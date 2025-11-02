Az elöregedő társadalmak folyamatosan sodródnak egy olyan társadalmi-gazdasági krízis felé, amelyre időszerű lenne megoldásokat találni.
Irtózatos bajban lehet hamarosan több millió magyar nyugdíjas: ketyeg az óra, lépni kellene
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága és a nyugdíjasok elszegényedése komoly kihívást jelent, miközben szakértői viták zajlanak a szükséges reformokról - erről Farkas András nyugdíjszakértő írt a Portfolion megjelent cikkében. Míg a kormányzat szerint nincs szükség átfogó változtatásokra, a szakértők egy része szerint sürgős beavatkozás szükséges a rendszer hosszú távú működőképességének biztosításáho.
A magyar nyugdíjrendszer jövője kapcsán alapvető kérdés, hogy szükség van-e átfogó reformra. A jelenlegi helyzet elemzése azt mutatja, hogy bár a rendszer még nem omlott össze, a szakadékba zuhanás veszélye valós, és a megelőzésre egyre kevesebb idő áll rendelkezésre - írja cikkében Farkas András.
Az egyik legégetőbb probléma a nyugdíjasok folyamatos relatív elszegényedése. Ennek fő oka, hogy a nyugdíjak emelése csak az inflációt követi, miközben a bérek ennél jóval gyorsabban nőnek. Ez azt eredményezi, hogy minden nyugdíjas azonnal rákerül egy "elszegényedési csúszdára", amint megállapítják a nyugdíját. A helyzetet az Állami Számvevőszék friss jelentése is alátámasztja, amely szerint 2026-ban alig 47%, 2027-ben pedig kevesebb mint 46% lehet az átlagnyugdíj és a nettó átlagkereset hányadosa.
A nyugdíjmegállapítási rendszer jelenlegi formájában súlyos méltánytalanságokat okoz. A valorizáció mai módszere miatt a nyugdíjigénylés évének meghatározó jelentősége van: minél későbbi évben igényli valaki a nyugdíját, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is. Ez a probléma különösen erőteljesen jelentkezik az utóbbi évtizedben, amikor az országos átlagkereset 9-12 százalékkal nő évente, míg a már megállapított nyugdíjakat csak az infláció mértékével (3-5 százalék) korrigálják.
Az alacsony nyugdíjak problémájának kezelésére felmerült a minimálnyugdíj emelése 120 ezer forintra. Ez azonban önmagában nem jelent valódi megoldást, mivel a 120 ezer forint nyugdíj vásárlóereje is évről-évre romlana tovább. Jelenleg mintegy 280 ezer ember részesül 120 ezer forint alatti nyugellátásban, és csak kis részük tekinthető a társadalombiztosítás szándékos "potyautasának".
A valódi megoldást a nyugdíjmegállapítás és a nyugdíjkarbantartás rendszerének átalakítása jelenthetné. A valorizáció módszerét osztrák mintára folyamatossá lehetne tenni, vagy német mintára a nyugdíjemelés rendszerében is érvényesíteni. Emellett a nyugdíjemelés során az infláció mellett figyelembe kellene venni a nettó átlagkereset éves reálnövekedésének mértékét is.
A modern európai nyugdíjrendszerekben egyre inkább a vegyes indexálás speciális képletét alkalmazzák, ahol a nyugdíjemelés mértéke: infláció 100% + reálkereset-növekedés x%, ahol az "x" lehet 20, 33 vagy 50% az egyes államok gyakorlatában. Magyarországon 2025-ben a reálkereset növekedése 4,7%, így ennek felét hozzáadva az inflációs nyugdíjemeléshez, idén a nyugdíjakat nem 4,8%-kal, hanem 7,15%-kal kellene emelni.
A nyugdíjkasszára Magyarországon 2025-ben a GDP 7,45%-a (körülbelül 6666 milliárd Ft) jut, míg 2026-ra a tervezett GDP 7,32%-a (6996 milliárd Ft). Ha az öregségi nyugdíjakra fordított magyar költségvetési kiadásokat közelítenék az EU átlagszintjéhez, a nyugdíjkassza akár 3000 milliárd forinttal is magasabb lehetne, ami jelentős nyugdíjemelést tenne lehetővé.
A magyar nyugdíjrendszer kiegészítése egy tőkefedezeti pillérrel szintén fontos lépés lenne, amely a foglalkoztatói nyugdíjpillér megteremtésével oldható meg. Az első lépés az önkéntes nyugdíjpénztári tagok munkáltatói támogatásának szociális hozzájárulási adó mentessé tétele lehetne.
Az OECD a magyar kormány kérésére készített tanulmányt a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról, amelyet azonban a kormányzat elutasított. A jelentés nem vizsgálta az állami nyugdíjrendszer tőkefedezeti lábának megteremtését, de javasolta az öngondoskodási pillér erősítését. A jelenlegi nyugdíjrendszer egyik legnagyobb problémája az átláthatóság hiánya. Senki nem látja előre az élete során, hogy miképpen, milyen időtartamok, keresetek, járulékok alapján nő a nyugdíja, hogyan épülnek fel évről-évre a jogosultságai. Ennek megváltoztatása csak gyökeres reform révén képzelhető el.
Összességében a szakadékba zuhanás valóban fenyegeti a magyar nyugdíjrendszert, de még van idő a katasztrófa megelőzésére. Ehhez azonban érdemi nyugdíjreformra van szükség, mégpedig mielőbb - zárta gondolatait a nyugdíjszakértő.
Rengeteg részletkérdés még nem tisztázott, minthogy kinek jár a 14. havi nyugdíj, mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege, hogy már 2026-tól bevezetik-e azt.
Levezette a Nyugdíjguru, mit jelent a degresszió: tényleg meg lehetne adóztatni a nyugdíjakat Magyarországon?
Farkas András: a degresszió nem adó, hanem egy 1998 óta létező technikai elem a nyugdíjszámításban, amely a magas keresetek nyugdíjalapba számítását korlátozza.
Így vezethetik be a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: megszólalt az államtitkár, erről minden idősnek tudnia kell
A kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit 2-4 év alatt lehetne megtenni - mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.
A NYUSZET véleménye szerint minél hamarabb progresszív nyugdíjrendszert kellene bevezetni, amit Simonovits András pontosan meg is fogalmazott.
A nyugdíjkassza továbbra is az államháztartás egyik legjelentősebb kiadási tétele.
Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: 950 ezren már meg is kapták - Akár életet is menthet
Az eszközzel eddig már 76 ezer életet mentettek meg és azon keresztül 725 ezer esetben nyújtottak hétköznapi ügyekben segítséget
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Óriási csapdát rejt a 14. havi nyugdíj: kiderült, sok nyugdíjas és a magyar gazdaság is rosszul járna vele
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne.
Az EU jelenleg súlyos problémákkal néz szembe: magas államadósság, elöregedő népesség és csökkenő születési ráták együttesen veszélyeztetik a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket.
14. havi nyugdíj: adóemelés, hiánynövelés vagy komoly költségvetési átcsoportosítás lehet az ára a juttatásnak
A GKI szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése komoly kihívást jelentene a költségvetésnek: finanszírozása kiadások átcsoportosítását, adóemelést vagy a hiány növelését igényelné.
Most érkezett! Fontos dolgot közölt a nyugdíjas utalványokról a Magyar Posta: minden időst érint, erről jobb tudni
A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, azaz október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére.
Németországban új adókedvezményt vezetnek be a nyugdíj mellett dolgozóknak, akik havi 2000 euróig adómentesen kereshetnek a következő év elejétől.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Virovácz Péter: ha egyből a teljes összegű 14. havi nyugdíjat fizetnék ki, az újabb inflációs sokkot generálhat Magyarországon.
Zsigó Róbert elmondta, több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt.
Tényleg jöhet a 14. havi nyugdíj Magyarországon? Megszólalt a Nyugdíjguru: ennyi pénzt kaphatnának a legszegényebb idősek
Meg lehet valósítani a 14. havi nyugdíjat, a költségvetésben arra van tér, amire a kormányzat elhatározza, hogy legyen pénz - mondta a Pénzcentrumnak Farkas András...
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik a kisnyugdíjasok helyzetének javítása érdekében - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Sokaknak vágya korábban nyugdíjba vonulni, mint a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatár.
Új adókedvezményt vezetnek be 2026-tól a nyugdíjkorhatár után is dolgozó idősek számára.
-
