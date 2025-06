Nem álom a vízparti nyaraló 10 millió forintért: óriásit kaszálhat, aki bele mer vágni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A legolcsóbb nyaralók a Tisza mellett találhatók, több település átlagára is 11–18 millió forint között mozog. A legdrágább helyek a Balaton környékén vannak, Tihanyban és Paloznakon akár 180–270 millió forintos átlagárak is előfordulnak. Az átlagos négyzetméterárakban akár tizenkétszeres, az átlagos vételárban viszont huszonötszörös eltérés is lehet a legolcsóbb és legdrágább vízparti települések eladó lakóingatlanai között.

A nyaralóövezetekben, vízparti településeken lévő lakóingatlanok, nyaralók árai között is tetemes különbségek vannak az országon belül – derül ki az ingatlan.com legfrissebb összeállításából, amely a héten várható akár 37–40 fokos kánikula apropóján 32 ezer, vízparti településen található ingatlanhirdetés alapján ismerteti a nyaralóövezetekre jellemző árakat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A legolcsóbb vízparti települések többsége a Tisza mentén található – akár Jász-Nagykun-Szolnok, akár Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről beszélünk. Ez is jól mutatja, hogy a Tisza-parton lényegesen kedvezőbb áron lehet nyaralóhoz jutni, mint például a Balaton vagy a Velencei-tó környékén. A vízparti nyaralókat kínáló települések között markáns a kelet-magyarországi túlsúly. Ezek jellemzően kisebb, vidéki települések, ahol a kínálati négyzetméterárak középértéke 140–180 ezer forint körül mozog, szemben a Balaton mellett tapasztalható árszintekkel, ami ezeknek akár tízszerese is lehet – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Bőven vannak még 25 millió alatti települések A vízparti nyaralóövezetekben eladásra kínált lakóingatlanok között a legdrágábbak Tihanyban találhatók. Ezeknél a négyzetméterárak középértéke meghaladja az 1,7 millió forintot, az átlagos vételár pedig közel 180 millió forint. Az élbolyban szerepel még többek között Balatonakarattya, Aszófő, Zamárdi, Szántód – ezeken a településeken 1,4–1,6 millió forint a négyzetméterárak átlaga, a teljes vételár középértéke pedig 94–165 millió forint között alakul. Paloznakon pedig 270 millió forint az átlagos ingatlanár 2025 júniusában. Balogh László közölte, ehhez képest sokkal olcsóbban is találhatók nyaralóövezetekben, vízparti településeken lakóingatlanok. Olyan helyeken, ahol nemcsak a négyzetméterárak alacsonyak, de a nyaralók medián ára is kifejezetten kedvező – több településen 11–18 millió forint körül találhatók eladó nyaralók, ami országos viszonylatban is megfizethetőnek számít. Tiszaroffon, Tiszaugon, Tiszapalkonyán, Tiszadadán 131–165 ezer forintos medián négyzetméterárak a jellemzőek, az ingatlanok teljes ára pedig kevesebb mint 15 millió forint. Továbbá Arló vagy Dávod is jó alternatívát jelenthet, hiszen nem Tisza-parti települések, mégis nagyon alacsony árfekvésűek: 17–18 millió forintba kerülnek az eladásra kínált lakóingatlanok. A Körös folyó mellett lévő Szarvason alig több mint 32 millió, a Dráva-parti Barcson pedig 30 millió forint alatti összegekkel találkozhatnak a vásárlók. A négyzetméterárak középértékét nézve tehát tizenkétszeres eltérések vannak a nyaralóövezetek között, míg az átlagos vételárak tekintetében huszonötszörös különbségek láthatóak a legolcsóbb és legdrágább vízparti települések árai között. Balogh László szerint a balatoni nyaralóárak magasabb árszintje természetszerűleg élénkíti a keresletet az olcsóbb vízparti települések ingatlanai iránt a nyári hónapokban. A kánikulai időszakban a hőmérséklet ugyan az egekbe szökhet, de van több mint 20 olyan vízparti településünk, ahol az árak még a földön járnak, és az átlagár nem haladja meg a 25 millió forintot. Ezekben a nyaralóövezetekben több mint 1100 eladó ingatlanhirdetésből válogathatnak a vevők. Az olcsóbb vízparti települések kínálata élénkítőleg hathat idén nyáron a kelet-magyarországi ingatlanpiac keresletére is – tette hozzá a szakértő.

Címlapkép: Getty Images

