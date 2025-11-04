Az MNB legfrissebb lakossági megtakarítási felmérése szerint javultak a magyarok anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai.
Örülhetnek, akik így fektették be a pénzüket: rég volt már ilyen olcsóság a pénztáraknál
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel. A jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett. A pénztárak így továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak költségeit visszamenőleg jelző díjterhelési mutató 2024-ben átlagosan 0,68 százalékra csökkent az előző évi 0,69 százalékról – jelezte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss összefoglalójában. A mutató egyik eleme, a tagoktól levont működési díjrész kis mértékben 0,26 százalékra esett vissza, miközben a befektetés, vagyonkezelés kapcsán számított díjterhelés változatlanul 0,42 százalék maradt. A működési költségek apadásának oka, hogy e mutatót a pénztárak vagyonára vetítik, márpedig a befizetéseknek és a kiváló hozamoknak köszönhetően a szektor vagyona összességében 15,4 százalékkal bővült tavaly.
A korrigált díjterhelési mutató – amely a vagyonhatás kiszűrésével, egy átlagos, 30 éves felhalmozási időszakkal rendelkező tag hipotetikus megtakarításához viszonyítja a tagi költségeket – az előző két évhez hasonlóan 0,73 százalék maradt. Ezen belül változatlanul alakultak a működési (0,31 százalék) és a befektetési (0,42 százalék) költséghányadok is.
2025-ben a 30 éves pénztári teljes költségmutató (TKMNYP) előző évi átlagosan 0,9 százalékos értéke minimálisan, 0,93 százalékra módosult. Ennek elsődleges oka, hogy a pénztárak a mutató számításához az MNB ajánlásának megfelelően az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj hatóság (EIOPA) tavaly decemberi kockázatmentes hozamgörbéjét használják, aminek értéke kis mértékben nőtt a 2023. évivel összevetve.
A TKMNYP – a visszatekintő, csak az előző évi tagdíjból levont működési, likviditási költségekkel számoló díjterhelési mutatókkal szemben – előretekintve modellezi a pénztártagok hosszú távú, a teljes várható előtakarékoskodás időszakára eső terheit. Ezt a pénztárak honlapjaikon is közzéteszik, s azok az MNB honlapján össze is hasonlíthatók az élet- és nyugdíjbiztosítási TKM-ekkel (akár 10 vagy 20 éves periódusra is). A fogyasztók így a különböző előtakarékossági formák között nemcsak a hozamadatok, hanem a megtakarítást terhelő költségek alapján is választhatnak.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak valamennyi költségmutatója így hosszú távon is 1 százalék alatti, ami azt jelzi: a szektor ajánlatai változatlanul rendkívül versenyképesek az egyéb nyugdíjcélú öngondoskodási termékekkel összevetve.
