Küszöbön a rezsikatasztrófa: ezt a magyarok pénztárcája is durván megérezheti

Az EU ivóvízre vonatkozó új szabályozása veszélyezteti a melegvíz-tárolók gyártását, mivel a hafnium és cirkónium nem szerepel az engedélyezett anyagok listáján, ami 2027-től súlyos következményekkel járhat a háztartási készülékek piacán - írja a Portfolio.

Az Applia háztartási készülék lobbicsoport becslése szerint az EU-ban forgalmazott melegvíz-tárolók több mint 90 százaléka kerülhet veszélybe, ha a hafniumot és a cirkóniumot nem ismerik el biztonságosnak háztartási használatra. Ez a két elem kulcsfontosságú a vízmelegítő tartályok zománcozásához és korrózióvédelméhez.

A két anyag nem szerepel az EU ivóvízre vonatkozó szabályozásában, amely 2027-ben lép hatályba. Az Európai Bizottság vélhetően figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a melegvíz-tárolók is ivóvizet tartalmaznak, így a gyártók bírságokkal szembesülhetnek, ha nem felelnek meg az engedélyezett anyagok listájának.

"A hafnium teljesen biztonságosan használható" - nyilatkozta Paolo Falcioni, az Applia főigazgatója a The Times-nak. Hangsúlyozta, hogy az elemet több mint 100 éve használják zománcozott melegvíz-tárolókban. Ha a hafniumot vagy a cirkóniumot nem keverik a zománcba, a máz "megreped, és a meleg víz nem lesz meleg".

A két elemet a hőszivattyúk zománcozásához is használják, amelyek egyre népszerűbbek a gázkazánokkal szemben. Falcioni szerint a hafnium alternatívái, mint az acél vagy a réz, négy-ötször annyiba kerülnek, ami jelentősen megemelné a fogyasztói árakat egy amúgy is nehéz gazdasági időszakban.

"A hatás óriási lenne" - mondta Jérôme Martel, a francia Groupe Atlantic fűtési és szellőzési vállalat szabályozási ügyekért felelős menedzsere. Az olasz Ariston, egy másik jelentős melegvíz-tároló gyártó is hasonló aggályokat fogalmazott meg.

Az Európai Bizottság szerint a tagállamok feladata, hogy jelezzék a hafnium engedélyezésének szükségességét, és eddig egyik sem tette ezt meg. Brüsszel korábban azt közölte a vállalatokkal, hogy toxikológiai értékeléseket kérhetnek az anyagok jóváhagyásához.

Az iparág azonban azzal érvel, hogy ez a folyamat túl hosszú időt venne igénybe, és közben kénytelenek lennének költséges változtatásokat végrehajtani gyártósoraikban. "Ez súlyos hátrányba hozná az európai gyártókat a nem uniós versenytársakkal szemben" - mondta egy névtelenséget kérő iparági vezető.

A tagállamok nemzeti szinten jóváhagyhatják a hafnium használatát, de ez a lehetőség is költségesebb és időigényesebb, mint az uniós engedélyezés. Falcioni figyelmeztetett, hogy a szabályozási bizonytalanság ezen a területen a külföldi befektetőket is elriaszthatja.