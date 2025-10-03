Csőre töltött fegyverrel hadonászott egy férfi az Árkádban, a rendőrök azonnal elfogták

A Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu-n közölte, hogy a fővárosi rendőrök húsz percen belül elfogták azt a férfit, aki gáz-riasztó pisztollyal riogatta egy bevásárlóközpont látogatóit.

Október 2-án délután egy X. kerületi bevásárlóközpontban többen felfigyeltek egy férfira, aki egy fegyvert tartott magánál; azt többször, látványosan elővette és hadonászott is vele.

A biztonsági szolgálat munkatársa egy szolgálaton kívüli rendőrnővel folyamatosan szemmel tartotta a férfit, aki időközben elhagyta a plázát.

A rendőrnő szólt a bevásárlóközpontnál szolgálatot teljesítő járőr kollégáinak, majd a kőbányai egyenruhások perceken belül elfogták a 46 éves B. Dávidot. Kiderült, hogy a nála lévő pisztoly egy gáz-riasztó fegyver, amely be volt tárazva és csőre is töltötte.

B. Dávidot a X. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Tettére egyértelmű magyarázatot nem tudott adni, azt azonban elmondta, hogy konkrét célja nem volt a fegyverrel, csupán „olyan vagánynak érezte magát”.