Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak

Ahogy közeledik a fűtési szezon, egyre többen keresik a megbízható, gazdaságos tűzifát. A választás azonban nemcsak ár kérdése: a fafajta, a nedvességtartalom és az égési tulajdonságok mind befolyásolják, mennyi hőt kapunk, mennyit költünk, és milyen állapotban marad a kémény. Cikkünkben bemutatjuk, mely fafajták alkalmasak valódi fűtésre, és melyeket érdemes inkább elkerülni.

Ahogy közeledik a fűtési szezon, egyre többen keresik a gazdaságos, megbízható tűzifát. A választás azonban nemcsak ár kérdése: a fafajta, a nedvességtartalom és a feldolgozottság mind befolyásolja, mennyi hőt kapunk, mennyit költünk, és milyen állapotban marad a kémény.

A kályhával vagy kandallóval fűtő háztartások jól tudják: nem minden fa ég egyformán. Egyes fajták csak parázslanak, sok füstöt és kormot hagyva maguk után, ami nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet. A hatékony fűtéshez érdemes előre tájékozódni, és olyan bevált fafajtákat választani, amelyek valóban meleget és otthonosságot biztosítanak.

EZ IS ÉRDEKELHET Hidegzuhany a fával fűtőkre: ennyibe kerül egy köbméter tűzifa 2025-ben Egy hónap múlva indul a fűtési szezon, de sokan már most feltöltötték a téli készleteket.

A legjobb tűzifák otthoni fűtéshez

A keményfák a leghatékonyabbak, mivel nagy sűrűségűek, lassan égnek, és magas hőértéket biztosítanak:

Tölgy – Magas fűtőértékű, egyenletesen ég, kevés hamut hagy. Bár drágább, hosszú égési ideje miatt gazdaságos választás.

Bükk – Könnyen hasítható, jól szárad, tisztán ég. Ideális hosszú távú fűtéshez.

Gyertyán – Az egyik legsűrűbb tűzifa, kiemelkedő hőértékkel. Szárítása időigényes, de kandallóhoz, kazánhoz kiváló.

Kőris – Egyenletes hőt ad, lassan ég, jól tartja a parazsat.

Cser – Tartós, magas hőértékű fa, ha elérhető, kiváló választás.

Ezek a fafajták nemcsak hatékonyak, hanem környezetbarátabbak is, ha megfelelően szárított állapotban kerülnek felhasználásra. A szakértők szerint a tűzifa akkor ideális, ha legalább 1–2 évig száradt, és nedvességtartalma 20% alatti

Amit jobb elkerülni

Bizonyos fafajták kevésbé alkalmasak fő tüzelőanyagként, mert gyorsan égnek, kevés hőt adnak, vagy károsítják a fűtőrendszert:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Tűlevelűek (lucfenyő, erdei fenyő, tuja) – Magas gyantatartalmuk miatt pattognak, kormot képeznek, eltömíthetik a kéményt. Gyújtósnak használhatók, de fő fűtésre nem ajánlottak.

Nyárfa, hárs, éger – Alacsony sűrűségűek, gyorsan elégnek, kevés hőt termelnek. Rövid távú fűtésre vagy gyújtósnak alkalmasak.

Cédrus – Bár illatos és esztétikus, nagyon drága, és nem biztosít elegendő hőt. Inkább parázslik, mint fűt.

Praktikus tanácsok

Szárítás: A frissen vágott fa akár 50% nedvességet is tartalmazhat. Nedves fa használata nemcsak hatástalan, hanem káros is: füstöl, kátrányos lerakódást okoz, és csökkenti a fűtés hatékonyságát.

Tárolás: Csapadéktól védett, jól szellőző helyen tároljuk a fát. A legjobb, ha már nyáron beszerezzük a téli tüzelőt.

Kiszerelés: A feldolgozott, hasított fa drágább, de kényelmesebb. A méretet mindig a kályha vagy kazán égésteréhez igazítsuk.

A megfelelő tűzifa kiválasztása nemcsak a komfortérzetet javítja, hanem hosszú távon pénzt és karbantartási költséget is megtakarít. Ha biztosra akarunk menni, érdemes megbízható forrásból vásárolni, és előre gondolkodni – a jó tűzifa nemcsak meleget ad, hanem nyugalmat is.

Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben?

Az Agrárminisztérium szerint a jelenlegi piaci helyzet nem indokol kormányzati beavatkozást a tűzifa és más faalapú fűtőanyagok árának szabályozásába. A tárca a Pénzcentrum kérdésére azt közölte: a kínálat megfelelő, és az erdőgazdálkodók akciókkal, rövid kiszolgálási idővel szolgálják ki a vásárlókat. Közben a KSH adatai alapján a brikett ára egy év alatt közel 15 százalékkal, a tűzifa ára pedig több mint 3 százalékkal emelkedett. Két év távlatában viszont mindkét terméknél összességében enyhe árcsökkenés látszik.