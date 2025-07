Elkezdődött a roham: brutális, ami az albérletpiacra vár a következő hetekben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rekordszámú felvételiző, dráguló, de fékeződő albérletárak, növekvő kínálat – és közben ott lebeg az Otthon Start: idén teljesen átrendeződhet az albérletpiac. A július 23-i ponthatárhúzás hivatalosan is elindította a 2025-ös albérletszezont, amely az eddigi jelek szerint több szempontból is rendhagyónak ígérkezik. Az ingatlan.com friss elemzése alapján idén nemcsak több vevő, hanem kevesebb bérlő is érkezhet a piacra.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK