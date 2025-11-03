Közel másfél millió nyugdíjast érinthet a közelgő módosítás: nagyon várják már

Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban, amely a jelenlegi, időseket hátrányosan érintő szabályozás korszerűsítését célozza.

A szervezet az elmúlt években már többször kezdeményezte a 2013-ban bevezetett díjtalan készpénzfelvételi rendszer feltételeinek módosítását, mivel a jelenlegi keretek mára már nem felelnek meg a gazdasági realitásoknak.

A szabályozás bevezetésekor az átlagos nettó kereset havonta 150.800 forint, az átlagnyugdíj pedig 118.000 forint volt, amihez igazodott a havi kétszeri, maximum 150.000 forintos díjtalan készpénzfelvétel lehetősége. Azóta azonban jelentős változások történtek: az átlagos nettó kereset havi 472.650 forintra, az átlagnyugdíj pedig 245.753 forintra emelkedett - tudósított az ATV.

A jelenlegi helyzet különösen nagy terhet jelent annak az 1 341 431 nyugdíjasnak, akik átutalással kapják nyugdíjukat, szemben a postai kézbesítést igénylő 655 129 nyugdíjassal. Elsősorban az alacsony nyugdíjjal rendelkező idősek kerülnek nehéz helyzetbe, akiknek életkörülményeik, lakókörnyezetük és a hiányos közszolgáltatások miatt fokozottan szükségük van készpénzre.

Az Országos Nyugdíjas Parlament álláspontja szerint a hazai bankszektor 2024-ben elért 2007 milliárd forintos összesített, konszolidált adózott eredményét csak minimálisan terhelné meg, ha a díjtalan készpénzfelvétel lehetőségét a mindenkori átlagnyugdíj mértékéhez igazítanák.

