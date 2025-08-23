Őszi lomtalanítás Baranyában, Somogyban és Tolnában 2025-ben: itt az összes friss dátum

A Dél-Kom Kft. 2025-ben 323 településen végez lomtalanítást Baranya, Somogy és Tolna megyékben. A települések többségében az év első felében már elszállították a lomokat, de így is maradt közel 150 hely, ahol nyár végén, illetve az ősszel lesz a lomtalanítás. Kigyűjtöttük, hol, mikor és mit visznek el az érintett településeken a lomtalanítás 2025-ös őszi szezonjában.

A lomokat a lomtalanítási menetrendben meghatározott napokon, reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára. Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.

Hol és mikor lesz a lomtalanítás Baranya, Somogy és Tolna megyékben még 2025-ben?

Sok településeken már az első félévben elvitték a lomokat 2025-ben. Ezek a települések megtalálhatók a Dél-Kom által kiadott tájékoztatóban és korábbi cikkünkben is. Néhány településen, egészen pontosan Aparhant, Basal, Bonyhádvarasd, Botykapeterd, Csonkamindszent, Kisdorog, Kishajmás, Kismányok, Kisvejke, Mőcsény, Mucsfa, Nagyváty, Nagyvejke, Somogyapáti, Somogyhatvan, Tevel és Váralja területén már nyáron lezajlott a lomtalanítás. A soron következő települések pedig:

Adorjás - 2025.09.23

Alsómocsolád - 2025.10.06

Apátvarasd - 2025.11.26

Babarcszőlős - 2025.10.30

Babócsa - 2025.10.27

Bakóca - 2025.09.02

Bakonya - 2025.11.06

Baksa - 2025.11.18

Bánfa - 2025.11.04

Bár - 2025.10.11

Baranyahídvég - 2025.09.23

Barcs-Drávaszentes - 2025.10.08

Barcs-Somogytarnóca - 2025.10.08

Barcs - utcalista szerint (lásd lent)

Beremend - 2025.09.29

Berkesd - 2025.09.02

Bicsérd - 2025.10.06

Bikal - 2025.10.06

Boda - 2025.09.23

Bodolyabér - 2025.10.06

Bogád - 2025.09.22

Bogádmindszent - 2025.11.18

Bogdása - 2025.09.03

Bóly - 2025.10.18

Bonyhád-Majos - 2025.08.27

Bonyhád - utcalista szerint (lásd lent)

Bosta - 2025.10.30

Cún - 2025.09.22

Csarnóta - 2025.09.30

Cserkút - 2025.12.04

Csikóstőttős - 2025.09.22

Csikóstőttős - 2025.09.22

Dencsháza - 2025.11.14

Dombóvár - utcalista szerint (lásd lent)

Drávafok - 2025.09.24

Drávagárdony - 2025.09.24

Drávaiványi - 2025.09.24

Drávakeresztúr - 2025.09.24

Drávapiski - 2025.09.22

Drávaszerdahely - 2025.09.22

Drávasztára - 2025.08.26

Ellend - 2025.09.01

Endrőc - 2025.08.28

Erdősmárok - 2025.10.27

Erdősmecske - 2025.09.24

Felsőegerszeg - 2025.09.04

Felsőszentmárton - 2025.09.10

Garé - 2025.10.30

Gerde - 2025.09.23

Görcsönydoboka - 2025.10.04

Gyód - 2025.09.09

Gyöngyfa - 2025.09.09

Györe - 2025.12.19

Harkány - utcalista szerint (lásd lent)

Hásságy - 2025.09.01

Hetvehely - 2025.10.03

Hidas - 2025.09.29

Himesháza - 2025.10.11

Hirics - 2025.08.26

Hobol - 2025.11.14

Hosszúhetény - utcalista szerint (lásd lent)

Ipacsfa - 2025.09.22

Kacsóta - 2025.07.01. , 2025.10.03

Kakasd - 2025.09.30

Kaposszekcső - 2025.09.22

Kaposszekcső - 2025.09.22

Katádfa - 2025.11.04

Kemse - 2025.08.26

Keszü - 2025.11.20

Királyegyháza - 2025.09.09

Kisnyárád - 2025.10.31

Kisszentmárton - 2025.09.23

Kistapolca - 2025.09.29

Komló - utcalista szerint (lásd lent)

Kovácshida - 2025.09.22

Kozármisleny - utcalista szerint (lásd lent)

Kökény - 2025.07.09., 2025.11.20

Kölked - 2025.10.27

Kővágószőlős - 2025.12.04

Kővágótöttös - 2025.11.06

Lakócsa - 2025.09.17

Lánycsók - 2025.10.31

Lovászhetény - 2025.09.24

Lúzsok - 2025.08.26

Magyarlukafa - 2025.09.05

Magyarsarlós - 2025.10.27

Magyarszék - 2025.09.11

Mánfa - 2025.09.12

Máriakéménd - 2025.10.20

Markóc - 2025.09.24

Martonfa - 2025.09.02

Matty - 2025.09.30

Meződ - 2025.09.08

Mindszentgodisa - 2025.09.02

Mohács - utcalista szerint (lásd lent)

Monyoród - 2025.11.03

Nagykozár - 2025.10.09

Nagypall - 2025.12.18

Óbánya - 2025.12.05

Ócsárd - 2025.09.29

Ófalu - 2025.12.04

Orfű - 2025.10.03

Oroszló - 2025.09.02

Palé - 2025.09.04

Palotabozsok - 2025.10.04

Pécsbagota - 2025.09.23

Pécsvárad - utcalista szerint (lásd lent)

Pellérd - 2025.09.03

Pogány - 2025.09.15

Rádfalva - 2025.11.27

Romonya - 2025.09.23

Rózsafa - 2025.11.04

Sámod - 2025.09.23

Sásd - utcalista szerint (lásd lent)

Sellye - 2025.09.19

Siklós - utcalista szerint (lásd lent)

Somberek - 2025.10.04

Somogyhárságy - 2025.09.05

Somogyviszló - 2025.09.05

Sumony - 2025.09.09

Szajk - 2025.11.03

Szalánta - 2025.09.16

Szava - 2025.10.30

Szederkény - 2025.11.08

Székelyszabar - 2025.11.03

Szemely - 2025.09.30

Szentegát - 2025.11.14

Szigetvár - utcalista szerint (lásd lent)

Szigetvár, Zsibót-Becefa - 2025.10.17

Szilágy - 2025.09.01

Szilágypuszta - 2025.09.01

Szilvás - 2025.10.30

Szőke - 2025.10.30

Teklafalu - 2025.10.29

Tengeri - 2025.11.18

Tésenfa - 2025.09.22

Túrony - 2025.09.30

Vajszló - 2025.11.28

Varga - 2025.09.04

Vásárosbéc - 2025.09.05

Vázsnok - 2025.09.04

Velény - 2025.09.23

Véménd - 2025.10.04

Versend - 2025.10.20

Zaláta - 2025.08.26

Zengővárkony - 2025.12.18

Zók - 2025.10.07

Továbbá van még egy tucat település, ahol utcalista szerint viszik a lomokat, tehát utcánként változhatnak a dátumok. Ezeket az alábbiakban soroljuk fel:

Őszi lomtalanítás Barcs területén: október 6-10.

Lomtalanítás Bonyhád területén: augusztus 25-28.

Lomtalanítás Dombóvár területén 2025 őszén: szeptember 8-12.

Őszi lomtalanítás Harkány területén 2025-ben: november 27-28.

Lomtalanítás Hosszúhetény területén 2025-ben: október 16-17.

Őszi lomtalanítás Komló területén 2025-ben szeptemberben

Őszi lomtalanítás Kozármisleny területén 2025-ben: október 2-3.

Őszi lomtalanítás Mohács területén 2025-ben: október 9. és 16.

Lomtalanítás Pécsvárad területén 2025 őszén: november 13-14.

Őszi lomtalanítás Sásd területén 2025-ben: szeptember 8-9.

Lomtalanítás Siklós területén 2025-ben: december 1-2.

Őszi lomtalanítás Szigetvár területén 2025-ben: október 17. és 31.

Mit és hová lehet kihelyezni?

A lomtalanítás keretén belül elszállításra kerülnek a háztartásokban – az életvitelhez szükséges tevékenységek során keletkező – kiselejtezett lomhulladékok, amelyek méretüknél/jellegüknél fogva nem férnek el a szabványos hulladékgyűjtő edényekben (kukában), illetve amelyek a gyűjtőszigeteken nem helyezhetők el (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek stb.) - közölte honlapján a Dél-Kom.

A lomhulladékot az ingatlanok előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérik, szétszerelve, lapra szerelve adják át a közszolgáltatónak. A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel szóródásmentesen mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársakat.

Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.

A lomtalanítás keretén belül nem szállítják el (abban az esetben sem, ha a kihelyezett hulladék csak részben tartalmazza az alábbiakat):