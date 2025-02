Lomtalanítás Pécs 2025: itt az összes tavaszi lomtalanítási dátum, minden utca, tér, dűlő

A 2025. évi tavaszi lomtalanítás Pécs történelmi belvárosában március 17-e és május 21-e között lesz. A pontos dátumokat utcánkénti bontásban tette közzé a Dél-Kom Kft. a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.

Környezetvédelmi és városképi szempontokat szem előtt tartva, a közszolgáltató által megadott időpont előtt és a szállító jármű érkezéséig lomot a közterületre előzetesen kirakodni tilos! A Dél-Kom Kft. utcák, utcarészek, egyéb közterületek szerint adta meg, hogy pontosan hol mikor lehet a lomokat kikészíteni.

Mikor lesz Pécsen lomtalanítás 2025-ben?

A Dél-Kom Kft. arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a város tisztaságának megőrzése érdekében a 2025. évi tavaszi lomtalanítás a történelmi belvárosban valósul meg. A lomtalanítás március 17-e és május 21-e közt valósul meg. Belvárosi lomtalanítási rendben érintett utcák és terek:

Anna,

Apáca,

Aranyoskút tér,

Bástya,

Bercsényi,

Béri Balogh Ádám,

Boltív köz,

Búza tér,

Ciszterci Köz,

Citrom,

Czinderi,

Dischka Gy.,

Dóm tér,

Egyetem,

Eötvös u.,

Esze Tamás,

Fellbach tér,

Felsőmalom,

Ferencesek,

Flórián tér,

Főposta tér,

Fürdő,

Gábor,

Goldmark Károly,

Graz tér,

Hal tér,

Hunyadi János u. (Széchenyi tér és az Aradi vértanúk útja között),

Irgalmasok,

János,

Janus Pannonius,

Jókai tér,

Jókai u. (Jókai tér és Rákóczi út között),

József,

Káptalan,

Kazinczy,

Király (Lyceum utca és Búza tér között és a sétáló utcai rész),

Kisfaludy Sándor,

Kisflórián,

Klimó György,

Koller,

Kossuth tér,

Lenke,

Lyceum,

Majorossy Imre (Király utca és Ágoston tér között),

Mária,

Mátyás Király,

Megye Köz,

Megye,

Munkácsy Mihály,

Nagyflórián,

Papnövelde,

Papnövelde köz,

Perczel Miklós,

Rákóczi út (Kórház tértől Nagy Lajos utcáig),

Széchenyi tér,

Szent István tér,

Szent Mór,

Szepessy Ignác,

Színház tér,

Teréz,

Tímár,

Toldi Miklós,

Várady Antal,

Városház köz,

Vörösmarty,

Zrínyi Miklós.

Az érintett utcákhoz tartozó dátumokat a cikkünk végén található táblázatban soroljuk fel. Vannak olyan utcák, ahol csak házhoz menő térítésmentes lomtalanítási szolgáltatás érhető el, viszont ez kizárólag a Dél-Kom Nonprofit Kft-hez eljuttatott előzetes bejelentés alapján, írásbeli megrendeléssel, a közszolgáltató által megadott időpontban vehető igénybe. Az ezen utcákra vonatkozó bejelentési határidő 2025. április 4-e, péntek 16 óra! A cikk végén található táblázatunk tartalmazza azokat az utcákat is, ahol bejelentésre házhoz jönnek a lomokért.

A Dél-Kom tájékoztatása szerint amennyiben a lomtalanítást igénybe kívánják venni, úgy az erre vonatkozó bejelentést írásban, a hivatalos tájékoztató 2. oldalán található igénybejelentő lap kitöltésével és aláírásával tudják kezdeményezni. A kitöltött nyomtatvány a Dél-Kom Nonprofit Kft. részére eljuttatható személyesen leadva az ügyfélszolgálati irodákban (Búza tér 8/b. vagy Siklósi út 58.), postai úton a 7602 Pécs, Pf. 176 címre, vagy küldhető szkennelt (fotó) formában a lomtalanitas@delkom.hu e-mail címre.

Amennyiben a lomtalanításról további információra lenne szükségük, személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, telefonon a 72/805-310, illetve a 72/805-302 tudnak érdeklődni. Az igények bejelentésének határideje mégegyszer: 2025. április 4. (péntek) 16 óra. Az ingatlant érintő lomtalanítás időpontjáról a közszolgáltató a határidő lejártát követően, az igények összesítése után a megadott elérhetőségen (telefon vagy e-mail) tájékoztatja az igénylőket.

Felhívták a figyelmet, hogy az érintett területek ingatlanhasználói számára a lomtalanítás kizárólag a fentiek alapján vehető igénybe, az ettől eltérő módon és időpontban kihelyezett lom elszállítása nem történik meg! A nem megfelelő napon és időben való kihelyezés hatósági intézkedést vonhat maga után!

Környezetvédelmi és városképi szempontokat szem előtt tartva, a közszolgáltató által megadott időpont előtt és a szállító jármű érkezéséig lomot a közterületre előzetesen kirakodni tilos!

A szállítási napon és időpontban szükséges a tulajdonos vagy meghatalmazottja otthon tartózkodásának biztosítása. A lomok kirakodása az ingatlanból a megrendelő feladata, a Dél-Kom munkatársai az ingatlanba nem léphetnek, ezért kérik, hogy a kirakodáshoz szükséges munkaerőt biztosítani szíveskedjenek.

Mit szállítanak el és mit nem?

A lomtalanítás keretén belül elszállítják a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket stb.). A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérik, hogy szétszerelve adják át a közszolgáltatónak.

A zsákok, dobozok megtöltésénél kérik, figyeljenek arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti Dél-Kom munkatársait.

Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg.

A lomtalanítás keretén belül nem szállítanak el (abban az esetben sem, ha a kihelyezett hulladék részben tartalmazza az alábbiakat):

építési, bontási törmeléket (pl. beton, azbeszttel szennyezett építőanyag, pala, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, WC csésze, mosdókagyló, ablaküveg, síküveg);

fémhulladék (pl: vasalatok);

a kerti biohulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb);

háztartásokban keletkező vegyes hulladékot (kommunális hulladék);

elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag, fém- és üveg hulladékot;

ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladékot; (pl: autóalkatrész, szerszámok);

állati tetemet, trágyát vagy más undort keltő anyagot tartalmazó hulladékot;

gumiabroncsot;

elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket, számítástechnikai eszközöket, ezek alkatrészeit, szórakoztató eszközöket - rádió, TV, lejátszók, szerszámgépeket);

veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer stb.).

Építési törmelék, kerti biohulladék, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék stb. a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., valamint a Dél-Kom Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeiben szabályozottak szerint helyezhető el a város három hulladékudvarában:

Eperfás út 3.: hétfőtől szerdáig 12:00-20:00; csütörtöktől szombatig 08:00-16:00

Szigeti tanya 12-14.: hétfőtől szerdáig 12:00-20:00; csütörtöktől szombatig 08:00-16:00

Postagalamb u. 3.: hétfőtől szerdáig 12:00-20:00; csütörtöktől szombatig 08:00-16:00

Lomtalanítás Pécs 2025: itt az összes dátum utcák szerint

A Dél-Kom által közzétett táblázatban nagyjából névsorrendben találhatók meg az utcák, viszont ajánjuk a kereső használatát. Érdemes arra is figyelni, hogy lehetséges: egy-egy utca különböző szakaszaira különböző dátumok vonatkoznak. Az is előfordul, hogy bizonyos utcákból más utcákra kell kikészíteni a lomot a könnyebb elszállíthatóság érdekében. A táblázat azokat az utcákat is felsorolja, ahol nem viszik el a tavaszi lomtalanítás keretében a lomot, hanem külön be kell jelenteni az erre való igényt.

Érdemes ügyelni a pontos dátum betartására, más időpontban kihelyezett lomot ugyanis nem szállítanak el. A nem megfelelő napon és időben való kihelyezés pedig hatósági intézkedést vonhat maga után!

Ahol a táblázatban az szerepel: Bejelentés alapján!, amennyiben szeretnék kérni még tavasszal a lomok elszállítását (térítésmentesen), az igénybejelentést 2025. április 4. 16 óráig kell megtenni a fentebb részletezett módokon és a linkelt igénylőlap segítségével. Arról, hogy a bejelentést követően pontosan mikor fognak jönni lomtalanítani, a közszolgáltató a határidő lejártát követően, az igények összesítése után a megadott elérhetőségen (telefon vagy e-mail) tájékoztatja az igénylőket.