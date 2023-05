Horror árakkal nyit ma a budapesti Madame Tussauds: ennyibe kerül egyetlen belépő

Madame Tussauds Budapest a világ 24. Madame Tussauds produkciója. A kiállítás a belvárosi Palazzo Dorottyában nyílik meg május 25-én, azaz a mai napon 10 órakkor. A turisztikai látványosság 51 magyar és nemzetközi figurával várja a látogatókat, a belépőjegy azonban sokakat elriaszthat. Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki az egész családot elvinné a viaszbábú múzeumba.

A 250 éves múltra visszatekintő turisztikai világmárka, a Madame Tussauds hazai premierjén a Pénzcentrum is részt vett. Kiderült, kiket ábrázolnak a figurák a magyar múzeumban: történelmi személyiségek, sztárok, sportolók, kulturális ikonok és egy világhírű magyar tudós is helyet kaptak a termekben. Így Harry Houdini, Hosszú Katinka, Karády Katalin, Kossuth Lajos, Liszt Ferenc, Lugosi Béla, Mátyás király, Munkácsy Mihály, Neumann János, Palvin Barbara, Papp László, Petőfi Sándor, Puskás Ferenc, Sissi, Szent István király, Széchenyi István, és Zámbó Jimmy viaszmása is megtekinthető. Továbbá a világon kizárólag Budapesten találkozhatnak a hazai és a külföldi látogatók Bud Spencer, Chuck Norris és Peter Falk élethű másaival is.

A külföldi hírességek viaszmásai között ott lesz Ferenc pápa és a néhai II. Erzsébet királynő figurája is, de Beyoncé, Sandra Bullock, George Clooney, Tom Cruise, Penelope Cruz, és Hszi Csi-Ping kínai elnök szobra is megtalálható lesz többek között a múzeumban. Az eseményen, melyről a Pénzcentrum is tudósított, kiderült, mennyibe fognak kerülni a belépők a budapesti Madame Tussauds-ba.

Belépő jegy árak a budapesti Madame Tussauds-ba

a helyszínen vett felnőtt jegy 13 990 forint lesz

a gyerekjegy 10 990 forint

a "bandázós" csoportos jegy 16-19 év közötti fiataloknak 4 főtől: 10 990/fő

a családi jegy (2 felnőtt + 1 gyerek) 32 490 forint

a családi jegyhez minden további gyerek 7 990 forint

a nyugdíjas jegy 7 990 forint

a fogyatékkal élők pedig 4 990 forintért válthatnak kedvezményes jegyet.

Elővételben a felnőtt - 16 éven felüli - jegy 12 490 forint, a gyerekjegy - 3-15 éves korig - 8 990 forint lesz. A családi jegy két felnőtt és egy 3-15 éves kor közötti gyereknek 29 490 forint lesz, és a további gyermekek után 6 490 forintért vásárolható jegy online elővételben. A nyugdíjas jegy elővételben 6 490 forint, a fogyatékkal élőknek szóló jegy pedig 4 990 forint. Kísérőknek a jegy ingyenes, ahogy a 3 év alatti gyermekek esetében sem kell fizetni.

A múzeum elvileg minden nap 10 órától 18 óráig lesz nyitva, bár ez ünnepnapokon változhat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A további részletekről a kiállítás honlapján érdemes tájékozódni.

EZ IS ÉRDEKELHET Zámbó Jimmyvel támad a pesti Madame Tussauds: ennyibe kerül a belépő a legendás múzeumba 51 magyar és nemzetközi figurával várja a látogatókat a Madame Tussauds Budapest. A sajtóbemutatón megtudtuk azt is, mennyi lesz a belépő a múzeumba!

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA