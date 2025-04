Bárkinél működik az ősrégi rezsitrükk: szinte azonnal lezúzza a villanyszámlát, teljesen legális

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A rezsi sosem olcsó dolog, ráadásul most már mosószerre is vagyonokat kell költeni. Pedig néhány apró, de hatékony trükkel meglepően sokat lehet fogni a kiadásokon, különösen, ha rendszeresen indítjuk a gépet. Most három nemzetközi szakértő – köztük a Discovery+ népszerű mosásguruja, Patric Richardson – tippjeit gyűjtöttük össze. A módszerek egyszerűek, a hatásuk viszont pénztárcán is érezhető.

A mosás ma már nemcsak időigényes, de egyre drágább is. A mosószer ára az egekben, így minden apró spórolási trükk számít. Íme, hogyan csökkentheted a költségeidet a mosógép körül – a szakértők tanácsai alapján. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A hideg víz a barátod A modern mosószerek többsége hideg vízben is hatékonyan dolgozik (ha nem, érdemes olyat venni, ami igen), a gépek pedig ehhez is jól alkalmazkodnak. Patric Richardson és több más szakértő is egyetért: a ruhák tiszták lesznek 20°C-on is, ráadásul az anyagokat is kíméli, és a vízmelegítés költségét is megspórolod. EZ IS ÉRDEKELHET Teszten a filléres és drága mosógépek: ennyit tud valójában a Bosch, Candy, Ikea, Gorenje masinája Melyik mosógépet válasszuk, melyik bírja jobban a strapát? Erre a kérdésre keresték a választ szakértő tesztelők. Ne moss túl gyakran – és ha már igen, akkor teli géppel Rengetegen mossák ki a ruháikat egy-egy viselés után, akkor is, ha nem szükséges. Ez nemcsak víz- és energiafogyasztás szempontjából pazarló, de a ruhákat is gyorsabban koptatja. Érdemes átgondolni, valóban kell-e minden viselés után mosni. Ha viszont mosol, csak teli géppel érdemes – a félig üres dob ugyanis ugyanannyi áramot és vizet igényel, mint egy teljes. Ha kell, kombináld a ruhákat, hogy minél hatékonyabb legyen a mosás. Ha mosószerről van szó, a kevesebb több A legtöbben jóval több mosószert használnak, mint kellene. Patric Richardson szerint egy teljes adaghoz elég két evőkanálnyi, és ha ezt betartod a ruhák ugyanúgy tiszták puhák lesznek. A szakértő azt is javasolja, hogy kerüld a kapszulákat, mert sok bennük a felesleges anyag, és a "kényelmet" túlárazzák ezek a termékek. Ha teheted, válassz koncentrált, prémium mosószert, mert ebből kevesebb is elég – így hosszabb távon olcsóbb lehet, mint az olcsó, vizesebb változat - vélekedik a szakértő. A szárítón lehet a legtöbbet fogni A szárító az egyik legnagyobb energiafaló a háztartásban, így ha van rá lehetőséged, inkább teregesd ki a ruhákat. Ez nemcsak az áramot kíméli, hanem a ruhák élettartamát is megnöveli. Persze sokan pont azért vásárolnak szárítót, hogy ne kelljen teregetniük, ám ha jobb az idő kinn, érdemes lehet a szárítógép megléte ellenére is a teregetést választani. Spórolni mindenesetre spórol vele az ember. Ha időt nem is, de áramot igen. Ha mégis használnod kell a gépet, alacsony hőfokon tedd. Bár így hosszabb ideig tart a szárítás, energiafogyasztásban mégis jobban jársz. Ha cserére kerül a sor, gondolkodj előre Végül, ha a mosógéped a végét járja, érdemes energiatakarékos modellt választani. Bár ezek drágábbak lehetnek elsőre, hosszú távon jelentősen csökkenthetik a víz- és villanyszámlát. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Egy kis odafigyeléssel és tudatossággal nemcsak a pénztárcádon, hanem a ruháidon és a környezeten is sokat nyerhetsz. A mosás nem tűnik nagy kiadásnak – de amikor hetente többször is forog a gép, és minden alkalommal 5-6 apróságot elrontunk, az bizony összeadódik. És az évek során tetemes többletköltséghez vezethet. Használj mosódiót vagy mosólabdát A mosódió vagy újrahasználható mosólabda többször felhasználható, természetes alternatíva, amellyel jelentősen csökkenthető a mosószer-fogyasztás. Kíméli a ruhát és a környezetet is – és ha egyszer beruházol rá, több tucat mosást kibír. Ellenőrizd rendszeresen a szűrőt Egy eltömődött vagy koszos szűrő lassítja a víz elvezetését, növeli a gép energiafelhasználását, és a ruhák sem lesznek olyan tiszták. Havonta egyszer takarítsd ki a mosógép szűrőjét – pár perc, de hosszú távon sokat számít. Ne indíts előmosást – csak ha nagyon muszáj Az előmosás különösen piszkos ruhákhoz való, de a legtöbb esetben teljesen felesleges. Ha nem extrém szennyezett a ruha, simán megspórolhatod a ciklust, és vele az extra víz- és áramfogyasztást is. Számolj le a gyorsprogram-mítosszal Sokan azt hiszik, hogy a rövid, „gyors” mosóprogram energiatakarékosabb. Pedig sok gép ilyenkor erősebb víznyomással, magasabb hőfokon dolgozik, hogy kompenzálja az időt – vagyis többet fogyaszt, mint az eco-program. Érdemes elolvasni a gép kézikönyvét vagy kitesztelni fogyasztásmérővel. (via bhg.com; mylondonnews.com; wcpo.com)

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK