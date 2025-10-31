Januártól beköltözési korlátozás lép életbe Budapest XVI. kerületében. Az új adminisztrációs terhek és korlátozások precedenst teremthetnek más budapesti kerületek számára is.
Bejelentették: nagy változás jön az Otthon Startnál november közepén, rengeteg igénylőt érint
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően - írja a Bankmonitor.
Az éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely az Otthon Start program feltételeit is módosítja, pontosítja. A Bankmonitor szakértői összeszedték mi is változik pontosan november 15-től.
Ki minősül első lakásszerzőnek?
Azt vizsgálják, hogy van-e jelenleg, volt-e az elmúlt 10 évben az igénylőnek belterületi lakóingatlanban tulajdoni hányada.
Ugyanakkor nevesítve lettek bizonyos kivételek, amelyek nem számítanak meglévő ingatlannak. Az új rendelet ezen kivételeket pontosítja.
Nem számít az az ingatlan, amelyet elbontott az igénylő, vagy amelynek bontását az építésügyi hatóság elrendelte. (Eredetileg az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt csak a rendeletben.)
Nem számít az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Meglévő ingatlan esetén az aktuális forgalmi érték, míg korábban eladott ingatlan esetén az eladási ár számít. (Itt nem történt érdemi változás.)
Nem számít az az ingatlan, amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett a tulajdonos és ugyanazon haszonélvező a mai napig bent lakik. Ha már elidegenítették a kérdéses ingatlant, akkor az az elvárás, hogy az eladás pillanatáig a haszonélvezőnek az adott ingatlanban kellett laknia. (Itt eredetileg csak az volt megfelelő, ha a kérdéses lakás még az Otthon Start felvételekor is az igénylő tulajdonában van. Ha ezt a lakást korábban eladták, akkor az már meglévő lakásnak számított.)
A fentieken túl az sem probléma, ha egy időben legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada van az igénylőnek. Igen ám, de előfordult olyan helyzet egy meglévő ingatlan eladása és egy új vásárlása kapcsán, hogy átmenetileg két ingatlanban is volt tulajdoni hányada technikailag az érdeklődőnek. Ez pedig jelenleg nem megfelelő.
A jövőben módosul a szabály: legfeljebb 180 napig egyszerre két ingatlanban is lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start igénylőjének. Ilyen esetben ugyanis még első lakásszerzőnek fog minősülni.
Előfordulhat, hogy valaki azért nem kaphatta eddig meg az Otthon Start hitelt, mert házastársával eddig egymást követően több ingatlanban volt fele-fele arányban tulajdonos és a tulajdoni lap adatai alapján néhány napig egyszerre az épp eladott és vásárolt lakásban is tulajdonosok voltak. November 15-től, ha minden más feltételnek megfelel a kérdéses pár, akkor jogosult lehet a támogatott hitelre.
A támogatott hitel igénylőjének továbbra is csak nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel-e az első lakásszerzés feltételeinek. A nyomtatvány ugyanakkor november 15-től módosulni fog. Ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.
Az elvárt TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltétel is módosul
Továbbra is legalább 2 éves TB jogviszony mellett igényelhető a támogatás, ezen belül az utolsó 180 napra még szigorúbb feltételeket is kell teljesíteni.
A jövőben megfelel az elvárásoknak – mind a 2 éves, mind az igénylést megelőző fél évre vonatkozó szigorúbb feltételeknek – az a magyar igénylő, aki valamilyen Európai Unió intézményénél dolgozik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában.
Vagyis november 15-től az a magyar személy is megkaphatja az Otthon Start hitel, aki az EU valamely intézményében dolgozik például Brüsszelben.
További változás, hogy november 15-től nem kell teljesítenie a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.
A régebbi építkezéseket is meg lehet finanszírozni a támogatott lakáshitelből
A jelenlegi szabályok alapján a 2022. január elsejét követően kiadott építési engedélyek alapján megkezdett építkezésekre lehet építési célú Otthon Start hitelt felvenni. Illetve az új építésű lakások vásárlásánál szabály, hogy a használatbavételi engedélyt 2022. január elsejét követően kellett kiadni.
Ezt az induló határidőt eltörlik november 15-től, ezzel a korábban megkezdett építkezések befejezésére, illetve a korábban épített új lakások vásárlására is fel lehet használni a támogatott hitelt.
Építési hitel folyósítása
A jelenlegi szabályok alapján az építési hitelt készültségi fokkal arányosan, szakaszosan, utólag folyósíthatja a bank. Az első részlet lehívásához elvárás az önerő teljes beépítése.
November 15-től az építési hiteleket továbbra is szakaszosan fogják folyósítani a bankok, de az egyes részletek kifizetésére akár előzetesen – azaz az adott szakasz, készültségi fok beépítése előtt – is sor kerülhet, sőt az első részlet akár a teljes önerő beépítését is megelőzheti. Ehhez azonban elvárás, hogy legyen megfelelő értékű pótfedezet a hitel mögött, illetve az első részletként folyósított összeg nem haladhatja meg a teljes kölcsönösszeg 30 százalékát.
Könnyítés a korábban visszafizetett támogatások esetén
A jelenlegi szabályok alapján nem kaphat az Otthon Start hitelt, akinél 3 éven belül egy korábban felvett lakástámogatása kapcsán elrendelték a támogatás, kamattámogatás visszafizetését.
November 15-től jogosult lehet a fenti helyzetben lévő igénylő az Otthon Start hitelre, ha a visszafizetést gyermekvállalás nemteljesülése miatt rendelték el és az érintett ezzel kapcsolatban benyújtott – megváltozott munkaképességű személlyé válás, a gyermek meghatározott típusú betegsége vagy fogyatékossága, meghatározott számú emberi reprodukciós eljárásban való eredménytelen részvétel vagy ilyen eljárásban való részvételt kizáró vagy arra alkalmatlanná tévő egészségügyi ok felmerülése vagy a gyermekvállalás orvosilag igazolt ellenjavalltsága indokára alapított – méltányossági kérelmének a kormányhivatal helyt adott.
Milyen változások jönnek még az Otthon Startnál?
Vannak még olyan változások az Otthon Start program kapcsán, melyeknél a tervezetet már társadalmi egyeztetésre bocsátották, de azok még nem léptek életbe. A ma éjszaka megjelent kormányrendeletbe sem kerültek be.
Ilyen változások:
- A testvér is lehet Otthon Start hitelnél adóstárs.
- Önkormányzati lakás nyomott áras vásárlása esetén eltekintenek attól a szabálytól, hogy a forgalmi érték és a vételár nem térhet el több, mint 20 százalékkal.
- Résztulajdon öröklése esetén az örökös Otthon Start felhasználásával is megvásárolhatja a még fennmaradó tulajdonrészt.
Arról sajnos még nincs információ, hogy ezen változások pontosan mikor is lépnek majd hatályba. Az azonban jó hír, hogy a korábban említett módosítások már november 15-től érvénybe lépnek.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
