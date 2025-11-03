2025. november 3. hétfő Győző
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2010-es sorozatú forint bankjegyek, a biztonsági szál is látható
Nyugdíj

Közel másfél millió nyugdíjast érinthet a közelgő módosítás: nagyon várják már

Pénzcentrum
2025. november 3. 09:29

Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban, amely a jelenlegi, időseket hátrányosan érintő szabályozás korszerűsítését célozza.

A szervezet az elmúlt években már többször kezdeményezte a 2013-ban bevezetett díjtalan készpénzfelvételi rendszer feltételeinek módosítását, mivel a jelenlegi keretek mára már nem felelnek meg a gazdasági realitásoknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabályozás bevezetésekor az átlagos nettó kereset havonta 150.800 forint, az átlagnyugdíj pedig 118.000 forint volt, amihez igazodott a havi kétszeri, maximum 150.000 forintos díjtalan készpénzfelvétel lehetősége. Azóta azonban jelentős változások történtek: az átlagos nettó kereset havi 472.650 forintra, az átlagnyugdíj pedig 245.753 forintra emelkedett - tudósított az ATV.

A jelenlegi helyzet különösen nagy terhet jelent annak az 1 341 431 nyugdíjasnak, akik átutalással kapják nyugdíjukat, szemben a postai kézbesítést igénylő 655 129 nyugdíjassal. Elsősorban az alacsony nyugdíjjal rendelkező idősek kerülnek nehéz helyzetbe, akiknek életkörülményeik, lakókörnyezetük és a hiányos közszolgáltatások miatt fokozottan szükségük van készpénzre.

Az Országos Nyugdíjas Parlament álláspontja szerint a hazai bankszektor 2024-ben elért 2007 milliárd forintos összesített, konszolidált adózott eredményét csak minimálisan terhelné meg, ha a díjtalan készpénzfelvétel lehetőségét a mindenkori átlagnyugdíj mértékéhez igazítanák.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #készpénz #bank #nyugdíjas #díj #szabályozás #átlagnyugdíj #bankok #nyugdíjasok #készpénzfelvétel

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:26
10:14
10:02
09:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
2025. november 2.
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
2025. november 2.
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
2 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
4
1 hónapja
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
5
3 hete
Egyre több magyar nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 10:02
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 09:03
Ennyi volt, nagy kedvezmény tűnik el a magyar bankokból: sokan jártak jól vele eddig, kérdés, lesz-e folytatás
Agrárszektor  |  2025. november 3. 10:31
Akkora eső jön, amilyen rég volt Magyarországon: mutatjuk, mi várható