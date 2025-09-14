2025. szeptember 14. vasárnap Szeréna, Roxána
Átlátszó fiatal ázsiai nő személyes banki és pénzügyi ügyeit intézi otthon. Költségvetés tervezése és a kiadások kiszámítása, miközben számológéppel ellenőrzi a számláit. Adók és pénzügyi számlák kezelése. Otthoni költségvetés készítés
Otthon

Csoportos adóelkerülőket fogott el a NAV: nagy büntetésre számíthatnak az elkövetők

MTI
2025. szeptember 14. 20:03

Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amikor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai kiutalások felülvizsgálatakor felfigyeltek egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általa visszaigényelt összegek átutalását - közölte az adóhatóság vasárnap.

A tájékoztatás szerint a vizsgálat feltárta, hogy a számlaszám egy adószámos magánszemélyhez tartozik, aki szja-bevallásában a kontrolladatokhoz képest jóval alacsonyabb jövedelmet vallott be, emellett a személyes célú gépjárműhasználata költségeit is vállalkozói kiadásként számolta el, tovább minimalizálva adókötelezettségeit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A férfi a sajátja mellett további nyolc személy adóbevallását is elkészítette, szintén valótlan tartalommal. A dokumentumokban olyan adókedvezményeket érvényesített a nevükben – családi, első házas vagy személyi kedvezményt –, amelyekre az érintettek nem voltak jogosultak - írták.

A NAV vizsgálatának hatására a magánszemélyek önellenőrzést kértek, és összesen mintegy hárommillió forint közterhet fizettek meg. Az ügyben a további jogkövetkezmények megállapítása folyamatban van.

Az adóhatóság a közleményben felhívja a figyelmet arra, hogy nem érdemes az automatizált bevallási rendszerek "átverésében" bízni, mivel a nyilatkozatok tartalmát ellenőrző algoritmusok mindig összevetik a NAV különböző digitális platformjainak információit. Az ellentmondások így napvilágra kerülnek, súlyos adóügyi szabálysértés esetén 200 százalékos adóbírsággal számolhatnak az adózók - tették hozzá.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #NAV #adó #büntetés #börtön #adóelkerülés

