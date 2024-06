Így dőzsöl a magyar elit: képesek kifizetni ennyit egy rántotthúsért az ország topéttermeiben 2024-ben

Kevés étel áll közelebb a magyar szívekhez, mint a rántott hús. Ez a fogás számos étterem étlapján ott szerepel, egyes helyeken pedig mesterien készítik el ezt a klasszikust. A múlt héten megjelent 2024 TOP100 Dining Guide Étteremkalauz 10+2 olyan vendéglátóhelyet találhatunk, ahol a gasztroszakértők szerint az ország legjobb rántotthúsait szolgálják fel. Ahogy a korábbi években, a Pénzcentrum idén is utána járt, mennyit kérnek ezek az éttermek a közkedvelt fogásért és mennyit drágultak Magyarország TOP rántotthúsai.

2024-ben június 3-án, hétfőn tartották meg a Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát, melyet minden évben nagy várakozás övez. Kihirdették többek között a 2024-es év legjobb hazai éttermeit, vendéglátóhelyeit, az ország TOP10 cukrászdáját, a legjobb vidéki éttermeket. A gála hetében pedig már országos terjesztésben kapható a 2024-es Dining Guide TOP100 Étteremkalauz, mely megközelítőleg 480 hely közül 180 magyarországi éttermet mutat be, továbbá idén 100 alternatív étkezési lehetőséget, valamint cukrászdákat, luxusszállodákat, koktélbárokat is. A vidéki éttermek toplistája, cukrászdák rangsora mellett a korábbi években már megszokott módon reggelizőhely, üzleti ebéd, családi étterem, valamint Rántotthús Ranglistának is szenteltek helyet az étteremkalauzban. A friss lista alapján a Pénzcentrum idén is utánajárt, mennyibe kerülnek az ország legjobb rántotthúsai.

TOP10+2 rántotthús Magyarországon 2024-ben

A korábbi évek gyakorlatától eltérően, idén nem csak rangsor nélküli listát közölt a Dining Guide, az első helyezett kiemelésével, hanem tényleges rangsort. A ranglistán ráadásul idén nem csak 10, hanem 10+2 helyezett szerepel. Az első helyezett a Kollázs Brasserie lett, mely tavaly, illetve 2022-ben és 2021-ben is benne volt a TOP10-ben. Az ország legjobb rántotthúsait az alábbi éttermekben szolgálják fel a Dining Guide szerint:

Kollázs Brasserie Anyukám mondta (Encs) Buja Disznó(K) Déryné Hableány (Badacsony) Kistücsök (Balatonszemes) Kollázs Brasserie & Bar Rosenstein Vendéglő Sauska 48 (Villány) Spago Budapest STAND25 MoszkvaTér Bisztró

(Nem véletlen elírás, hogy a hetedik helyen ugyancsak a Kollázs szerepel, legalábbis részünkről. A hivatalos étteremkalauzban írták ezt a sorrendet.)

2022-ben is a Kollázsban volt a legdrágább a borjú bécsi (8 900 Ft), mely 2023-ban tovább drágult 2000 forinttal. 2024-ben a bécsi szelet + szívsaláta + Francia Vinaigrette már 12 900 forint, ezzel 18 százalékot emeltek. Még mindig az egyik legdrágábbak.

Az Anyukám mondta encsi étterem tavaly nem emelt árat az Étteremkalauz megjelenéséig, ugyanúgy 5 590 forintért adták a rántotthúst. 2024-ben már 6 490 forint az aranypecsenye vajban sütve krémes burgonyaával, ubisalival, ez 16%-os emelés.

A Buja Disznó(K) nagyjából 4000 forintból kihozta a fogást még 2023-ban - több éttermük és többféle rántotthúsuk is van, ezért nem tudtunk egy konkrét árat gyűjteni -, idén azonban már a nagybetűs RÁNTOTTHÚS 4280-4680 forint. A Déryné szintén meg tudta oldani egy éve még 4000 forintból, idén azonban már sehol sem tudtuk fellelni az étlapját az aktuális árakkal.

A badacsonyi Hableány étteremben a borjú bécsi jelenleg 7 250 forint, tavaly 6 450 forintot kértek érte, a drágulás 12 százalékos. A balatonszemesi Kistücsökben nem emeltek (még) árat tavaly óta, a rántott pecsenyehús burgonyapürével változatlanul 5 490 forint.

A Rosenstein Vendéglőben tavaly és 2022-ben is a bécsi szelet borjúból petrezselymes burgonyával 4 700 forintba került, 2024-ben ugyanez már 5 500 forint, ami nem is számít horrorösszegnek a mezőnyt elnézve, de az emelés 17 százalékos. A villányi Sauska 48 kapcsán, ahogy az eddigi években is, továbbra is rejtély, hogy mennyibe kerülhet a rántott hús, illetve mi található meg egyáltalán a menüben.

A 10. helyet elfoglaló Spago Budapest - 2022-ben még az első volt a Rntotthús Ranglistán! - volt a tavalyi évben a mezőny legdrágábbja a maga 14 500 forintos rántotthúsával. Ezt a címét feltehetően megőrizte, hiszen az osztrák borjú filéből készült bécsi szelet (220 g) osztrák burgonyasalátával 16 500 forint jelenleg.

A TOP10+2 listában a +2 helyen nem klasszikus rántott húst találunk a menüben. A STAND25 által felszolgált Mangalica Cordon Bleu szűzpecsenyéből, paraszt sonkával és sajttal töltve + burgonyapüré, uborkasaláta ára 8 500 forint. A MoszkvaTér Bisztró, melynek kijevi csirkemellje tavaly az első helyet szerezte meg az étteremnek továbbra ott szerepel az étlapon, jelenleg (burgonyapürével) 7 900 forint.

Nem kímélte az éttermeket a drágulás

Bár akkora válság nem következett az utóbbi egy évben, mint az azt meglőző időszakban, amikor egyszerre csapott le a rezsiválság, a horrorinfláció és emiatt a lakosságnak nem volt pénze étterembe járni. A KSH adatközlése szerint 2024 májusában 2023 májushoz képest 8,1 százalékkal nőtt az éttermi étkezés költsége - amikor az ember nincs befizetve pl. a napi menüre.

A hazai csúcséttermek is felemás évet tudhatnak maguk mögött: vannak, akiknek sikerült újra növekedő pályára állniuk, míg mások továbbra is visszaesést, veszteséget mutattak. Nemrég készült elemzésünkben a topéttermek adóbevallásait elemeztük. Lapunknak Herczeg Zoltán, az Étteremkalauz felelős kiadója elmondta, hogy

nagy a baj a vendéglátó szektorban, legfőképpen vidéken.

Ez már a nyitások arányának eltolódásából is látszik: korábban az arány 50-50 százalék volt Budapest és vidék viszonylatában, azaz a 2 milliós fővárosban annyi új hely nyitott, mint a 7,5 milliós vidéken. Azonban mára már ez sem állja meg a helyét. "Sajnos azt látjuk, hogy vidéken a gazdasági környezet miatt nincs nagyon mozgás, míg Budapestet megmenti a turizmus" - mondta el Herczeg Zoltán, aki szerint nem a magyar gasztronómián kell ezt számon kérnünk. Az éttermek csak kiszolgálják a vendégek igényeit, ezért a változásnak a vendégek oldaláról kell indulnia.

Ennek nem csak gazdasági okai vannak, hiszen Spanyolország is rossz bőrben van, ott mégis másképp állnak a gasztronómiához. Valahogy fel kellene éleszteni itthon is ezt a kultúrát, hiszen mi vagyunk a gasztronómia, nem az éttermek, ahogy mi viselkedünk a környezetünkben.

- mondta, hozzátéve: a viszonyrendszereknek kellene megváltozni első körben.

A munkaerőhiánnyal kapcsolatban elmondta, hogy a probléma csak egyre nő, hiszen a nyugat-európai őslakosok már nem akarnak dolgozni vendéglátásban, pláne a fiatalabb generáció és ez a trend lassan átszivárgok Közép-Európába is. A Fülöp-szigeteki vendégmunkások pedig nem fogják megoldani ezt a problémát, nem ők fognak felszolgálni egy vidéki étteremben, ettől Herczeg Zoltán szerint még nagyon messze vagyunk. Ezt a feladatot a szektornak magának kell megoldania, miközben egyre égetőbb kérdés a fenntarthatóság is.

A szakember szerint a Dining Guide célja, hogy információkkal segítse a bajba jutott éttermeket, hiszen a hatékonyabb működés, aminek része a zöldítés is, pénzügyileg is előnyösebb. Egy fővárosi étteremtulajdonos elmondása szerint, évi 12 millió forintot spórol csak azon, hogy környezetbarát módon kezdte el működtetni az éttermeit - mondta lapunknak. Herczeg Zoltán szerint a trendkövetés nyomán ez le fog szivárogni a legkisebb balatoni strandbüfébe is, főleg ha kihangosítjuk, hogy a szemléletváltás anyagi haszonnal is jár.