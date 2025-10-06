Ebből sem lesz semmi? Hamvába holt a beígért felújítási támogatás: hiába ácsingóztak a milliókra a családok

Az építőipar jelenleg 15-20 százalékkal nagyobb teljesítményre lenne képes, mint amire fizetőképes kereslet mutatkozik. A szakma a kereslet élénkítését, egyszerűbb szabályozást és a korszerű technológiák bevezetését sürgeti a növekedés beindításához - számolt be a 24.hu.

A magyar építőipar kapacitásai jelentősen kihasználatlanok - nyilatkozta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke. Az ágazat, amely a nemzetgazdaság egyik legnagyobb foglalkoztatója, évi 8800-9000 milliárd forintos teljesítményre lenne képes, ám ehhez hiányzik a megfelelő fizetőképes kereslet.

"Ez a különbség jól szemlélteti, hogy nem az ágazat kapacitása szűk, hanem a fizetőképes kereslet hiányzik" - fogalmazott a szakember. A probléma mind az állami, mind a magánberuházásokat érinti. A kormány 2022-ben mintegy 5000 milliárd forintnyi beruházást halasztott el, ami komoly érvágást jelentett a szektornak. Bár egyes előkészítési folyamatok hamarosan újraindulhatnak, ezek tényleges hatása csak 2026-2027-ben válhat érzékelhetővé.

A lakossági építkezések és felújítások piacán is kivárás jellemezte az idei év első nyolc hónapját. Ennek hátterében főként a magas hitelkamatok és az új állami támogatási programokkal kapcsolatos várakozások állnak. Az ÉVOSZ elnöke emlékeztetett, hogy bár a fix 3 százalékos Otthon Start hitel már elérhető, a korábban beharangozott otthonfelújítási program még várat magára, ami további bizonytalanságot okoz a piacon.

Koji László hangsúlyozta, hogy a magyar lakásállomány jelentős korszerűsítésre szorul. Egy teljes körű felújítás - amely magában foglalja a homlokzati és födémhőszigetelést, nyílászárócserét, valamint az épületgépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítését - napjainkban körülbelül 15 millió forintba kerül. Ezzel szemben a lakosság megtakarításai általában nem haladják meg a 2-3 millió forintot.

"Kormány, bankok, piaci szereplők: mindenki máshogy látja, de egyvalami biztos – nagy a baj! Ezért egy olyan programra lenne szükség, amely akár 10-13 millió forintos, kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitellel egészítené ki a saját forrásokat" - fejtette ki a szakszövetség vezetője.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ÉVOSZ elnöke szerint a támogatási programoknak az épület egészére kellene koncentrálniuk, nem csupán járulékos munkálatokra, és fontos lenne, hogy a felújított ingatlanok elérjék az előírt energetikai besorolást. A jelenleg futó vidéki otthonfelújítási program sikertelenségének okát a túlzott bürokráciában látja, ezért a jövőbeni programoknál elengedhetetlennek tartja az adminisztrációs terhek csökkentését. Véleménye szerint az államkincstári közvetítés hatékonyabb lenne a jelenlegi banki bonyolításnál.

A szakember rámutatott, hogy a 300 milliárd forintos keretösszegű Lakásépítési Tőkeprogram elsősorban a nagy ingatlanfejlesztőknek kedvez, akik főként a nagyvárosokban építenek prémiumkategóriás, magas áron kínált lakásokat. A piac egészséges működéséhez azonban szükség lenne arra is, hogy a kisebb kivitelezők, a családi házak és kisebb társasházak építésére specializálódott vállalkozások is hozzáférhessenek kedvezményes finanszírozási lehetőségekhez.