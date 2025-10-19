2025. október 19. vasárnap Nándor
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Frozen cowslip weeds backlit by sun in front of a frosty field in winter time. A concrete fence post sits off to the side.
Otthon

Fogcsikorgató hideg az Alföldön: megdőlt a szezon hidegrekordja, ma is készülhetünk a fagyra

MTI
2025. október 19. 10:44

A Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán mínusz 6,6 Celsius-fok volt vasárnap hajnalban, ez újabb szezonrekord - közölte a HungaroMet. Azt írták: szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására a megélénkülő, olykor megerősödő északnyugati széllel jóval hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek.

Estére az ország döntő részén már kiderült az ég, éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült. Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna-Tisza-közén lévő homoktalaj felett mínusz 6,6 fokig süllyedt a hőmérséklet; ez ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekord megdöntésére elég volt - jelezték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő éjszakán is hasonló lesz a helyzet. A szezonban eddig a leghidegebbet még október 2-án hajnalban mérték, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 Celsius-fok volt.

Ez az apró magyar település bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé: elképesztő siker
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez az apró magyar település bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé: elképesztő siker
Hosszúhetény a világ turisztikai térképére került: a festői mecseki falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének „Best Tourism Villages” programjába.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #időjárás #hőmérséklet #hidegfront #hideg #rekord #meteorológia #hungaromet #alföld #duna-tisza köze

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:34
10:58
10:44
10:30
10:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
2025. október 18.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
2025. október 17.
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 19. vasárnap
Nándor
42. hét
Október 19.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
7 napja
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
2 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
4
2 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
2 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 10:30
6+1 mesés őszi túratipp: látogatható kastélyok Magyarországon, amiket 2025-ben luxus kihagyni
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 10:04
Kőkemény NAV-razzia várható a jövő héttől Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök
Agrárszektor  |  2025. október 19. 10:57
Fontos bejelentést tett Nagy István a szőlő aranyszínű sárgaságáról