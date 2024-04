Legendás kávéház nyitott újra Budapesten: ennyiért ehetsz-ihatsz a főváros szívében

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírusjárvány nem csak a turizmust, a vendéglátóhelyeket is megtépázta, komoly bezárási hullám söpört végig a szektoron. A vihar lecsengése után azonban több egység is újra tudott nyitni, akár új üzemeltetővel, új vezetéssel is. A legendás Gundel étterem után a történelmi Centrál Kávéház is újraéledt 2022-ben, az új étlap bemutatója kapcsán beszélhettünk az étteremvezetővel többek között az új milliőről és a szektor legégetőbb problémájáról, a munkaerőhiányról is.

Nem kicsit rángatta meg a vendéglátóipart az elmúlt 4 év: 2020 február elején még semmi nem látszott abból a katasztrófacunamiból, ami rájuk zúdult azután. Kezdődött a koronavírus-járvány miatti közel 2 éves kötelező bezárásokkal, folytatódott az energiaválsággal, majd jött a rég nem látott mértékű infláció kettős negatív hatása: egyrészt az embereknek nem maradt pénze étterembe, cukrászdába menni, másrészt az amúgy is kevés meglévő alkalmazottnak többet kellett fizetni azért, hogy megmaradjanak. Ilyen körülmények között nem azon kell csodálkozni, hogy ennyi vendéglátóegység bezárt, hanem hogy ilyen sokan talpon tudtak maradni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Míg 2019-ben, az utolsó békeévben, ahogy nevezni szoktuk, 51 329 vendéglátóhely volt összesen Magyarországon, addig 2023 júliusára már 5400-zal kevesebb, 45 914. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke egy március végi, a Pénzcentrumnak adott interjúban kifejtette, hogy ez részben természetes. A vendéglátóhelyek elképesztő gyorsan változnak, átalakulnak, más tulajdonossal, bérlővel, üzemeltetővel újranyitnak. Ahogy ez történt a Gundel Étterem esetében is: ők is megtalálták a saját célközönségüket a Covid után és erre az útra lépett a 2022. április 11-én újranyitott Centrál Kávéház is, mely 1887 óra szolgálja ki a fővárosiakat és a külföldieket. Az új étlap bemutatása alkalmával beszélgettünk Tóth Gáborral, aki lassan két éve üzletvezető Gácsi Gergővel közösen. Mint elmondta a kávéház fokozatosan visszanyerte a budapesti törzsközönség szimpátiáját és a külföldi turisták szemében is egyre inkább fontos, bakancslistás helyszínné vált. Mostanra ismét nagykávéházként működik, reggel 9 és 10 óra között. Az esemény alkalmából beszélt a Pénzcentrumnak mindennapi munkájáról és arról, mi alapján állt össze az étlap. Elsősorban a progresszió motivált minket, előre szerettünk volna haladni, mindezt úgy, hogy megtartjuk a nagy klasszikusokat. Ez az italokra is igaz: mindegyikben van egy minimális csavar, akár a kávékba, akár a koktélokba. Mint elmondta, az étlapról a klasszikus magyaros fogások mennek nagyon, a csirkepaprikás, a gulyás óriási sláger és természetesen az eggs benedict, mely most külön étlapot is kapott. Az étlapon a párizsi és budapesti nagykávéházakra jellemző bisztró konyha mellett megtaláljuk a progresszív, egyedi ételeket „comfortfood" stílusban. Ebben szerepel a nagyon hangsúlyos reggeli- és brunch kínálat, süteményekkel, eggs Benedicttel, klasszikus és különleges tojásételekkel, továbbá egy egész napos leves, főétel és snack ételkínálattal. Arra, hogy mi jelenleg a legnagyobb kihívás számukra, egyértelműen a toborzást emelte ki. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A munkaerőfelvétel folyamatos feladat számunkra, még mindig nem könnyű megtalálni a megfelelő embereket. Jelenleg 7 felszolgálóval és 4 pultossal oldjuk meg a mindennapi munkát, de a nyári terasznyitás előtt bővülnünk kell. Igaz, most talán egy kicsit könnyebb a helyzet, azt érzékeljük, már nem olyan feszes már a munkaerőpiac. A felszolgálónak leginkább a 30-40-es korosztályból próbálják most keresni, mivel szeretnék színesíteni a palettát, és azt, ha minden korcsoport képviseltetné magát. A vendégkör összetételéről elmondta, 70-80 százalékban külföldiek keresik fel a kávéházat, de magyarok is érkeznek szép számmal, főleg a vasárnapi brunch-okra, hétköznapokon annyira nem jellemző. Az átlagos kosárérték 15 ezer forint. Maga a múlt A Centrál egyike volt a századforduló legfontosabb irodalmi kávéházainak. Az 1887-ben alapított intézmény számtalan átépítést megélt már a Károlyi Mihály utca és az Irányi utca sarkán álló történelmi épületben. A Centrál mindig is egy nagy forgalmú közösségi tér volt, vendégei között az elmúlt 130 évben számos híresség, író, költő, zenész fordult meg. Jelentős részük országunk szellemi és kulturális elitjének tagjai voltak, sokak közülük ünnepelt progresszív gondolkodó. Belterének megújításakor fontos szempont volt a kávéház múltjához méltó, kedves, ám elegáns otthonosság érzetének elérése, amelyben a vendég nem feszeng, amelyben fel tud engedni. A Centrál Kávéháznak nem történelme van, a Centrál maga a történelem. Ezzel a jelenlegi vezetésnek is van dolga, mint Tóth Gábor elmondta, folyamatosan viszik tovább a hagyományokat, akár a miliővel, akár a kávé mellé kínált irodalmi kártyákkal. Tulajdonképpen múzeumként is működünk abban az értelemben, hogy megőriztünk egy darabot az irodalomtörténetből. (A képeket Gosztola Judit készítette.)

