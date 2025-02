Így spórolhatsz tízezreket minden hónapban a konyhában: ezrek csinálják már így

A hatékony élelmiszer-gazdálkodás titkai régen foglalkoztatják már az embereket, különösen, mióta a spórolás is jelentős szempont lett a háztartásokban - írja a The Guardian.

Az élelmiszerárak emelkedésével egyre fontosabbá válik, hogy okosan gazdálkodjunk a konyhánkban található alapanyagokkal. Egy jól szervezett éléskamra és néhány egyszerű trükk segítségével jelentős összegeket takaríthatunk meg, miközben csökkentjük az élelmiszerpazarlást is. Orla McAndrew, a Larder című könyv szerzője osztotta meg tapasztalatait a témában.

Az első lépés a tudatos tervezés. McAndrew azt javasolja, készítsünk alapos leltárt az éléskamránkról, feljegyezve minden tétel lejárati idejét. Érdemes bevezetni a "first in, first out" (FIFO) elvet, vagyis mindig a legrégebben vásárolt termékeket használjuk fel először.

A jó leltár vezetésének számos előnye van, nem utolsósorban a kettős vásárlás elkerülése, valamint a rendelkezésre álló alapanyagok alapján új ételötleteket is adhat, minimalizálva a pazarlást és maximalizálva a megtakarítást

- hangsúlyozza a szakértő.

Bár léteznek okostelefonos alkalmazások is a kamra leltározására, McAndrew a hagyományos módszereket részesíti előnyben. "Használj egy táblát vagy egy jegyzettömböt a konyhában, hogy feljegyezd, mit kell elsőként felhasználni, vagy mit kell lecserélni, és ez alapján tervezd meg a bevásárlólistát" - tanácsolja.

Fontos megérteni a különbséget a "fogyaszthatósági" és a "minőségmegőrzési" dátumok között. Míg az előbbi élelmiszerbiztonsági irányelv, az utóbbi csak a termék minőségére vonatkozik, nem pedig a biztonságosságára.

A megfelelő tárolási technikák elsajátítása is kulcsfontosságú. McAndrew kiemeli: "Tárolás előtt minden élelmiszert távolíts el a műanyag csomagolásból, hogy elkerüld az "izzadást". Ismerkedj meg azokkal a gyümölcsökkel és zöldségekkel is, amelyeknek magas az etiléntartalmuk, (az érési folyamat során felszabaduló gáz), és amely elősegíti bármi más érését a közelben."

A maradékok kreatív felhasználása szintén segíthet a spórolásban. A szerző szerint gyakran a legérdekesebb vacsorák akkor születnek, amikor látszólag "semmi sincs a házban". Néhány alapvető éléskamrai hozzávalóból percek alatt finom étel készíthető.

A nagy tételben történő vásárlás is okos módja a pénzmegtakarításnak, különösen a nem romlandó termékek esetében. McAndrew azt javasolja, hogy koncentráljunk azokra a cikkekre, amelyeknek hosszú az eltarthatósági ideje, mint például a gabonafélék, hüvelyesek, konzervek és fűszerek.

Érdemes emellett elsajátítani néhány tartósítási technikát is. A savanyítás és az erjesztés olyan módszerek, amelyekkel meghosszabbíthatjuk az élelmiszerek eltarthatóságát, miközben új ízeket fedezhetünk fel. "A savanyított zöldségek különböző ideig eltarthatók. Ha megfelelően tároljuk, légmentesen záródó edényekben, hűvös, sötét helyen, a legtöbb legalább három hónapig eláll" - magyarázza McAndrew.