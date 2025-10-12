Az elmúlt évek drámai átalakulást hoztak a hazai esküvőszervező piacon.
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
Ahogy közeledik a fűtési szezon, egyre többen keresik a megbízható, gazdaságos tűzifát. A választás azonban nemcsak ár kérdése: a fafajta, a nedvességtartalom és az égési tulajdonságok mind befolyásolják, mennyi hőt kapunk, mennyit költünk, és milyen állapotban marad a kémény. Cikkünkben bemutatjuk, mely fafajták alkalmasak valódi fűtésre, és melyeket érdemes inkább elkerülni.
Ahogy közeledik a fűtési szezon, egyre többen keresik a gazdaságos, megbízható tűzifát. A választás azonban nemcsak ár kérdése: a fafajta, a nedvességtartalom és a feldolgozottság mind befolyásolja, mennyi hőt kapunk, mennyit költünk, és milyen állapotban marad a kémény.
A kályhával vagy kandallóval fűtő háztartások jól tudják: nem minden fa ég egyformán. Egyes fajták csak parázslanak, sok füstöt és kormot hagyva maguk után, ami nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet. A hatékony fűtéshez érdemes előre tájékozódni, és olyan bevált fafajtákat választani, amelyek valóban meleget és otthonosságot biztosítanak.
A legjobb tűzifák otthoni fűtéshez
A keményfák a leghatékonyabbak, mivel nagy sűrűségűek, lassan égnek, és magas hőértéket biztosítanak:
- Tölgy – Magas fűtőértékű, egyenletesen ég, kevés hamut hagy. Bár drágább, hosszú égési ideje miatt gazdaságos választás.
- Bükk – Könnyen hasítható, jól szárad, tisztán ég. Ideális hosszú távú fűtéshez.
- Gyertyán – Az egyik legsűrűbb tűzifa, kiemelkedő hőértékkel. Szárítása időigényes, de kandallóhoz, kazánhoz kiváló.
- Kőris – Egyenletes hőt ad, lassan ég, jól tartja a parazsat.
- Cser – Tartós, magas hőértékű fa, ha elérhető, kiváló választás.
Ezek a fafajták nemcsak hatékonyak, hanem környezetbarátabbak is, ha megfelelően szárított állapotban kerülnek felhasználásra. A szakértők szerint a tűzifa akkor ideális, ha legalább 1–2 évig száradt, és nedvességtartalma 20% alatti
Amit jobb elkerülni
Bizonyos fafajták kevésbé alkalmasak fő tüzelőanyagként, mert gyorsan égnek, kevés hőt adnak, vagy károsítják a fűtőrendszert:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- Tűlevelűek (lucfenyő, erdei fenyő, tuja) – Magas gyantatartalmuk miatt pattognak, kormot képeznek, eltömíthetik a kéményt. Gyújtósnak használhatók, de fő fűtésre nem ajánlottak.
- Nyárfa, hárs, éger – Alacsony sűrűségűek, gyorsan elégnek, kevés hőt termelnek. Rövid távú fűtésre vagy gyújtósnak alkalmasak.
- Cédrus – Bár illatos és esztétikus, nagyon drága, és nem biztosít elegendő hőt. Inkább parázslik, mint fűt.
Praktikus tanácsok
- Szárítás: A frissen vágott fa akár 50% nedvességet is tartalmazhat. Nedves fa használata nemcsak hatástalan, hanem káros is: füstöl, kátrányos lerakódást okoz, és csökkenti a fűtés hatékonyságát.
- Tárolás: Csapadéktól védett, jól szellőző helyen tároljuk a fát. A legjobb, ha már nyáron beszerezzük a téli tüzelőt.
- Kiszerelés: A feldolgozott, hasított fa drágább, de kényelmesebb. A méretet mindig a kályha vagy kazán égésteréhez igazítsuk.
A megfelelő tűzifa kiválasztása nemcsak a komfortérzetet javítja, hanem hosszú távon pénzt és karbantartási költséget is megtakarít. Ha biztosra akarunk menni, érdemes megbízható forrásból vásárolni, és előre gondolkodni – a jó tűzifa nemcsak meleget ad, hanem nyugalmat is.
Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben?
Az Agrárminisztérium szerint a jelenlegi piaci helyzet nem indokol kormányzati beavatkozást a tűzifa és más faalapú fűtőanyagok árának szabályozásába. A tárca a Pénzcentrum kérdésére azt közölte: a kínálat megfelelő, és az erdőgazdálkodók akciókkal, rövid kiszolgálási idővel szolgálják ki a vásárlókat. Közben a KSH adatai alapján a brikett ára egy év alatt közel 15 százalékkal, a tűzifa ára pedig több mint 3 százalékkal emelkedett. Két év távlatában viszont mindkét terméknél összességében enyhe árcsökkenés látszik.
Rendkívüli lehetőség bukkant fel az I. kerület szívében: 1,79 milliárd forintért eladó egy teljes épülettömb, amely nemcsak fekvésében, de történelmében is egyedülálló.
Ennyi volt, ezeknek a bojlereknek, kazánoknak vége Magyarországon is: súlyos döntés született az EU-ban
Veszélyben lehet az EU-ban használt melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka, ha az uniós szabályozásból nem veszik fel az engedélyezett anyagok közé a hafniumot és a...
Az Applia háztartási készülék lobbicsoport becslése szerint az EU-ban forgalmazott melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka kerülhet veszélybe.
A szeptemberben indult Otthon Start program jelentős keresletélénkülést hozott a lakáspiacon.
A második negyedévben csak két országban emelkedtek nagyobb mértékben a lakásárak, mint Magyarországon.
Mégsem indítja el a kormány idén ősszel a lakásfelújítási támogatást - ismerte el a mai Kormányinfón Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely bejelentése: újra kell tárgyalni a minimálbér-emelést, ez sok dolgozónak nem fog tetszeni
Délelőtt fél tíztől Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Dél-Magyarországon
Most megmutatjuk, hol találhatóak Pécsen és Szegeden olyan újépítésű lakások, amelyeket az Otthon Start segítségével lehet megvásárolni.
Botcsinálta duguláselhárítók több millió forintot csaltak ki áldozataiktól, a házkutatás során ötmillió forintot tudtak visszavenni.
Alakul a lakáskatasztrófa: a legolcsóbb pesti kerületek is lassan a megfizethetetlen kategóriába kerülnek
Egy új törvénytervezet már a korai fázisban lehetővé teszi a jelzálogbejegyzést az új lakásokra.
Balatonföldvár elsőként vezetett be önazonossági rendeletet a Balaton-parti települések közül, amely 2 százalékos hozzájárulást ír elő az ingatlanvásárlóknak.
Újabb település korlátozza keményen a beköltözést: erkölcsit és rengeteg pénzt kérnek az új lakóktól
A Nógrád vármegyei Vizslás rendkívül szigorú feltételekhez köti az új lakók beköltözését.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start támogatott lakáshitel feltételeit módosító rendelet tervezetét.
A magyar újlakáspiac élénkülése nemcsak a vásárlói oldalon hoz rekordokat, hanem az építőiparra, ezen keresztül pedig a gazdaságra is jelentős hatással van.
Ebből sem lesz semmi? Hamvába holt a beígért felújítási támogatás: hiába ácsingóztak a milliókra a családok
A szakma a kereslet élénkítését, egyszerűbb szabályozást és a korszerű technológiák bevezetését sürgeti a növekedés beindításához.
Az Otthon Start Program nemcsak első lakás vásárlására, hanem befektetési célú ingatlanszerzésre is kiváló lehetőséget nyújt.
A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a csúcshőmérséklet a 20 Celsius-fokot, és a hajnali fagyok is megszűnnek.
Magyarországon is egyre többen fontolgatják, hogy a hagyományos gázfűtést kiváltva klímaberendezések felszerelésével oldják meg otthonuk fűtését.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát