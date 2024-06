Ez a 10 legjobb cukrászda 2024-ben Magyarországon: 3 vidéki hely a toplistán

A 2024-es toplistára 3 vidéki cukrászda került fel, míg Buda és Pest vonatkozásában a város keleti oldala vitte a prímet.

Ha neked is jól esne egy kis édesség a keserű választási kampány után, akkor mutatjuk, hova térj be pár jó falatért a családdal a voksolást követően. Mint arról beszámoltunk, nemrég osztották ki a Dining Guide Év Étterme gála díjait, a legjobb éttermekben viszont méregdrága a menü (persze a legismertebb séfek így is szépen kerestek 2023-ban). Nem úgy a cukrászdákban, amelyeket szintén listáz a frissen kiadott étteremkalauz.

Mielőtt azonban itt is bemutatnánk Magyarország 10 legjobb cukrászdáját, ejtsünk pár szót arról, hogy jelentősen megcsappant a számuk az elmúlt időszakban. Mint írtunk róla, a '23-as évben jelentkezett a cukrászdáknál is a bezárási hullám, de nem akkora, mint amire a Magyar Cukrász Ipartestület számított - mondta lapunknak Erdélyi Balázs, a szervezet szakmai elnöke, aki szerint főleg az energiaárak nehezítették a vállalkozások életét.

Volt, aki úgy gondolta, hogy annyiért már nem eladható az a termék, hogy a vállalkozás rentábilisan tudjon üzemelni, arra az áremelésre már nem biztos, hogy a vevők bejöttek volna. A másik fele inkább az idősebb kollégák, akik már nem akarnak az adminisztratív nehézségekkel foglalkozni, illetve a többi problémával sem, mint a munkaerőhiány

- magyarázta a szakember, aki szerint a forgalomcsökkenés sem volt olyan drámai, mint várták. Úgy látják, manapság is szívesen járnak az emberek cukrászdákba, fagylaltozókba.

És, ha már a fagyinál tartunk: a Pénzcentrum vlogja, a CashTag nemrég foglalkozott az ún. "albán fagylalt" jelenséggel, illetve azzal, hogyan készül és mennyibe kerül egy minőségi fagylalt 2024-ben Magyarországon. Cikkünket a témában itt olvashatod, a videót pedig itt nézheted meg:

Ez a 10 legjobb cukrászda Magyarországon 2024-ben

Az idei évben a Málna The Pastry Shop nyerte a Pastry Shop Best Of The Best címet. Az ötéves óbudai Málna The Pastry Shop már a megnyitása évében Magyarország egyik meghatározó, minőségi cukrászdájává vált, 2024-ben harmadik alkalommal szerezte meg az év legjobb teljesítményét jelentő Év Cukrászdája díjat. És akkor nézzük, hogy az étteremkalauz szerint melyek a legjobb cukrászdák 2024-ben Magyarországon.

Málna the pastry shop 100 éves cukrászda (Gyula) Auguszt (Fény utca) Bergmann cukrászda (Balatonfüred) ChouChou Egy csipet torta Four Seasons Gresham Budapest Gerbeaud Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda (Sopron) The Ritz Carlton Budapest

Mint látható, a 2024-es toplistára 3 vidéki cukrászda került fel, míg a Buda és Pest vonatkozásában a város keleti oldala vitte a prímet. Érdekesség, hogy erősek a mezőnyben a nagy szállodaláncok egységei is, de továbbra is képviselik a hazai cukrászati örökséget a nagy öregek, mint például Bergmannék vagy a méltán híres Gerbeaud.