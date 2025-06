Megőrülnek a magyarok az ilyen ingatlanokért: ez most a slágerkörnyék, nem sajnálnak sokat költeni rá

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Duna House szakértője szerint a nyaralóingatlan-piac 2025 nyarán is stabil növekedési pályán marad, köszönhetően a korlátozott kínálat mellett is folyamatosan élénkülő keresletnek. A népszerű régiókban akár a lakóingatlanokat is meghaladó mértékű áremelkedés várható, miközben a vevői érdeklődés egyre inkább az egész évben használható, energiahatékony ingatlanok felé tolódik el. A patinás balatoni villák viszont az átlaghoz képest kevésbé drágultak.

Magyarországon áprilisig tartott az ingatlanpiac dinamikus felfutása, azóta megtörtént a várható korrekció: a magas árak miatt a kereslet kissé csökkent, és közben az áremelkedés üteme is mérséklődni látszik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ezzel szemben a nyaralópiacon igazán csak most kezdődik a szezon, így élénkülő kereslet tapasztalható, különösen a Balaton déli partján és a kedvezőbb árú, vízközeli településeken. „Továbbra is a Balaton a hazai nyaralópiac megkérdőjelezhetetlen kedvence, 2025 első négy hónapjában a környékbeli nyaralók iránti kereslet közel 20%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Eközben a teljes ingatlanszektorban várható éves áremelkedés a nyaralópiacra is jellemző lehet: idén májusban a nyaralók országos átlagára körülbelül 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbit” – mondta Szegő Péter, a Duna House PR és elemzési szakértője. A Balaton térségében az átlagos négyzetméterár 1 és 1,2 millió forint között mozog. Az északi parton 2025-ben 1,1-1,4 millió forint/m²-es árak várhatók (éves összehasonlításban +8-10%), míg a déli parton 1-1,3 millió forint/m² között alakulnak az árak (éves összehasonlításban +5-8%).A prémiumkategóriás és vízparti ingatlanok esetében az árak viszont már meghaladhatják a 2 millió forint/m²-t, míg a luxus lakóparkokban akár 3-5 millió forint közötti átlagos négyzetméterárak is előfordulhatnak. Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Balatonszemes és Balatonlelle továbbra is kiemelten népszerűek. A Velencei-tónál 2025 első negyedévében 20%-os áremelkedés történt: az átlagos eladási ár így 46 millió forintról 55 millió forintra nőtt.Budapest közelsége miatt sokan választják ezt a térséget állandó lakhelyül is, ami tovább élénkítheti az itteni keresletet. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A Tisza-tó ezekkel szemben lényegesen megfizethetőbb alternatívát kínál: itt az átlagos négyzetméterár jelenleg a balatoni árak negyedét, azaz 250-300 ezer forintot tesz ki.Ugyanakkor ebben a térségben is kétszámjegyű áremelkedés történt, és a népszerűbb területeken egyre több a drága ingatlan. A fokozódó kereslet az árak emelkedését is magával hozta – így már 1 millió feletti négyzetméterárak is szerepelnek a kínálatban. A Dunakanyarban a piac stagnál: arrafelé sok az irreálisan túlárazott ingatlan, aminek következtében alacsonyabbak a tranzakciószámok is. A siófoki luxuslakások továbbra is stabil befektetésnek számítanak, míg a Tisza-tavi ingatlanok az alacsonyabb belépési árak és a turisztikai fejlesztések miatt kínálnak jó lehetőségeket a befektetőknek. A vásárlók ezzel együtt egyre inkább az egész évben lakható, téliesített ingatlanokat keresik, szemben a kizárólag szezonálisan használható nyaralókkal, miközben az energiahatékony, korszerűbb felszereltségű otthonok iránti igény folyamatosan növekszik. „Ezen túl a vásárlói preferenciák változásával összefüggő érdekes jelenségre hívták fel a figyelmet a balatoni régiót jól ismerő ingatlanértékesítők. A 100 éves vagy annál is idősebb, patinás villák és kúriák árai nem emelkedtek olyan mértékben, mint a hasonló értékű, 200-300 millió forintos modern nyaralók árai. Ennek oka, hogy ezek az ingatlanok egyre szűkülő vevői célcsoportnak szólnak, így azok a tulajdonosok, akiknek sürgős az eladás, kénytelenek mérsékelni az áraikat” – tette hozzá Szegő Péter.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK