Ők veszik át az irányítást a magyar lakáspiacon – meg fogsz lepődni

Már egyértelműen érzékelhetőek a lakásépítési fordulat első jelei: részben az Otthon Start, részben a korábban bejelentett Lakhatási Tőkeprogram kínálatnövelő hatásának köszönhetően, az első három negyedévben 37 százalékkal nőtt a kiadott építési engedélyek száma. A lakásárak az idei első félév végéig országos átlagban 17,9 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest. Az MBH Elemzési Centrum várakozásai szerint 2025-ben a tavalyi számokhoz képest 10-20 ezerrel több tranzakció mehet végbe.

A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján épülő lakások száma 19.947 volt az első félévben, mintegy 37 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. Noha az átadott lakások számában egyelőre nem érzékelhető jelentős változás, az építési engedélyek növekedése már jelzi a trendfordulót – ez azonban az építkezések átfutási ideje (minimum 1-2 év) miatt csak lassan jelenik meg az adatokban.

„A fellendülés elsősorban az Otthon Start keretében bejelentett ingatlanfejlesztéseknek köszönhető – melynek keretében eddig 37 ezer új lakás fejlesztésére érkezett be kérelem. A trendforduló másik fontos oka a Lakhatási Tőkeprogram tavalyi elindítása; ennek köszönhetően nagyságrendileg 1000 milliárd forint értékben, 30 ezer új lakás fejlesztése indulhat el. 2025 október végéig tíz alapkezelő kezdte meg beruházásait, a programnak köszönhetően mintegy 700 új építésű lakás jelent meg az értékesítési kínálatban Budapesten és Debrecenben” – húzta alá Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.

A lakásárak növekedési üteme az előző negyedévben megfigyelt 16,3 százalékról 17,9 százalékra gyorsult 2025 második negyedévében,

az inflációval korrigált áremelkedés pedig 12,9 százalék volt. A bérleti díjak a KSH–ingatlan.com lakbérindex adatai szerint szeptemberben országos szinten több mint 1 százalékkal csökkentek az előző hónaphoz képest – éves szinten azonban még így is emelkedtek az albérletek árai: országosan 6,5, Budapesten 6,6 százalékkal került többe a lakásbérlés, mint egy évvel korábban.

Fókuszban a fiatalok lakhatása

2025 első kilenc hónapjában mintegy 1.170 milliárd forint új lakáscélú hitelre szerződtek a hitelintézetek, ami 17 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 1.003 milliárdos volumenhez képest. Tavaly a CSOK Plusz felpörgése miatt volt erős a lendület, melyet tovább erősített a 2023-ról elhalasztott és az előrehozott kereslet megjelenése is. Az idei év első részében pedig a befektetői kereslet volt meghatározó, majd szeptember óta az Otthon Start Program fűti a piacot. A hitelkonstrukció bevezetése miatt összesen az 1.900 milliárd forintot is meghaladhatja a teljes idei szerződéses volumen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szeptemberi értékesítési adatok alapján az Otthon Startnak köszönhetően mind Budapesten, mind vidéken az első lakásukat vásárló vevők uralták az ingatlanpiacot; a fővárosban a tranzakciók 39, míg vidéken 31 százaléka kapcsolódott a hitelprogramhoz.

Az első lakásvásárlók által kiszemelt ingatlanok átlagára Budapesten 67,2 millió forint, az átlagos alapterület pedig 60 négyzetméter volt, míg vidéken 50 millió forint és 87 négyzetméter jellemezte a tipikus tranzakciókat.