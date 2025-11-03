Október végével megszűnt a bankok vállalása az 5%-os kamatplafonnal kínált zöld lakáshitelekre a 35 év alatti fiatalok számára.
Közel másfél millió nyugdíjast érinthet a közelgő módosítás: nagyon várják már
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban, amely a jelenlegi, időseket hátrányosan érintő szabályozás korszerűsítését célozza.
A szervezet az elmúlt években már többször kezdeményezte a 2013-ban bevezetett díjtalan készpénzfelvételi rendszer feltételeinek módosítását, mivel a jelenlegi keretek mára már nem felelnek meg a gazdasági realitásoknak.
A szabályozás bevezetésekor az átlagos nettó kereset havonta 150.800 forint, az átlagnyugdíj pedig 118.000 forint volt, amihez igazodott a havi kétszeri, maximum 150.000 forintos díjtalan készpénzfelvétel lehetősége. Azóta azonban jelentős változások történtek: az átlagos nettó kereset havi 472.650 forintra, az átlagnyugdíj pedig 245.753 forintra emelkedett - tudósított az ATV.
A jelenlegi helyzet különösen nagy terhet jelent annak az 1 341 431 nyugdíjasnak, akik átutalással kapják nyugdíjukat, szemben a postai kézbesítést igénylő 655 129 nyugdíjassal. Elsősorban az alacsony nyugdíjjal rendelkező idősek kerülnek nehéz helyzetbe, akiknek életkörülményeik, lakókörnyezetük és a hiányos közszolgáltatások miatt fokozottan szükségük van készpénzre.
Az Országos Nyugdíjas Parlament álláspontja szerint a hazai bankszektor 2024-ben elért 2007 milliárd forintos összesített, konszolidált adózott eredményét csak minimálisan terhelné meg, ha a díjtalan készpénzfelvétel lehetőségét a mindenkori átlagnyugdíj mértékéhez igazítanák.
Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, jelenleg a részletek kidolgozása zajlik.
Rengeteg részletkérdés még nem tisztázott, minthogy kinek jár a 14. havi nyugdíj, mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege, hogy már 2026-tól bevezetik-e azt.
Farkas András: a degresszió nem adó, hanem egy 1998 óta létező technikai elem a nyugdíjszámításban, amely a magas keresetek nyugdíjalapba számítását korlátozza.
A kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit 2-4 év alatt lehetne megtenni - mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.
A NYUSZET véleménye szerint minél hamarabb progresszív nyugdíjrendszert kellene bevezetni, amit Simonovits András pontosan meg is fogalmazott.
A nyugdíjkassza továbbra is az államháztartás egyik legjelentősebb kiadási tétele.
Az eszközzel eddig már 76 ezer életet mentettek meg és azon keresztül 725 ezer esetben nyújtottak hétköznapi ügyekben segítséget
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését fontolgatja, ami jelentős költségvetési kiadásnövekedést eredményezne.
Az EU jelenleg súlyos problémákkal néz szembe: magas államadósság, elöregedő népesség és csökkenő születési ráták együttesen veszélyeztetik a felosztó-kirovó nyugdíjrendszereket.
A GKI szerint a 14. havi nyugdíj kifizetése komoly kihívást jelentene a költségvetésnek: finanszírozása kiadások átcsoportosítását, adóemelést vagy a hiány növelését igényelné.
A magyar kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett határidőre, azaz október 15-re kézbesítette a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a több mint 2,3 millió jogosult részére.
Németországban új adókedvezményt vezetnek be a nyugdíj mellett dolgozóknak, akik havi 2000 euróig adómentesen kereshetnek a következő év elejétől.
Virovácz Péter: ha egyből a teljes összegű 14. havi nyugdíjat fizetnék ki, az újabb inflációs sokkot generálhat Magyarországon.
Zsigó Róbert elmondta, több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az utalványt.
Meg lehet valósítani a 14. havi nyugdíjat, a költségvetésben arra van tér, amire a kormányzat elhatározza, hogy legyen pénz - mondta a Pénzcentrumnak Farkas András...
A kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik a kisnyugdíjasok helyzetének javítása érdekében - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.