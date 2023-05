Kijött Pintér Sándor rendelete: óriási változás jön a magyar utakon, erre figyelj!

Ezen a héten is egy csokorba szedtük nektek a legfontosabb gazdasági-pénzügyi híreinket, de beszámoltunk a hét legszomorúbb eseményéről is, mely egyértelműen Suhajda Szilárd hegymászó eltűnése volt: szombaton a serpák 8750 méter és a 8848 méteres csúcs között többször fel-alá másztak és keresték Szilárd nyomát, mindhiába.

Órákon át kutattak a Hillary-lépcső bővebb területén, ahol a hegymászót utoljára életben látták. A serpák 8750 méter és a 8848 méteres csúcs között többször fel-alá másztak és keresték Szilárd nyomát, mindhiába. Az eltelt időt, időjárási és terepviszonyokat figyelembe véve semmilyen további esélye nincs annak, hogy a hegymászót életben találják, ezért a földi keresést befejezték.

A magyarok utazási szokásai

Módosították a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének, használatának szabályairól szóló rendeletet. Több járműre sem kell majd hatósági engedély a felszerelésükhöz.

ATM-eknél tevékenykedő, külföldiekre szakosodott tolvajokra figyelmeztet a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Nagyjából egy éve kezdett elterjedni egy bűncselekménytípus, melynek során az elkövetők bankjegykiadó automatákat használó embereket károsítottak meg.

Napjaink munkaerőpiacán egyre fontosabb képességgé válik az idegennyelv-ismeret. Míg korábban ez inkább a külföldi munkákra korlátozódott, ma már Magyarországon is elengedhetetlen, hiszen a legtöbb szektoron belül szükség van legalább egy idegen nyelvre. És hogy mit érdemes tanulni? Az angol továbbra is biztos befektetés, de a németre, franciára és spanyolra is nagy a kereslet. Egy biztos: ha szeretnénk, hogy a magyar lakosság versenyképes maradjon, muszáj lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a nyelvoktatásra, mivel lehetőségből nincs hiány, de a nyelvtudás egyelőre jócskán elmarad az európai átlagtól.

