A légtérsértések nem számítanak újdonságnak a térségben. Tavaly szeptemberben is többször előfordult, hogy drónok engedély nélkül hatoltak be a lengyel légtérbe.
Toplistás magyar bűnözőt fogtak a rendőrök Szlovákiában: ezért keresték annyira
A rendőrség TOP 50-es körözési listáján szereplő, embercsempészés miatt elítélt demecseri férfit szlovák rendőrök fogták el Párkányban január 8-án, miután hónapokig hamis néven bujkált Szlovákiában - erről a rendőrség honlapja számolt be.
Az 52 éves, demecseri származású Sz. M.-et embercsempészés miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték, ám a büntetése letöltése elől megszökött, és álnéven rejtőzködött a szomszédos országban.
Az elfogatóparancs kibocsátását követően 2025 augusztusa óta keresték a hatóságok. A szökevény neve felkerült a magyar rendőrség kiemelt körözöttjeit tartalmazó TOP 50-es listájára is. A szabolcsi nyomozók kiderítették, hogy a férfi hamis személyazonossággal Szlovákiában húzta meg magát.
Az elfogási akció nemzetközi együttműködésben valósult meg. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (ORFK NEBEK) közreműködésével, a Célkörözési Egységek Európai Hálózatán (ENFAST) keresztül a szlovák célkörözési egység hajtotta végre az akciót, amelynek során január 8-án Párkányban kézre kerítették a szökevényt. A férfi hazaszállításáról és kiadatásáról későbbi eljárás keretében a szlovák hatóságok döntenek.
Súlyos börtönbüntetés várhat Till Tamás feltételezett gyilkosára: megvan a vádirat, ezért kell felelnie
Emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség annak az ügynek a gyanúsítottja ellen, amelyben egy 10 éves fiú, Till Tamás vesztette életét több mint huszonöt...
Az Eurostat legfrissebb statisztikái szerint a hazai lakáspiaci forgalom a tavalyi harmadik negyedévben mindössze 3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Miskolcon a szmogriadó tájékoztatási fokozata lépett életbe a levegőben mért magas szállópor-koncentráció miatt.
Gulyás Gergely bejelentése a januári rezsistopról: nem csak a gázfűtésre vonatkozhat majd a kedvezmény
Még egy hétig dolgoznak a rezsistop pontos módszerein, de ma még nem derült ki egyértelműen, kire fog vonatkozni és hogyan.
Minden, amit a januári rezsistopról tudni érdemes: ki jogosult rá, miből és ki fogja finanszírozni az intézkedést?
Egyelőre nem világos, pontosan kik jogosultak a kompenzációra, milyen fogyasztásig jár a kedvezmény, és mekkora terhet ró mindez a költségvetésre.
A rendkívüli hideg és a Duna jegesedése próbára teszi a hazai energiarendszert, de az ellátás egyelőre zavartalan.
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
A rezsicég hangsúlyozza, hogy az elszámolás nem marad el, de a részletszabályok megjelenéséig az ügyfelek türelmét kéri.
Budapest I. kerülete is szigorítaná a rövid távú lakáskiadás feltételeit, akár teljes tiltást is kilátásba helyezve.
Még mindig nincs vége? Nem tűnt még el az ónos eső és kis havazás, ma több helyen is számítani lehet rá
A hétvégét borús, hideg időjárás jellemzi majd, minimális csapadékkal; napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet
Óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország: évtizedes problémát oldhtnánk meg, de kevesen tudják, mit kellene tenni
Lényeges szempont, hogy a sózott felületekről származó havat ne halmozzuk a talajra.
Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon.
A januári extrém hideg miatt a kormány felülvizsgálja a rezsicsökkentési rendszert, miután a havi elszámolást választó háztartások jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek.
Az ingatlan.com friss elemzése szerint a piac ténylegesen csak január 5-én indult be, a kéthetes ünnepi leállás után.
Sokan beleesnek ebbe a hibába az Otthon Startnál: erre kell figyelned, ha el akarod kerülni a súlyos pénzbüntetést
A szabályok a korábban már kiemelt minősítést szerzett projektekre is vonatkoznak, hívja fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.
Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
Van esély, hogy megtalálják Egressy Mátyást a Dunában? Megszólalt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy módosítják a rezsicsökkentés rendszerét.
A fővárosi hulladékgazdálkodó cég hétvégi túlmunkával pótolta a hó és fagy miatt elmaradt szemétszállítást Budapesten.