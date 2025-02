Lomtalanítás Budapest agglomeráció területén 2025-ben: így viszik el a lomot településenként

A lomtalanítás a fővárosi agglomeráció nagy részén házhoz menő lomtalanítás keretében elérhető. Csak kevés helyen lesz lomkikészítési időszak 2025-ben. Mutatjuk, hogy az agglomeráció településein melyik szolgáltatókat kell keresni, és mi lesz a lomtalanítás menete.

Lomtalanítás az agglomerációban 2025-ben

A MOHU által ellátott területeken - Budaörs kivételével - a lakossági ügyfelek az évi egyszeri, külön térítés nélküli lomtalanítást – időpont egyeztetést követően - vehetik igénybe. Lomtalanítási igényt a szolgáltató ügyfélszolgálatán jelezhetik a +36 1 700 7000-es telefonszámon. A szállítási időpontok egyeztetése az igénybejelentések beérkezésének sorrendjében történik. A lomot a MOHU BUDAPEST munkatársai kizárólag az ügyfélszolgálat által visszaigazolt időpontban szállítják el. Az agglomerációban közterületre, utcára nem lehet lomot kitenni! Kérik, hogy a lomokat a kollégák érkezésekor hozzák ki a járműhöz. Időpont egyeztetés nélkül, valamint a közterületre kihelyezett lomhulladékot a szolgáltató nem szállítja el.

Az alábbi térképen látszik, melyek a MOHU Budapest területei, és hogy hol látja el a hulladékszállítási feladatokat más szolgáltató. Először a MOHU területein ismertetjük a lomtalanítás menetét, majd kirtérünk a további településekre is az agglomerációban. Szolgáltatónként eltérhet, hogyan szervezik a házhoz menő lomtalanítást, ezért ezt érdemes figyelembe venni, lakóhelytől függően.

Lomtalanítás Budakalász, Nagytarcsa, Pusztazámor, Tahitótfalu, Csömör, Fót, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Szigetmonostor, Dömös, Kisoroszi, Visegrád, Leányfalu, Dunabogdány, Pécel és Pócsmegyer területén 2025-ben

A MOHU BUDAPEST a régiós településeken az alábbi mennyiségi korlát körében ingyenesen szállítja el a lomhulladékot évente egy alkalommal előre egyeztetett időpontban, házhoz menő rendszerben (ingatlan/év):

Budakalászon: 6 m 3

Pécel, Pócsmegyer: 3 m 3

Nagytarcsa, Pusztazámor, Tahitótfalu, Csömör, Fót, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Szigetmonostor: 2 m 3

Dömös, Kisoroszi, Visegrád, Leányfalu, Dunabogdány: 1 m3

Lomtalanítás Budaörs 2025-ben

Budaörs városában a lomtalanítás kétféleképpen zajlik - tájékoztat a MOHU. A lakótelepi részen továbbra is köztéri kipakolós lomtalanítás lesz. A lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok előzetes tájékoztatást kapnak köztéri plakáton, illetve a helyben szokásos módon.

A kertvárosi részen pedig évente egy alkalommal előre egyeztetett időpontban, házhoz menő rendszerben zajlik, 2 m³/ingatlan/év mennyiségi korláttal. Lomtalanítási igényt a szolgáltató ügyfélszolgálatán jelezhetik a +36 1 700 7000-es telefonszámon. A szállítási időpontok egyeztetése az igénybejelentések beérkezésének sorrendjében történik.

A lomot a MOHU BUDAPEST munkatársai kizárólag az ügyfélszolgálat által visszaigazolt időpontban szállítják el. Közterületre, utcára nem lehet lomot kitenni, a lomokat kérjük, hogy a kollégák érkezésekor legyenek szívesek kihozni a járműhöz. Időpont egyeztetés nélkül, valamint a közterületre kihelyezett lomhulladékot a szolgáltató nem szállítja el. A jelen pontokban foglalt hulladékmennyiségen felül lehetőség van eseti lomszállítás megrendelésére is – a honlapon megjelölt – díjazás ellenében.

Lomtalanítás Szentendre 2025

Szentendrén a Városi Szolgáltató a korábbi évekhez hasonlóan, idén is megszervezi a házhoz menő lomtalanítást térítésmentesen, évi egy alkalommal. A szolgáltató a családi házban élőknél az ingatlan elé kikészített, feleslegessé vált lomokat gyűjti össze és szállítja el, amelyek mérete összességében maximum két köbméter lehet. A szállítási igényt az ügyfélszolgálaton lehet jelezni 2025. február 24-től, személyesen a Szentendre, Duna korzó 25. szám alatt, telefonon a 06-26-300-407-es telefonszámon, vagy elektronikusan az ugyfelszolgalat@szentendre.hu email címen.

A teljesítésre várhatóan 2025. március 17-től kezdődően kerül sor.

A társasházaknál – ahol továbbra is konténeres lomtalanítás van – a közös képviselő feladata a konténer helyének kijelölése és biztosítása az egyeztetett napra.

Kérik, hogy a lomokat a lakóház előtti, járművekkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki, és mennyiség maximálisan 2 köbméter legyen. Kérik, hogy a kihelyezett hulladék ne akadályozza a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. Kérik, hogy ne helyezzenek ki:

a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot

ipari, mezőgazd.-i, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkező hulladékot

veszélyes hulladékot (festékmaradék, elektromos készülék, olaj, fénycső, akkumulátor, stb.)

építési, bontási törmeléket (sitt), ide értve az ablaküveget is

zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)

szénport, hamut, földet

elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot

gumiabroncsot, gépjárműroncsot és egyéb járműalkatrészeket

Az elszállítás gyűjtőjárattal, napközben, több helyszínen, folyamatosan zajlik. Ennek ellenére a begyűjtés szervezése miatt kérik, hogy legkésőbb reggel 06:00 óráig készítsék ki az előzőekben jelzett információk alapján a lomot.

A hulladékszállításért felelős szolgáltató Pomáz és Pilisszentlászló területén is a Városi Szolgáltató.

Dunakeszi lomtalanítás 2025

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 2013. évtől a lomtalanítást – érvényes szerződéssel rendelkező magányszemélyek részére – egész évben díjmentesen végezi. A lomnak számító hulladékot a szokásos heti szemétszállítási nap reggelén (vagy előző este) a hulladékgyűjtő edényük mellé kell kihelyezni. Kihelyezhető lomhulladék maximális mérete: 1 m3

Amikor a kukákat ürítik a munkatársak felírják az ingatlan címét, ahol kihelyezésre került lomhulladék, és egy erre rendszeresített gépjárművel aznap vagy a következő napon összegyűjtik, ezért arra kérik a lakosokat, hogy az edények leürítése után hagyják kint a kirakott lomhulladékot! Az apró és ömlesztett lomot a cég logójával ellátott hulladékgyűjtő zsákokban lehet kihelyezni!

Tilos kirakni: elektronikai és veszélyes hulladékot, háztartási szemetet, valamint szelektíven gyűjtött anyagokat.

Az autógumit, síküveget a speciális hulladékgyűjtő ponton lehet leadni. Az építési és bontási anyagot, a mosdókagylót, a WC-csészét kizárólag a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. logóval ellátott sittes zsákban lehet kihelyezni!

Göd lomtalanítás 2025

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint a BKM Zrt. alvállalkozója a korábbi évek gyakorlata alapján a lakossági szerződött partnerei részére évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást szervez. A lomtalanítási szolgáltatás bejelentéshez kötött. Szállítási igényt az ügyfélszolgálton jelezhetik elektronikusan az info@godihulladek.hu email címen vagy telefonon a 06/27-530-611-es telefonszámon. A szállítási igények az ügyfélszolgálat által megadott napon kerülnek teljesítésre.

Gödön csak a nagydarabos hulladékot áll módjukban elszállítani, a zsákban kitett apró hulladékot nem. Az elszállításra kerülő nagydarabos hulladék mennyisége maximum 3 m3 lehet. A nagyobb darabos hulladékot (pl: szekrénysor) kérik, lapra szerelve helyezzék ki!

A zsákolható hulladékot az év bármelyik szemétszállítási napján az erre rendszeresített többlet hulladék gyűjtő zsákban szállítják el. A zsákokat a két gödi gazdaboltban, a Mosoly ABC-ben és a Virágzó Dunakanyar Kertészetben lehet beszerezni, a zsákok utolsó ismert ára 330 Ft/darab, mely tartalmazza a gyűjtési-szállítási és ártalmatlanítási díjakat is. Ha az egyeztetett lomtalanítási napon zsákban helyeznek az ingatlan elé hulladékot, azt nem szállítják el. Kérik, hogy ne helyezzék ki a lomtalanítás során az alábbi hulladékokat:

a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot,

veszélyes hulladékot (pl.: elektronikai hulladékot, festéket, vegyszert, növényvédő szert, ezek göngyölegeit)

építési-bontási hulladékot ( sittet), ideértve az ablaküveget,

veszélyes építési hulladékot, ( például kátrányt, hullámpalát )

szelektíven gyűjtendő hulladékot,

gumiabroncsot, gépjármű roncsot és egyéb járműalkatrészeket!

A fent felsorolt hulladékok szállítási lehetőségéről tájékoztatást ad ügyfélszolgálati iroda. Kérik az ügyfélszolgálattal egyeztetett napon reggel 7 óráig kikészíteni az előzőekben jelzett információk szerint a lom hulladékot.

Lomtalanítás Törökbálint, Gödöllő, Vác területén 2025-ben

Az agglomeráció számos településén a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. végzi a lomtalanítást. A szolgáltató által ellátott területek:

Csobánka

Csomád

Csörög

Erdőkertes

Gödöllő

Keszeg

Kisnémeti

Kosd

Őrbottyán

Penc

Pilisborosjenő

Pilismarót

Pilisszentiván

Pilisszentkereszt

Rád

Szada

Sződ

Sződliget

Törökbálint

Vác

Vácduka

Vácegres

Váchartyán

Váscrátót

Veresegyház

A lomtalanítási igényt a 06 28/561-200 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat.ek@vertikalgroup.hu e-mail címen jelezheti a lakosság az ügyfélszolgálat felé. Csobánka, Pilisborosjenő, Pilismarót, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, valamint Törökbálint esetén a 06 22/576-070 telefonszámon és az ugyfelszolgalat@vertikalgroup.hu címen lehet lomtalanítást kérni.

A szolgáltató évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként értendő) végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő

elszállítását, úgymint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép);

veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala, stb.;

heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék (kommunális hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék).

Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy alkalommal 2 m3-nél ne legyen több a kihelyezett hulladék.

Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza. A lomtalanítás nem konténerben történik - tájékoztattak a honlapon.

Lomtalanítás Biatorbágy, Budakeszi, Pilisvörösvár, Solymár, Üröm 2025

Az agglomeráció jelentős része a Depónia Nonprofit Kft. szolgáltatási területe alá esik. A szolgáltató által ellátott települések:

Baracska

Biatorbágy

Budakeszi

Etyek

Gyúró

Kajászó

Martonvásár

Nagykovácsi

Páty

Pilisvörösvár

Pilisszántó

Remeteszőlős

Solymár

Tordas

Üröm

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által Társaságunkkal előre egyeztetett napon (évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik a családi házas övezetekben. A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét is, amely alkalmanként legfeljebb 3 m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma a következő évre nem vihető át. A bejelentés minden év január 2. és szeptember 30. között tehető meg.

A lomtalanítási igényt a 06-1/776-7777 telefonszámon, az ugyfel@deponia.hu e-mail címen vagy honlapon található online időpontfoglaló rendszeren keresztül jelezhetik a lakosok. Az intézéshez a következő adatok szükségesek:

név, cím, számlán található vevő (fizető) azonosító szám,

elérhetőség (vezetékes vagy mobil telefonszám)

Átvételre kerül a lomhulladék, vagyis olyan lom jellegű hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Pl.: bútor, gyerekjátékok, ruházat, stb. Nem kerül átvételre:

Elbontott gépjármű karosszéria, gépjármű alkatrészek

Építésből-bontásból származó hulladék (pl.: nyílászáró, ablaküveg, padlószőnyeg, műpadló, mosdó és wc kagyló, csempe, stb.)

Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, gyógyszer, permetszer, képcsöves tv, hűtőszekrény stb.)

Elektronikai hulladékok

Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék

Személyautó-, teher-, és traktor gumiabroncs

Települési vegyes (kommunális) hulladék

Csomagolási karton-, papír,- és műanyag hulladék

Üveghulladék

Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék

Lomtalanítás Diósd, Érd, Ráckeresztúr, Sóskút, Százhalombatta és Tárnok területén 2025-ben

Diósd, Érd, Ráckeresztúr, Sóskút, Százhalombatta és Tárnok területén az ÉTH Nonprofit Kft látja el a hulladékszállítási feladatokat. Itt házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás szombati napra, vagy a vegyes hulladék gyűjtési napjára igényelhető. Kérhető telefonon (06 23 522-600) félfogadási időben, e-mailben (ugyfelszolgalat@eth-erd.hu), vagy levélben (2031. Érd, Pf.: 300). Az igénylés során az ÉTH munkatársai tájékoztatást kérnek, hogy milyen jellegű lomhulladékot (bútor, egyéb, a gyűjtőedény méreteit meghaladó hulladék stb.) és milyen mennyiségben kíván az előírásoknak megfelelően elszállíttatni és egyeztetnek egy alkalmas napot, rögzítik az elérhetőségeket.

A megadott napra a hulladékot a megrendelő előkészíti szállításra az ingatlanján belül, a kapuhoz közel. A fa hulladék külön kerül elszállításra, így kérik, azt külön helyezze el. Közterületre nem helyezhető ki lomhulladék! A lomtalanítás során mindkét gyűjtőjármű az egyeztetett napon, de nem azonos időben megáll az ingatlan előtt és a rakodók segítenek a kapun belülről a hulladékot a gyűjtőjárműbe rakodni. Egy háztartásból egy naptári évben 2 köbméter lomot szállítanak el. A házhoz menő lomtalanítás során nem adható át, illetve nem veszik át:

háztartásban keletkező települési vegyes hulladék

elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, fém és üveg hulladék

elektromos és elektronikai hulladék

gumiabroncs hulladék

veszélyes vagy különleges kezelést igénylő hulladék (festékek, lakkok, olajok)

ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék

zöld hulladék

építési és bontási hulladék

hamu és salak

gépjárműroncs, vagy termékként tovább nem hasznosítható jármű vagy alkatrészei

Amennyiben ilyen hulladékot kíván valaki átadni, abban az esetben a szolgáltatást az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. alkalmazottai (a szolgáltatásból kizárt hulladékok esetében) meg fogják tagadni! Az ingatlanhasználó hibájából meghiúsult lomtalanítás esetén a szolgáltatás elvégzettnek minősül. Amennyiben tárgyévi lomtalanítás nem kerül igénybevételre, az nem vihető át a következő évre.

További települések az agglomerációban

A DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a lomtalanítást az agglomeráció déli részein, illetve sok más területen is - ezeket a helyeken is házhozmenő lomtalanítás kérhető évi egy alkalommal ingyenesen. A cikkünkben azokat a településeket soroltuk fel külön, melyeket a MOHU a térképén megjelölt. Azonban ezeken túl is számos agglomerációs település van, ezek esetében érdemes figyelni a postaládát, vagy a helyi szolgáltató által közzétett tájékoztatókat.

Fontos, hogy a lomtalanítás alkalmával mindig tartsuk be az adott szolgáltató által hozott szabályokat! Más-más szolgáltatók más-más szabályokat hozhatnak: van, ahol elviszik - sőt kérik, hogy ilyen múdón helyezzék ki - a zsákos hulladékot is, máshol nem szállítják el. Van, ahol a fa hulladékot külön gyűjtik. Sokféle helyi szabály lehetséges, ezekről mindig érdemes tájékozódni, mielőtt házhozmenő lomtalanítást kérünk, vagy a megjelölt időpontban közterületre helyezzük a lomokat!

Ahol nem szabad közterületre lomot kihelyezni, vagy ez nem a megadott időpontban történik, ott akár bírságot is kiszabhatnak. Ezért mindig nagyon figyeljünk a lomtalanítási dátumok betartására!