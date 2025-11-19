Új trend a lakáspiacon: így alakította át az Otthon Start Program a keresletet

A Duna House októberi adatai szerint az Otthon Start Program (OSP) látványosan átalakította a keresletet: Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.

A Duna House azt közölte szerdán, hogy Budán tavaly ilyenkor még a 60-80 négyzetméteres lakások domináltak (25 százalék), idén októberre viszont a 40-60 négyzetméteres kategória vette át a vezetést (29 százalék).

Pesten még látványosabb a változás: a 40-60 négyzetméteres lakások aránya 30 százalékról 42 százalékra ugrott, miközben a nagyobb, 60-80 négyzetméteres ingatlanok visszaszorultak (23 százalékról 14 százalékra).

"A 20-40 négyzetméteres lakások iránti kereslet is erősödött, ami szintén a fiatalabb, első lakásukat vásárlók aktivitását jelzi. A változások mögött egyértelműen az Otthon Start Program hatása áll: új vevői rétegek léptek be a piacra. A reálisan árazott ingatlanok szinte azonnal komoly érdeklődőket vonzanak és rövid időn belül elkelnek" – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője a közlemény szerint.

Országosan továbbra is a 40-60 négyzetméteres lakások a legnépszerűbbek, ugyanakkor a 80-100 négyzetméteres kategória aránya 12 százalékról 15 százalékra nőtt.

Pest vármegyében különösen látványos a változás: a 60-80 négyzetméteres ingatlanok mellett a nagyobb, 80-100 négyzetméteres otthonok aránya is emelkedett (14 százalékról 19 százalékra) - áll a közleményben.