintén a fiatalabb, első lakásukat vásárlók aktivitását jelzi. A változások mögött egyértelműen az Otthon Start Program hatása áll: új vevői rétegek léptek be a piacra. A reálisan árazott ingatlanok szinte azonnal komoly érdeklődőket vonzanak és rövid időn belül elkelnek" – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közlemény szerint.
Országosan továbbra is a 40-60 négyzetméteres lakások a legnépszerűbbek, ugyanakkor a 80-100 négyzetméteres kategória aránya 12 százalékról 15 százalékra nőtt.
Pest vármegyében különösen látványos a változás: a 60-80 négyzetméteres ingatlanok mellett a nagyobb, 80-100 négyzetméteres otthonok aránya is emelkedett (14 százalékról 19 százalékra) - áll a közleményben.
Elképesztően pörögnek ezek a lakások a pesti ingatlanpiacon: aranyárat lehet kérni értük, most érdemes lépni
Budapesten továbbra is élénk a kereslet a minilakások iránt. A 16 és 22 négyzetméter közötti ingatlanok sajátos szegmenst alkotnak és főként befektetési célból cserélnek gazdát.
Az Országgyűlés elfogadta a társasházi építményi jog intézményét, amely fokozott védelmet biztosít a lakásvásárlóknak és finanszírozóknak az építés alatt álló ingatlanok esetében.
Több kerületben is paneláron lehet új lakást venni az otthon startos kínálat miatt.
Minden negyedik szerződés mellé további hitel vagy állami támogatás is társult. A Babaváró a leggyakoribb kiegészítés.
A CSOK Plusz jelenleg azoknak a gyermeket vállaló házaspároknak érhető el, ahol a feleség a hitelkérelem beadásakor még nem múlt el 40 éves.
Ezek a legolcsóbb ingatlanok a fővárosban, amelyek megfelelhetnek a 3%-os Otthon Start hitel feltételeinek.
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
A Balaton környékén ma már milliós négyzetméterárakkal kell számolni, a tóparti települések az ország legdrágábbjai közé tartoznak. Ám nem minden „Balaton” kerül ennyibe.
Átalakíthatja a zártkerti ingatlanok piacát a nemrég hatályba lépett kormányrendelet.
Hankó Balázs bejelentette, hogy a csok plusz lakáshitelt a jövőben a 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik.
Lelassult ősszel az ingatlanpiaci kereslet, de csak átmenetileg. A kereslet visszaesése nem az összeomlás jele, csak lélegzetvétel.
A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.
Ennek a fele sem tréfa: ezek a külföldiek verik fel durván a budapesti lakásárakat - mi marad így a kisebb pénzű magyaroknak?
A KSH adatai szerint 2024-ben több mint öt százalékkal nőtt a külföldi lakásvásárlók száma Magyarországon.
