2025. november 11. kedd Márton
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
STOP-tábla homlokzattal a háttérben
Otthon

Újabb hazai település korlátozza a beköltözést: súlyos bírságot kap, aki vét a szabályok ellen

Pénzcentrum
2025. november 11. 08:44

Decembertől csak engedéllyel költözhetnek be Jászszentandrásra az új lakók – döntött a település képviselő-testülete. Az önkormányzat a helyi közösség védelmére hivatkozva szigorú feltételekhez köti a lakcím létesítését és a betelepülést, a szabályokat megszegők pedig akár 200 ezer forintos bírságra is számíthatnak.

Néhány héten belül már csak engedéllyel lehet letelepedni Jászszentandráson. A település képviselőtestülete a legutóbbi ülésén elfogadta azt a helyi rendeletet, amely meghatározza, kik és milyen feltételekkel költözhetnek be a faluba. A szabályokat megszegőket pénzbírsággal sújtják, ezért nem árt tájékozódni, mielőtt valaki ingatlant vásárolna a termálfürdőjéről ismert községben. Az intézkedés célja a helyi identitás és közösségi értékek megőrzése - írja a szoljon.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendeletet október 31-én fogadták el, és december 1-jén lép hatályba. A döntés indoklása szerint a testület a helyben élők megélhetését kívánja támogatni, különösen azokét, akik a településen dolgoznak vagy családi kapcsolatokkal rendelkeznek. A cél az egyéni jogok és a közösségi érdekek közötti egyensúly megteremtése, hogy Jászszentandrás hagyományai és értékei fennmaradjanak a következő nemzedékek számára is.

Kapcsolódó cikkeink:

A rendelet pontosan meghatározza, mit ért „helyi önazonosság” és „közösségi értékek” alatt: ezek a közösség múltjából eredő, elismert hagyományok, szokások, rendezvények és szimbólumok, amelyek megkülönböztetik a falut más településektől.

Az új szabályozás értelmében csak akkor lehet ingatlant eladni egy betelepülőnek, ha előtte az önkormányzat, a szomszédos telek tulajdonosa vagy más helyi ingatlantulajdonos nem él az elővásárlási jogával. A letelepedőknek emellett egyszeri, 40 ezer forintos betelepülési hozzájárulást kell fizetniük.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem létesíthet lakcímet a településen az, aki az elmúlt két évben nem rendelkezett legalább 356 nap biztosított jogviszonnyal, aki erőszakos vagy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt büntetett előéletű, akivel szemben büntetőeljárás folyik, adótartozása van, vagy eltereléses eljárásban vett részt.

A 21 év alatti betelepülőknek legalább egy év, a 21 év felettieknek legalább két év bejelentett munkaviszonyt kell igazolniuk, és minden leendő ingatlantulajdonost személyesen is meghallgat a képviselő-testület. Az engedély nélküli beköltözés esetén a testület a lakcím törlését kezdeményezheti, valamint bírságot szabhat ki, amelynek összege elérheti a 200 ezer forintot.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #önkormányzat #ingatlan #bírság #lakcím #település #korlátozás #közösség #önazonossági törvény #beköltözés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:35
09:26
09:19
09:11
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 10.
Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
2025. november 10.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
2025. november 10.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 11. kedd
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
3
2 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
4
6 napja
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
5
2 hete
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyereménybetét
Több bank is kínál olyan betéteket, mellyel a megtakarítok értékes tárgyakat vagy gépkocsit nyerhetnek. Ezek a betétek a tárgynyereményeken felül csak minimális kamatot fizetnek, és a tárgyak teljes értékéből és a betétállományból számolt hozam is alacsonyabb lehet a piaci átlagnál.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 08:37
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 08:30
Nem csitul a drágulás a magyar boltokban: horror lehet a karácsonyi bevásárlás 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. november 11. 09:01
Fontos figyelmeztetés jött: ez rengeteg magyar kutyatulajdonost érint