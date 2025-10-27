2025. október 27. hétfő Szabina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Pénzcentrum 39. heti hírösszefoglalója, albérlettámogatással, DRS rendszerrel, robotkasszákkal.
Otthon

Eszement albérletdrágulás: erről is az Otthon Start tehet, felfordult a piac

Pénzcentrum
2025. október 27. 15:33

Több hullámban emelkedtek az ingatlanárak a XVIII. kerületben az elmúlt egy évben, a legutóbbit az Otthon Start keltette a piacon, amit már előre beáraztak az eladók. A támogatott hitel hatására eltűntek az alkuk, a komolyabb befektetők, és a keresett kategóriákból a kínálat is.

Mozgalmas éve volt az ingatlanpiacnak a XVIII. kerületben is, amit első körben az állampapírpiaci pénzek, aztán pedig az Otthon Start hozott lázba. Bizonyos kategóriában szinte teljesen eltűnt a kínálat, így a kisebb, keresett ingatlanok körében az árak - még ebben az egyébként olcsónak számító budapesti kerületben is - az 1,5 millió forintos négyzetméterárnál torpannak csak meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Miután tavaly augusztus-szeptember környékén egyre többet lehetett hallani a médiában arról, hogy az állampapírokból és a magánnyugdíjpénztárakból felszabaduló pénzekből vásárolhatnak a vevők az ingatlanpiacon, októbertől beindult az áremelkedés, mely egészen 2025 áprilisáig tartott.

Ebben az időszakban egyes helyeken akár a 20 százalékot is elérte a drágulás mértéke, mely átlagosan 5-15 százalék között alakult

- jelezte Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője az elmúlt év ingatlanpiaci változásait elemezve.

Kapcsolódó cikkeink:

Mint szavaiból kiderült, ezt követően lassulás kezdődött, majd amikor megtörtént az Otthon Start program bejelentése, augusztusban jelentős mértékben megugrott az érdeklődések száma. A 3 százalékos támogatott hitelt az ingatlanpiac már előre beárazta, így ekkorra további 10-12 százalékos áremelkedéssel lehetett találkozni.

Eközben az alku lehetősége szinte teljesen eltűnt, legfeljebb csak az erősen túlárazott ingatlanok esetében nyílt rá lehetőség. Jellemzővé vált, hogy az ingatlanok irányáron kelnek el, sőt, ahol több vevő is megjelent, ott licit is előfordult, melynek eredményeként akár 1–3 millió forinttal is drágábban értékesítette végül a tulajdonosa az ingatlant az eredeti hirdetési árhoz képest.

Túlárazott ingatlanokról mostanában nem nagyon beszélhetünk, mert a gyors áremelkedés miatt a piac utolérte a korábban irreálisan magas áron kínált ingatlanokat, hacsak nem emelték tovább az árat a tulajdonosok.

Otthon Start-limitig emelkedő négyzetméterárak

2025 októberére a garzonlakások és az 1+1 félszobás lakások négyzetméterára bekúszott az 1,1–1,5 millió forintos árszintre, és a jobb állapotú 28–39 négyzetméteres paneleket is éppen csak 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt lehet megvenni. A téglalakások esetében is hasonló árakra számíthatnak a vevők, azonban nem sok ilyen méretű ingatlant találnak a piacon, ezért is drágultak meg ennyire - figyelmeztetett a szakértő.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az 50–60 négyzetméteres panellakások ára a XVIII. kerületben 52–65 millió forint között mozog, ami 920 ezer – 1,25 millió forintos négyzetméterárat jelent. Ha valaki például egy 53 négyzetméteres, felújított panellakást venne, akkor 65 millió forintos árra számíthat. A téglaépítésűek ebben a kategóriában is hasonló árakon mozognak, illetve itt adott esetben elérheti a négyzetméterár az 1,3 millió forintot is.

Rácz Gyula László arra is felhívta a figyelmet, hogy augusztushoz képest már lassul az ingatlanpiac, ami az értékesítési idők növekedésénél is jelentkezik, de jelenleg is átlagosan 30 napon belül el lehet adni a keresett kategóriákba tartozó ingatlanokat. A hiánycikknek számító, 1–1,5 szobás ingatlanok azonban gyorsan elkelnek, de keresettek a 2, 1+2 vagy 2+1 félszobás panellakások is.

Családi házaknál a 70-80 milliós kategóriát veszik leginkább, de ezek általában erősen felújítandó ingatlanok, amelyekre még 30 millió forintot rá kell költeni. Ugyanakkor az is igaz, hogy a vevők félnek az átlagos vagy felújítandó ingatlanoktól, így ezeknél hosszabb eladási időre kell számítania a tulajdonosának - jegyezte meg a szakértő.

A befektetőknek már túl drága a piac

Azt is hozzátette, hogy a túl magasra kúszó árak miatt a nagyobb befektetők már kikoptak a piacról, magánszemélyek vásárolnak legfeljebb egy-egy lakást bérbeadási céllal. És szinte mindenki Otthon Start hitelből vásárol, lehetőleg csak minimális önerővel, hogy minél inkább kihasználják a 3 százalékos kamattal elérhető hitelt. Természetesen, ha magasabb a vételár, akkor nagyobb, akár 20-30 százalékos önerővel futnak neki a vevők a vásárlásnak.

A szakértő arra is kitért, hogy az Otthon Start egyelőre nem befolyásolta negatívan a bérlakások piacát, továbbra is erős a kereslet. Egy 28-39 négyzetméteres panellakást 150-200 ezer forintért lehet kibérelni a kerületben egy hónapra, egy 40-49 négyzetméterest 160-210 ezerért, egy 50-60 négyzetméteresért már 200-270 ezret kell kifizetni, míg a 61-75 négyzetméteres panelek bérleti díja 200-330 ezer forint között alakul. A téglaépítésű bérlakások havi bérleti díja általában 5-10 százalékkal drágább.

A bérleti díjak tehát változatlanul magasan járnak, és egyelőre nincs jele a bérleti piac megtorpanásának sem az Otthon Start hatására - jegyezte meg Rácz Gyula László, aki szerint az eladó ingatlanoknál is további áremelkedésre lehet számítani a kamattámogatott hitel miatt, igaz, ez már csak néhány százalékot érhet el az idén.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #ingatlan #Budapest #bérlakás #ingatlanpiac #áremelkedés #panellakás #négyzetméterár #ingatlanárak #befektetők #garzonlakás #támogatott hitelek #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:59
15:52
15:45
15:33
15:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 27.
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
2025. október 27.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
2025. október 27.
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
2 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
4 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
4
4 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
4 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 15:59
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 13:04
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. október 27. 15:28
Komoly vizsgálat volt a Dunán: rengeteg ilyen halat találtak a folyóban