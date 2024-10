Felpörgeti a kormány az otthonfelújításokat: rengeteg pénzt öntenek ezekre a magyarokra

Épp csak megszülettek az első hitelszerződések a július elején indult új lakossági energiahatékonysági támogatási program keretében, Gulyás Gergely miniszter máris arról tett bejelentést a szerdai kormányinfón, hogy párhuzamosan egy új vidéki otthonfelújítási program is elindul. Mindezek mellett október 28-án felkerült egy felhívás a kormány pályázati portáljára, amely lényeges változásokat hozhat a júliusban indult energiahatékonysági otthonfelújítási programban, hiszen kiterjeszti a támogatható családi házak körét és egyszerűsíti az igénylés folyamatát. „A változások jelentősen felpörgethetik az építőipari piacot, és jól megágyaznak a kormány tervezett gazdaságélénkítő programjának” – véli Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Új vidéki otthonfelújítási támogatást jelentett be szerdán a kormány, folyamatban van egy 12 pontos lakhatási program kidolgozása, és ugyancsak a héten közzétették a már folyamatban levő energiahatékonysági támogatás módosításának részleteit. Ember legyen a talpán, aki el tud igazodni a sok változásban, amely jövőre várható az otthonfelújítások terén, ezért igyekszik támpontokat adni az értelmezéshez Juhász Attila, az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program

A héten társadalmi vitára bocsátotta a kormány a júliusban indult lakossági energiahatékonysági támogatás módosított tervezetét. Ezt november 7-ig bárki véleményezheti a palyazat.gov.hu oldalon. A változtatást valószínűleg az indokolta, hogy a felfokozott várakozások ellenére a támogatások lehívása döcögősen indult, az első jóváhagyott támogatási szerződéseket a bonyolult igénylési folyamat miatt alig egy hónapja hagyták jóvá a pénzintézetek.

A program lényegi elemei továbbra sem módosult, cél maradt a magánberuházások ösztönzése a magyarországi lakóépületek energiahatékonysági ágazatában, a háztartások finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása, továbbá a lakossági szektor energiafelhasználásának csökkentése. Ez alá értendő jellemzően az épületek hőszigetelése, nyílászáró cseréje, valamint fűtéskorszerűsítése. Alap jogosultsági feltételként megmaradt a legalább 30 százalékos primerenergia megtakarítás elérése, melyhez szükséges energetikus által kiállított energiatanúsítvány az előtte-utána állapotról. Ebben a programban a beruházás elszámolható költségében a finanszírozási összeg, vagyis a kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás összege ezután egyaránt legfeljebb 3 000 000 – 3 000 000 forint, azaz összesen legfeljebb 6 000 000 forint, melyhez 1 000 000 forint saját forrás szükséges.

„Az új támogatási felhívás egységesíti a támogatás mértékét, támogathatóvá teszi a 2007 január elseje előtt épült ingatlanokat, de végkép száműzi a pályázatból a fosszilis tüzelőanyagú fűtőberendezéseket, azaz a gázkazánokat” összegzi a változásokat Juhász Attila. „A legfontosabb változás, hogy eddig csak az 1991 előtt épült családi házak energiahatékonysági célú felújítása volt támogatható, ezt most kiterjesztenék a 2007 január 1. előtt használatbavételi engedélyt kapott ingatlanokra is. A változtatás mindenképpen indokolt, mert 1991 és 2007 között, még vélhetően több tízezer olyan családi ház épült, amely energetikai szempontból nem korszerű. A 2007-től szigorodott az átadott épületekkel szembeni energiahatékonysági elvárás, azelőtt csak kevesen vagy jellemzően maximum 4-5 cm vastagságban alkalmaztak homlokzati szigetelést, a három rétegű nyílászárókról pedig meg jószerévvel nem is hallottunk. Ez a módosítás jelentősen megnövelheti az igénylők körét” – véli az ÉVOSZ tagozati elnöke.

A hitelprogram keretösszeggében és területi elosztásában is jelentős eltéresek jelentek meg a tervezetben a jelenleg futó programhoz képest. A legnagyobb változás, hogy a korábbi 108 Mrd forintos támogatási keretösszege lecsökkent összesen 73 Mrd forintra, vélhetőleg ennyi maradt az eredeti keretből az eddig befogadott kérelmek után. Jelentős változás továbbá, hogy a keretösszeg nagyságrendileg 2/3-át az ország négy leghátrányosabb helyzetű régiójára azaz a Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarországon megvalósuló projektekre lehet fordítani.

Komoly változás az is, hogy a támogatás mértéke egységesedik, sem járások, sem a tulajdonosok jövedelmi helyzete a tervezet alapján nem fog számítani, mindenki egységesen az 1M Ft-os önerő mellé maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást, és ugyanennyi kamatmentes hitelt vehet igénybe. „Ez a módosítás lényegesen átláthatóbbá teszi a feltételrendszert, bár a bankok a hitelkérelem elbírálásához továbbra is kérnek majd jövedelem igazolásokat” – mondja Juhász Attila.

Megmaradt a tervezetben az építési kulcstermékek fogalma, azaz néhány termékkör esetében a hazai gyártású építőanyagok kötelező felhasználása, de igen komoly változás, hogy kikerült a tervezetből az ofp.emi.hu oldalon nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Lista. Az ÉVOSZ Tagozati elnöke szerint ennek van előnye és hátránya is. Előnyös lehet azért, mert csökken a kivitelezőkre háruló adminisztrációs teher, amely nagyban befolyásolta a jelenleg futó program sikerességét. A hátránya ugyanakkor, hogy kikerül a rendszerből egy fontos szűrő. „A Regisztrált Kivitelezői Lista még ha száz százalékos garanciát nem is jelentett a minőségi munkavégzésre, a vállalkozások korábbi eredményes gazdálkodása, valamint az igazolt referenciák mégis iránymutatást adtak a lakosságnak a jó építőipari szakember választásban” – mondja Juhász Attila.

Ezzel egyidejűleg megszűnt a 75 százalékos előleg lehívási lehetőség is. „Ez nagy segítség volt az érintettek többségénél, hiszen ez a forrás nélkül sokan nem fognak tudni belevágni a felújításba. ÉVOSZ-ként határozottan az a véleményünk, hogy érdemes

lenne megtartani a kivitelezői regisztrációt a programban, és az ahhoz kapcsolódó előleg lehívási lehetőséget, hiszen ez korábban sem volt kötelező feltétel, mégis elsősorban az előleg lehívása miatt az elmúlt hónapokban több mint 1000 építőipari vállalkozás tudott regisztrálni az ÉMI weboldalán.” – véli Juhász Attila

Vidéki Otthonfelújítási Program

Ezzel párhuzamosan Gulyás Gergely a kormányinfón körvonalazta az új Vidéki Otthonfelújítási Programot is. A szerdai kormányinfón hallottak alapján hasonló feltételrendszerre lehet számítani, mint amit a 2021-2022-ben futó Otthonfelújítási Program tartalmazott. Az akkori program rendkívül sikeres volt, mivel nem volt kötelező igénybe venni pénzintézetet, és a beruházás 50 százalékát utófinanszírozással visszatérítette a Magyar Államkincstár. „Valójában egy ilyen típusú támogatásra várt nagyon a lakosság, ez érezhetően meg tudja mozgatni a felújítási piacot” – mondja Juhász Attila

A támogatásban kizárólag az ország 5000 fő alatti településein lehet igénybe venni és a kormany.hu felületén található közlemény alapján a feltételek megegyeznek a 2021-2022-ben futó otthonfelújítási programmal. A támogatott beruházás mértéke maximum 6 millió forint lesz, amelynek az 50 százaléka vissza nem térítendő támogatás, a támogatási összeg fele-fele arányban kell költeni munkadíjra és építőanyagra. Van lehetőség kedvezményes hitel igénybevételére is, és a 3 százalékos fix kamatozású konstrukció igénybe vehető az önerő kiváltására is.

Juhász Attila szerint a vidéki otthonfelújítási programot azért üdvözli az építőipar, mert várhatóan olyan munkákra is igénybe lehet majd venni, amelyekre 2022 után támogatási formában nem volt lehetőség. Ilyenek lehetnek a tetőfelújítások, a lakások esztétikai rendbetétele, festés vagy a burkolás, de gondolhatunk itt a kerti térburkolatok vagy éppen a kerítések építésére és felújítására is. „A 6 millió forintból számos területen meg tud újulni egy családi ház, ha mindezeknek a felét az állam átvállalja nagy rohamra lehet számítani.” -mondja Juhász Attila.

„A héten napvilágot látott otthonfelújítási programokat érintő változások jelentős lendületet adhatnak az építőiparnak, amely elsősorban a lakosságnak és a hazai építőipari kis és közép vállalkozásokra lesznek jó hatással, mely az egyik motorja lehet a gazdasági növekedésnek„ – véli az ÉVOSZ tagozati elnöke.

Előnyök és hátrányok

Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program

Előnyök:

az ország teljes területére érvényes

nincs gyermek meglétéhez, vagy vállalásához kötve igénybe vétele

50% előleg lehívható

a hitel kamatmentes, és nem terheli jelzáloggal az ingatlant

Hártányok:

kizárólag energetikai korszerűsítésre lehet igénybe venni

kötelező banki hitelt felvenni

bonyolultabb adminisztráció, és a hiteligénylési folyamat

van rendelkezésre álló felső keretösszeg, így időnyomás nehezedik a lakosságra

kötelező energetikus igénybevétele

Vidéki Otthonfelújítási Program

Előnyök:

mivel ez a kormány 21 pontból álló gazdasági akció tervének a része, az feltételezhető, hogy nem lesz felső korlát a keretösszegben és ez minimum a 2025-ös évben kitart, a 2026-os választásokat figyelembe véve akár 2026-ban is.

a felújítások széles körére alkalmazható

egyszerűbb igénylési folyamat

nem kötelező igénybe venni banki hitelt

Hátrányok: