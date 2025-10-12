2025. október 12. vasárnap Miksa
Idős férfi gázüzemű elektromos fűrésszel tűzifát vág a téli fűtéshez szilárd tüzelésű kazánnal. tűzifa
Otthon

Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak

Pénzcentrum
2025. október 12. 12:04

Ahogy közeledik a fűtési szezon, egyre többen keresik a megbízható, gazdaságos tűzifát. A választás azonban nemcsak ár kérdése: a fafajta, a nedvességtartalom és az égési tulajdonságok mind befolyásolják, mennyi hőt kapunk, mennyit költünk, és milyen állapotban marad a kémény. Cikkünkben bemutatjuk, mely fafajták alkalmasak valódi fűtésre, és melyeket érdemes inkább elkerülni.

A kályhával vagy kandallóval fűtő háztartások jól tudják: nem minden fa ég egyformán. Egyes fajták csak parázslanak, sok füstöt és kormot hagyva maguk után, ami nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet. A hatékony fűtéshez érdemes előre tájékozódni, és olyan bevált fafajtákat választani, amelyek valóban meleget és otthonosságot biztosítanak.

EZ IS ÉRDEKELHET
A legjobb tűzifák otthoni fűtéshez

A keményfák a leghatékonyabbak, mivel nagy sűrűségűek, lassan égnek, és magas hőértéket biztosítanak:

  • Tölgy – Magas fűtőértékű, egyenletesen ég, kevés hamut hagy. Bár drágább, hosszú égési ideje miatt gazdaságos választás.
  • Bükk – Könnyen hasítható, jól szárad, tisztán ég. Ideális hosszú távú fűtéshez.
  • Gyertyán – Az egyik legsűrűbb tűzifa, kiemelkedő hőértékkel. Szárítása időigényes, de kandallóhoz, kazánhoz kiváló.
  • Kőris – Egyenletes hőt ad, lassan ég, jól tartja a parazsat.
  • Cser – Tartós, magas hőértékű fa, ha elérhető, kiváló választás.

Ezek a fafajták nemcsak hatékonyak, hanem környezetbarátabbak is, ha megfelelően szárított állapotban kerülnek felhasználásra. A szakértők szerint a tűzifa akkor ideális, ha legalább 1–2 évig száradt, és nedvességtartalma 20% alatti

Amit jobb elkerülni

Bizonyos fafajták kevésbé alkalmasak fő tüzelőanyagként, mert gyorsan égnek, kevés hőt adnak, vagy károsítják a fűtőrendszert:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

  • Tűlevelűek (lucfenyő, erdei fenyő, tuja) – Magas gyantatartalmuk miatt pattognak, kormot képeznek, eltömíthetik a kéményt. Gyújtósnak használhatók, de fő fűtésre nem ajánlottak.
  • Nyárfa, hárs, éger – Alacsony sűrűségűek, gyorsan elégnek, kevés hőt termelnek. Rövid távú fűtésre vagy gyújtósnak alkalmasak.
  • Cédrus – Bár illatos és esztétikus, nagyon drága, és nem biztosít elegendő hőt. Inkább parázslik, mint fűt.

Praktikus tanácsok

  • Szárítás: A frissen vágott fa akár 50% nedvességet is tartalmazhat. Nedves fa használata nemcsak hatástalan, hanem káros is: füstöl, kátrányos lerakódást okoz, és csökkenti a fűtés hatékonyságát.
  • Tárolás: Csapadéktól védett, jól szellőző helyen tároljuk a fát. A legjobb, ha már nyáron beszerezzük a téli tüzelőt.
  • Kiszerelés: A feldolgozott, hasított fa drágább, de kényelmesebb. A méretet mindig a kályha vagy kazán égésteréhez igazítsuk.

A megfelelő tűzifa kiválasztása nemcsak a komfortérzetet javítja, hanem hosszú távon pénzt és karbantartási költséget is megtakarít. Ha biztosra akarunk menni, érdemes megbízható forrásból vásárolni, és előre gondolkodni – a jó tűzifa nemcsak meleget ad, hanem nyugalmat is.

Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben?

Az Agrárminisztérium szerint a jelenlegi piaci helyzet nem indokol kormányzati beavatkozást a tűzifa és más faalapú fűtőanyagok árának szabályozásába. A tárca a Pénzcentrum kérdésére azt közölte: a kínálat megfelelő, és az erdőgazdálkodók akciókkal, rövid kiszolgálási idővel szolgálják ki a vásárlókat. Közben a KSH adatai alapján a brikett ára egy év alatt közel 15 százalékkal, a tűzifa ára pedig több mint 3 százalékkal emelkedett. Két év távlatában viszont mindkét terméknél összességében enyhe árcsökkenés látszik.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #árak #ksh #fűtési szezon #tűzifa #kályha #áremelkedés #agrárminisztérium

