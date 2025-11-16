Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk

A Balaton környékén ma már milliós négyzetméterárakkal kell számolni, a tóparti települések az ország legdrágábbjai közé tartoznak. Ám nem minden „Balaton” kerül ennyibe: van egy Heves megyei község is, amely ugyanígy hívják, de egészen más világot kínál. Itt még tizedáron lehet házhoz jutni, csendes falusi környezetben, távol a nyüzsgő nyaralóövezettől.

Az utóbbi években látványosan megdrágultak az ingatlanok a Balaton környékén. A tóparti településeken az árak szinte folyamatosan emelkedtek, és mára az ország legdrágább térségei közé tartoznak. A négyzetméterárak jellemzően 1-1,2 millió forint között mozognak, de a legfelkapottabb helyeken - például Balatonfüreden, Tihanyban vagy Siófokon - ennél is magasabbak lehetnek.

A drágulást főként a korlátozott kínálat, a növekvő befektetői érdeklődés és a tóparti elhelyezkedés prémium értéke hajtja. A trend szerint a balatoni ingatlanok továbbra is biztos befektetésnek számítanak, miközben egyre kevesebb az elérhető árú nyaraló a térségben.

Van egy olcsóbb Balaton is!

Ha valaki mindenképp el szeretné mondani magáról, hogy balatoni ingatlana van, nem feltétlenül muszáj a tó körül keresgélnie. Hiszen Heves megyében, a Pétervásárai járásban van egy Balaton nevű község, amely egy, csendes, kifejezetten vidéki hangulatú település. A Heves megyei Balaton a Mátra és a Bükk közötti dombvidéken fekszik, Egertől körülbelül 35 kilométerre, így elsősorban azoknak ideális, akik természetközeli, nyugodt életre vágynak, de nem szeretnének teljesen elszigetelődni a városi szolgáltatásoktól. A település kis lélekszámú, néhány száz fős közösség él itt, és a házak többsége régi parasztház vagy kisebb családi ház nagy telekkel, gyakran gyümölcsfákkal és gazdálkodásra alkalmas kerttel.

És igen, sok külföldi - főleg azok, akik ingatlanhirdetéseket böngésznek - gyakran összekeveri Balaton községet a Balaton tóval. A félreértés teljesen érthető, hiszen a település neve megegyezik Magyarország legismertebb turisztikai célpontjával. Több történetet is hallani arról, hogy külföldiek meglepődnek, amikor kiderül: a Balatonban kínált, 10-15 millió forintos ház nem a tóparton, hanem Heves megyében, több mint 150 kilométerrel északabbra található.

A település nyugalma és alacsony árai miatt az utóbbi években egyre több magyar és néhány külföldi vásárló is érdeklődik itt ingatlan iránt. Balaton község azoknak lehet vonzó, akik elérhető áron keresnek vidéki házat akár állandó lakhatásra, akár hétvégi pihenőhelynek – feltéve, hogy nem a balatoni panoráma a cél.

Mennyibe kerülnek az ingatlanok Balaton községben?

A legnagyobb hazai hirdetési portál szerint Balaton községben jelenleg 8 ingatlan érhető el, széles árfekvésben és eltérő állapotban - az Otthon Start hitel a legtöbb esetben felvehető. A kínálatot főként családi házak alkotják, jellemzően 70 és 100 négyzetméter közötti alapterülettel és viszonylag nagy telkekkel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az árak négyzetméterre vetítve 119 000 és 340 000 forint között mozognak, ami az országos átlaghoz képest kifejezetten kedvezőnek számít.

A legolcsóbb eladó házak között találni például egy 11,9 millió forintos, 100 négyzetméteres, négy szobás ingatlant 828 négyzetméteres telken, 119 000 forintos négyzetméteráron. Szintén a kedvezőbb kategóriát képviseli egy 12,6 millió forintos, 70 négyzetméteres ház a Széchenyi István utcában, amelyet 180 000 forintos négyzetméteráron hirdetnek. A középkategóriába sorolhatóak a 13,6-15 millió forint közötti házak, 70-100 négyzetméteres alapterülettel, ezeknél az átlagos négyzetméterár 149 000-194 000 forint körül alakul.

A legdrágább ajánlat egy 17 millió forintos, 50 négyzetméteres ház a Kossuth Lajos úton, hatalmas, 2 588 négyzetméteres telekkel. Bár az ingatlan kisebb, az ára négyzetméterre vetítve 340 000 forint, ami jelentősen meghaladja a település átlagát. Az árkülönbséget valószínűleg a telekméret, a lokáció vagy a felújítási potenciál indokolhatja.

A kínálat alapján elmondható, hogy Balaton községben a családi házak átlagos négyzetméterára 180 000-200 000 forint körül mozog, ami a Heves megyei kistelepülések között a középkategóriába sorolható. A legtöbb eladó ház felújítandó, de tágas telekkel és jó bővítési lehetőséggel rendelkezik, így azoknak lehet vonzó, akik vidéki környezetben keresnek elérhető árú ingatlant.