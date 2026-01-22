Toplistás magyar bűnözőt fogtak a rendőrök Szlovákiában: ezért keresték annyira

A rendőrség TOP 50-es körözési listáján szereplő, embercsempészés miatt elítélt demecseri férfit szlovák rendőrök fogták el Párkányban január 8-án, miután hónapokig hamis néven bujkált Szlovákiában - erről a rendőrség honlapja számolt be.

Az 52 éves, demecseri származású Sz. M.-et embercsempészés miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték, ám a büntetése letöltése elől megszökött, és álnéven rejtőzködött a szomszédos országban.

Az elfogatóparancs kibocsátását követően 2025 augusztusa óta keresték a hatóságok. A szökevény neve felkerült a magyar rendőrség kiemelt körözöttjeit tartalmazó TOP 50-es listájára is. A szabolcsi nyomozók kiderítették, hogy a férfi hamis személyazonossággal Szlovákiában húzta meg magát.

Az elfogási akció nemzetközi együttműködésben valósult meg. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (ORFK NEBEK) közreműködésével, a Célkörözési Egységek Európai Hálózatán (ENFAST) keresztül a szlovák célkörözési egység hajtotta végre az akciót, amelynek során január 8-án Párkányban kézre kerítették a szökevényt. A férfi hazaszállításáról és kiadatásáról későbbi eljárás keretében a szlovák hatóságok döntenek.