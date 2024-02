Lecsapott a hatóság: sokan bedőltek a webáruháznak, holott illegálisan árulták a termékeiket

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított egy elektromos cigarettákat forgalmazó szlovák céggel szemben, mivel az feltehetően illegálisan, megtévesztő módon hirdeti a termékeit. A GVH nyomatékosan felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy mindig legyenek nagyon körültekintőek, ha az interneten vásárolnak, a külföldi oldalakról rendelt, illegálisan forgalmazott dohánytermékek ugyanis egészségkárosító hatásúak lehetnek.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az Airbox s.r.o. szlovák székhelyű vállalkozás magyar nyelvű honlapján valószínűsíthetően azt a hamis benyomást kelti, hogy az általa forgalmazott nikotint tartalmazó elektronikus cigaretta, valamint a nikotinmentes dohányzást imitáló elektronikus eszközök jogszerűen forgalmazhatóak. Annak ellenére teszi ezt, hogy mind e termékkategóriák ízesített változatainak Magyarországon történő forgalmazása, mind ezek távértékesítése a hatályos jogszabályok alapján tilos.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. A vizsgálat lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A Gazdasági Versenyhivatal korábban is szigorúan lépett fel két szlovák céggel szemben, amelyek elektromos cigarettákat, illetve a kiskorúak körében népszerű, ezért különösen veszélyes Elf Bar termékeket forgalmaztak magyar nyelvű weboldalaikon. A GVH a vizsgálatok megindítása után mindkét esetben haladéktalanul fellépett a hazai fogyasztók védelmében: az ideiglenes intézkedés eszközével élve azonnal elrendelte a webáruházak lekapcsolását az ügyek lezárulásáig. A vizsgálatok feltárták, hogy a vállalkozások megtévesztően keltették a magyar fogyasztókban azt a benyomást, hogy termékeik jogszerűen forgalmazhatóak, az eljárások mindkét esetben a kiszabható legmagasabb bírsággal zárultak.

2024. március 1-jétől a GVH még hatékonyabb és gyorsabb fellépését teszi majd lehetővé, hogy a GVH Versenytanácsa letilthat egyes digitális tartalmakat (pl. honlapokat), ha ez a fogyasztók kiterjedt érintettségére figyelemmel súlyos sérelem kockázatának megelőzése érdekében szükséges.

Ezzel együtt fontos, hogy a fogyasztók, különösen a gyermek- és fiatalkorúak, illetve a szüleik tisztában legyenek azzal, hogy Magyarországon a fenti termékek internetes forgalmazása – sőt a birtoklása, azaz az online módon történő megvásárlása is – jogellenes. A GVH ezért az ügyindítás kapcsán is nyomatékosan figyelmezteti a fogyasztókat, hogy ne dőljenek be a legális kereskedés látszatát keltő webáruházaknak vagy hirdetéseknek, és semmiképp ne rendeljenek ilyen termékeket se Magyarországról, se külföldről – különös tekintettel azok súlyos egészségügyi kockázataira.