Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
Fogcsikorgató hideg az Alföldön: megdőlt a szezon hidegrekordja, ma is készülhetünk a fagyra
A Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán mínusz 6,6 Celsius-fok volt vasárnap hajnalban, ez újabb szezonrekord - közölte a HungaroMet. Azt írták: szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására a megélénkülő, olykor megerősödő északnyugati széllel jóval hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek.
Estére az ország döntő részén már kiderült az ég, éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült. Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna-Tisza-közén lévő homoktalaj felett mínusz 6,6 fokig süllyedt a hőmérséklet; ez ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekord megdöntésére elég volt - jelezték.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő éjszakán is hasonló lesz a helyzet. A szezonban eddig a leghidegebbet még október 2-án hajnalban mérték, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon és a Nógrád vármegyei Zabarban is mínusz 3,1 Celsius-fok volt.
Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal.
Kiderült az utolsó előtti lomtalanítási dátum Budapesten: ez a kerület még november végéig sorra kerül
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás, a 7. kerület területén november 21. és 22 között viszik a lomokat. A nem a megjelölt időpontban kitett...
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
A lakócéllal vásárlók érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.
Váratlan fordulat állt be a magyar ingatlanpiacon: mi lesz így a lakáskeresőkkel, ezt is elintézte az Otthon Start
Az elmúlt három negyedévben alig változott a forgalom a magyar lakáspiacon, gyakorlatilag befagytak az eladások a magasba szökött árak miatt.
Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac - de gyorsan jött is a visszarendeződés első jele.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után megtorpant az első lakásvásárlók kedvenceinek számító fővárosi garzonok drágulása elsősorban a 1,5 milliós négyzetméterár-korlát miatt.
Életet mentett a néma segélykiáltás: bajba került nőt mentettek a rendőrök, miután jelzett a pincéreknek
Néma segélykérés mentett meg egy nőt Balatonbogláron, amikor a pincérnek jelezte, hogy veszélyben van.
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
Ismét felbukkant Rubik Ernő budai luxusvillájának hirdetése a legnagyobb hazai ingatlanportálon. 3,3 millió eurót, azaz 1,3 milliárd forintot kérnek érte.
Mérséklődött az új építésű lakások áremelkedési üteme a fővárosban, éves viszonylatban azonban továbbra is 16 százalékot meghaladó drágulás tapasztalható.
Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon
Az építőipari kereslet látványosan élénkül: a lakossági beruházási kedv visszatérőben van, amit több támogatási program is ösztönöz.
A Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotó, az MMA rendes tagja életének 83. évében szerdán halt meg - közölte a Magyar Művészeti Akadémia (MMA).
Szeptemberben országos szinten rekordmagas, közel 40%-os arányt értek el az első lakásvásárlók.
Kiderült az egyik legutolsó lomtalanítás dátum Budapesten: ez a kerület készülhet - Novemberben viszik a lomot mind a 10 körzetben
Folytatódik a budapesti lomtalanítás, a 17. kerület területén november 9. és 20. között viszik a lomokat 10 körzetre bontva. A nem a megjelölt időpontban kitett...
Lakásfelújítók, figyelem! Változtak a feltételek: már több millió forinttal segítik a tulajdonosokat
Jelentősen kedvezőbbé váltak az energetikai otthonfelújítási program feltételei: 10 millió forintra emelkedett a maximálisan igényelhető összeg.
A fix 3 százalékos lakáshitel és az Otthon Start program bevezetése jelentős túlterheltséget okozott a földhivataloknál
Ennyit az Otthon Startról? Hiába az új társasházi projektek, nem tud kikecmeregni a gödörből a magyar építőipar
Az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke, Juhász Attila kommentálta a friss augusztusi építőipari adatokat.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
