Ez a 17 legjobb reggelizőhely és brunchozó 2024-ben Magyarországon: három vidéki hely a toplistán

Pécsi hely szerezte meg a legjobb idei reggelizőhely elismerő címét, de egy balatoni és egy észak-magyarországi is felfért a toplistára. Más a helyzet azonban a brunchozóknál.

Bár az étteremben reggelizés és a bruncholás divatja csak alig egy évtizede kezdett el jobban terjedni hazánkban, ez a rövidke időszak bőségesen elég volt a magyar gasztrokulturának és az élelmes tulajoknak arra, hogy egyre-másra nyissák a tuti bruncholós helyeket Magyarországon. Ennek is a központja természetesen Budapest, de mint a Dining Guide nemrég kiadott étteremkalauzából kiderült, azért szégyenkezniük a vidéki helyeknek sem kell.

Április közepén számoltunk be arról, hogy egy legendás, több mint százéves múltra visszatekintő hely, a Centrál is újjáéledt, ez is jól mutatja a kávéházi kultúra egyre nagyobb mértékű feltámadását. Persze van is honnan: a koronavírus-járvány gyakorlatilag szétcincálta a turizmust és a vendéglátást is, rengeteg hely bezárt, és csak tavaly lehetett először teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy végre a reggelizés, a bruncholás is visszatért.

A reggelizők versenyében egy pécsi hely győzött

A Dining Guide étteremkalauza külön toplistában gyűjtötte össze a TOP10 reggelizőhelyet, valamint a TOP7 olyat, ahol brunchot fogyaszthatunk.

Lássuk először a reggelizők toplistáját:

Morzsa (Pécs) Baltazár Babutzi Buborék (Csopak) Déryné Gerlóczy Kávéház Két szerecsen Bisztró Piac 42 (Esztergom) Vaj Formációk Villa Bagatelle

Mint láthatjuk, erősen felülprezentáltak a budapesti reggelizőhelyek, az első helyet azonban nem tudták megcsípni: az egy pécsi helyé lett. A Top 10-ben további két vidéki helyet találhatunk még.

A TOP7 brunchos hely a Dining Guide szerint:

Spago Budapest Solid - Brunch étterem Kupola Lounge - The Ritz Carlton ÉS Bisztró Déryné Oda Stika Budapest

Ebben a listában tehát egyetlen vidéki helyet sem találhatunk, érdekesség viszont, hogy a legendás Déryné erre a toplistára is simán felfért. A Pénzcentrumon korábban beszámoltunk a legjobb éttermek listájáról, és a legjobb cukrászdák listáját is az olvasóink elé tártuk már, emellett a legjobb rántott húsokat kínáló éttermeket is bemutattuk.gy mindenki találhat már kedvére való helyet, ha az avatott szemű és ízlésű szakemberek útmutatását követné.