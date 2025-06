Gigaépítkezés a Balatonnál: felszámolják a hírhedt szellemvárost, kiderült, mi épül a helyén

Balatonfüreden megkezdődött az egykori hírhedt görög falu teljes bontása, és a helyén egy modern lakópark, az Anna Lakóliget építése. A négyhektáros terület átalakítása 2027 nyarára fejeződik be, ezzel pedig új fejezet nyílik a város történetében.

Az 1994-ben indult projekt egykor ígéretesnek tűnt: a görög faluban butikok, kávézók, éttermek sora váltották volna egymást, ám a beruházás forrásai hamar kimerültek, a vendégek elmaradtak, így a hely fokozatosan kihalt és üressé vált - erről a HelloVidék korábban itt írt. A 2000-es években több próbálkozás is történt az élet visszahozására, például a Sun City néven ismert szórakoztató központként, mely főként koncertekkel és nyári rendezvényekkel vonzotta a fiatalokat, de ez a kezdeményezés is megosztotta a helyieket - számolt be róla az Economx.hu.

2023-ban a városvezetés véglegesen a felszámolás mellett döntött, majd 2024-ben eltűnt az utolsó épület is a föld színéről. Jelenleg a helyszínen már a lakópark építése folyik: a területet elszállították, egyengették, és a daruk munkába álltak.

Az Anna Lakóliget tervei szerint a terület felén közpark és zöldfelület létesül, hogy a kisvárosias hangulat megmaradjon. A munkálatok tehát már elkezdődtek, a most épülő Anna Lakóligetet várhatóan 2027 nyarán adják majd át.

A cikkből az is kiderül, hogy Balatonfüred több pontján is zajlanak építkezések: jelenleg két szálloda építése is folyamatban van, az egyik egy ötvenszobás, négycsillagos szálloda az új Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpont mellett, a másik pedig a több mint százszobás, ötcsillagos Le Méridien BalaPort Lake Balaton Resort, amely várhatóan hamarosan megnyílik. Emellett bővül az Esterházy strand is egy új, kétszintes öltözőépülettel, az Aranyhíd sétányon pedig egy kétszáz fős, fizetős strandhely épül. A városban befejeződnek a Vásárcsarnok fejlesztései is, továbbá egy új kerékpárközpont kialakítását tervezik a Forrás Sportpark területén.