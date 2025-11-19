Budapesten a kisebb lakások kerültek előtérbe, vidéken pedig a nagyobb családi otthonok iránt nőtt az érdeklődés.
Ők veszik át az irányítást a magyar lakáspiacon – meg fogsz lepődni
Már egyértelműen érzékelhetőek a lakásépítési fordulat első jelei: részben az Otthon Start, részben a korábban bejelentett Lakhatási Tőkeprogram kínálatnövelő hatásának köszönhetően, az első három negyedévben 37 százalékkal nőtt a kiadott építési engedélyek száma. A lakásárak az idei első félév végéig országos átlagban 17,9 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest. Az MBH Elemzési Centrum várakozásai szerint 2025-ben a tavalyi számokhoz képest 10-20 ezerrel több tranzakció mehet végbe.
A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján épülő lakások száma 19.947 volt az első félévben, mintegy 37 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. Noha az átadott lakások számában egyelőre nem érzékelhető jelentős változás, az építési engedélyek növekedése már jelzi a trendfordulót – ez azonban az építkezések átfutási ideje (minimum 1-2 év) miatt csak lassan jelenik meg az adatokban.
„A fellendülés elsősorban az Otthon Start keretében bejelentett ingatlanfejlesztéseknek köszönhető – melynek keretében eddig 37 ezer új lakás fejlesztésére érkezett be kérelem. A trendforduló másik fontos oka a Lakhatási Tőkeprogram tavalyi elindítása; ennek köszönhetően nagyságrendileg 1000 milliárd forint értékben, 30 ezer új lakás fejlesztése indulhat el. 2025 október végéig tíz alapkezelő kezdte meg beruházásait, a programnak köszönhetően mintegy 700 új építésű lakás jelent meg az értékesítési kínálatban Budapesten és Debrecenben” – húzta alá Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.
A lakásárak növekedési üteme az előző negyedévben megfigyelt 16,3 százalékról 17,9 százalékra gyorsult 2025 második negyedévében,
az inflációval korrigált áremelkedés pedig 12,9 százalék volt. A bérleti díjak a KSH–ingatlan.com lakbérindex adatai szerint szeptemberben országos szinten több mint 1 százalékkal csökkentek az előző hónaphoz képest – éves szinten azonban még így is emelkedtek az albérletek árai: országosan 6,5, Budapesten 6,6 százalékkal került többe a lakásbérlés, mint egy évvel korábban.
Fókuszban a fiatalok lakhatása
2025 első kilenc hónapjában mintegy 1.170 milliárd forint új lakáscélú hitelre szerződtek a hitelintézetek, ami 17 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 1.003 milliárdos volumenhez képest. Tavaly a CSOK Plusz felpörgése miatt volt erős a lendület, melyet tovább erősített a 2023-ról elhalasztott és az előrehozott kereslet megjelenése is. Az idei év első részében pedig a befektetői kereslet volt meghatározó, majd szeptember óta az Otthon Start Program fűti a piacot. A hitelkonstrukció bevezetése miatt összesen az 1.900 milliárd forintot is meghaladhatja a teljes idei szerződéses volumen.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szeptemberi értékesítési adatok alapján az Otthon Startnak köszönhetően mind Budapesten, mind vidéken az első lakásukat vásárló vevők uralták az ingatlanpiacot; a fővárosban a tranzakciók 39, míg vidéken 31 százaléka kapcsolódott a hitelprogramhoz.
Az első lakásvásárlók által kiszemelt ingatlanok átlagára Budapesten 67,2 millió forint, az átlagos alapterület pedig 60 négyzetméter volt, míg vidéken 50 millió forint és 87 négyzetméter jellemezte a tipikus tranzakciókat.
Meglepő változásokat hozott az Otthon Start: erre senki sem számított a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén
Kovács Csaba szakértő szerint a 3%-os kamat ellenére sem feltétlenül a támogatott hitellel vásárlás most a legjobb lehetőség a tó környékén
Elképesztően pörögnek ezek a lakások a pesti ingatlanpiacon: aranyárat lehet kérni értük, most érdemes lépni
Budapesten továbbra is élénk a kereslet a minilakások iránt. A 16 és 22 négyzetméter közötti ingatlanok sajátos szegmenst alkotnak és főként befektetési célból cserélnek gazdát.
Az Országgyűlés elfogadta a társasházi építményi jog intézményét, amely fokozott védelmet biztosít a lakásvásárlóknak és finanszírozóknak az építés alatt álló ingatlanok esetében.
Több kerületben is paneláron lehet új lakást venni az otthon startos kínálat miatt.
Minden negyedik szerződés mellé további hitel vagy állami támogatás is társult. A Babaváró a leggyakoribb kiegészítés.
A CSOK Plusz jelenleg azoknak a gyermeket vállaló házaspároknak érhető el, ahol a feleség a hitelkérelem beadásakor még nem múlt el 40 éves.
A hidegfront nyomán este a magasabb területeken akár hópelyhek is megjelenhetnek.
Az ország szinte egész területén citromsárga riasztás van érvényben: alig lesz olyan megye, ami nem ázik ma el.
Így készül a tökéletes, elronthatatlan sült gesztenye házilag: otthon a sütőben, air fryerben is süthető
Sokan azért nem vágnak bele, mert a hagyományos, hosszú áztatásos módszer időigényes. Szerencsére létezik gyorsabb eljárás is.
Ezek a legolcsóbb ingatlanok a fővárosban, amelyek megfelelhetnek a 3%-os Otthon Start hitel feltételeinek.
Nálatok hogy készül a töltött káposzta? Itt az erdélyi és szabolcsi recept - Töltött káposzta savanyú káposztából, a tőtike tekerése, lábatlan tyúk sütőben, kemencében
Ez az étel nem túl bonyolult, és néhány alapvető szabály betartásával biztos a siker. Mutatjuk, hogyan készül a tökéletes verzió!
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
A Balaton környékén ma már milliós négyzetméterárakkal kell számolni, a tóparti települések az ország legdrágábbjai közé tartoznak. Ám nem minden „Balaton” kerül ennyibe.
Így készül a hagyományos hókifli zsírral és tejföllel - Vaníliás, lekváros, mandulás és omlós diós hókifli receptek karácsonyra
Mutatjuk, hogyan készül a hagyományos hókifli zsírral és tejföllel, ahogy a nagymama hókifli receptje diktálja!
Átalakíthatja a zártkerti ingatlanok piacát a nemrég hatályba lépett kormányrendelet.
Hankó Balázs bejelentette, hogy a csok plusz lakáshitelt a jövőben a 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik.
Lelassult ősszel az ingatlanpiaci kereslet, de csak átmenetileg. A kereslet visszaesése nem az összeomlás jele, csak lélegzetvétel.
Békebeli bejgli receptek: így készül a mákos bejgli és a diós bejgli, illetve a gesztenyés bejgli töltelék. Mutatjuk, mitől lesz puha a bejgli tészta nagyanyáink...
A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.