2025. november 3. hétfő Győző
11 °C Budapest
Lakások a fővárosban a XIII. kerületi Esztergomi úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi elemei a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első
Otthon

Beindult az Otthon Start, de a lakáspiac mégis máshogy reagált, mint vártuk

Pénzcentrum
2025. november 3. 17:17

Bár az Otthon Start pörög, a várakozásokkal ellentétben nem megugrott, hanem visszaesett szeptemberben a lakáshitelezés Magyarországon. A bankok 112 milliárd forint lakáscélú hitelt hagytak jóvá ebben a hónapban, bő 30 milliárd forinttal kevesebbet, mint májusban, júniusban és júliusban átalagosan. A következő hónapok adatai kritikusak lesznek a lakáspiac várható kilátásait illetően.

Minden várakozással ellentétben nem megugrott, hanem visszaesett a lakosság lakáscélú hitelfelvétel szeptemberben. Az ebben a hónapban a bankok által jóváhagyott lakáscélú hitelek összege 32 milliárd forinttal (22 százalékkal) elmaradt a májustól júliusi tartó 3 hónap átlagosan 144 milliárdos hitelösszegétől.

„A hitelcélok között hagyományosan a legnagyobb tétel a használtlakás vásárlás, az erre megítélt hitelek mennyisége is esett vissza a legjobban (23 milliárd forinttal a 3 hónapos átlaghoz képest), de ugyancsak a korábbi hónapoknál kevesebb hitel jutott újlakás vásárlásra vagy lakások felújítására és bővítésére” – mondja Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Juhász Attila arra hívja fel a figyelmet, hogy mindez annak ellenére történt így, hogy az Otthon Start hitel komoly lökést adott a piacnak azokban a lakáspiaci szegmensekben, amik a hatálya alá tartoznak. A támogatott lakáshitelek megítélése 79 százalékkal 42,8 milliárd forintra emelkedett szeptemberben az augusztusi 24 milliárd forintról, ami azt mutatja, hogy a 3 százalékos kamatozású kedvezményes hitelkonstrukció beválthatja a hozzá fűzött reményeket.

Hogy mennyire, arra minden bizonnyal az októberi hiteladatok publikálásakor kapunk választ, hiszen a program szeptember elején indult, az első szerződéseket ekkortól lehetett beadni, a hitel igénylésének, bírálatának, és átfutásának az ideje viszont 30-60 nap, tehát a tényleges igénylés csak egy hónap múlva fog igazán megmutatkozni. A bankok mindazonáltal 1300-1500 milliárd forint addicionális lakáshitelt várnak a programtól 2026 végéig, ami lényegében megduplázná a 2025 első félévi lakáshitelezési aktivitást.

Ugyanakkor az adat azt jelzi, hogy a kedvezményes hitelezés felfutásával párhuzamosan a piaci alakú hitelezés számottevően visszaesik

– hívja fel a figyelmet a problémára Juhász Attila. Ez nem hír a magyar építőiparnak, és azon belül a lakásiparban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalatoknak, valamint a lakáspiac felfutásában érdekelt többi szereplőnek, így az építőanyag kereskedőknek sem.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

Az Újház elnöke szerint azoknak lett igazuk, akik óvatos optimizmust javasoltak az Otthon Startot körüllengő lelkesedés ellenére: úgy tűnik, a magyar lakosság beruházási kedvét alapvetően meghatározó bizalom továbbra is gyenge lábakon áll, a 7 százalék körüli piaci kamatok pedig nem elég vonzóak a lakossági beruházások megindításához. A nagy társasház építési projektek a tapasztalatok és az adatok alapján is felfutóban vannak (bár itt is bőven van még tere a növekedésének), az igazi probléma az önerős, vagy kisvállalkozói finanszírozásban épülő lakásfejlesztési projektek hiányában mutatkozik meg.

A lakossági bizalom hiányának eddig is számos jelét láttuk már. Mérsékelt az érdeklődés a különböző kedvezményes energiahatékonysági programok, a vidéki otthonfelújítási programok iránt, egyedül az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerben (EKR) finanszírozott ingyenes padlásfödém szigetelés, vagy nagyon kedvezményes homlokzat szigetelési programok iránt mutatkozik erőteljes kereslet. Látni kell, hogy ezek a létező legkisebb önerőt igénylő, ugyanakkor azonnali rezsi-megtakarítással, és gyors megtérüléssel kecsegtető akciók. Amihez viszont önerő kell és minimális kockázatvállalás, illetőleg nem eredményeznek azonnali megtakarítást, inkább hosszabb távú (használati, vagy piaci) értéknövekedéssel kecsegtetnek, azokat inkább halogatja a lakosság.

A következő hónapok meghatározó jelentőségűek lesznek annak megítélésében, hogy az Otthon Start hitelkonstrukció elegendő lehet-e lakásépítések, felújítások és bővítések felturbózásához. Korai lenne még véleményt mondani a kedvezményes hitelezés másodlagos piaci hatásáról, vagyis arról, hogy az otthon startos lakások eladói, az értékesítésből származó bevételület visszaforgatják-e valamilyen formában a lakáspiacon, vagy az újra egyre kedvezőbb pénzügyi konstrukciókba, biztos hozamot ígérő állampapírok felé fordulnak-e inkább.
#hitel #otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #építőipar #lakásfelújítás #lakáspiac #újlakás #bankok #használt lakás #otthon start

