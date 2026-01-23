Hamarosan álmodhat az F1-ről a magyar pilóta: szintet lépett Molnár Martin

A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását. A tehetséges pilóta a 4iG Csoport és a One Magyarország anyagi támogatásával csatlakozik a Rodin Motorsport csapatához - írta a Nemzeti Sport.

Fontos mérföldkőhöz érkezett a magyar autósport egyik legígéretesebb tehetsége. Molnár Martin két brit Formula–4-es idényt követően továbblép a ranglétrán, és a következő évben már a brit Formula–3-nak megfelelő GB3-sorozatban áll rajthoz. Karrierjének finanszírozását továbbra is főszponzorként biztosítja a 4iG Csoport és a One Magyarország. Ennek köszönhetően a mezőny egyik legeredményesebb alakulatánál, a Rodin Motorsportnál folytathatja a fejlődést.

A Motorsport Talent Management (MOTAM) csütörtöki tájékoztatása szerint a brit F4 2024-es bronzérmese már az elmúlt ősszel megkezdte a felkészülést az új kihívásra. Az előzetes tesztek során öt különböző versenypályán próbálhatta ki leendő versenyautóját, és az eredmények kifejezetten biztatóak voltak. A 17 éves pilóta gyorsan alkalmazkodott a Formula–4-es technikánál lényegesen nagyobb teljesítményű GB3-as autókhoz, amit a mért köridők is igazoltak. Több alkalommal megközelítette a bajnoki címre esélyesnek tartott versenyzők időeredményeit, ráadásul olyan pályán is versenyképesnek bizonyult, ahol korábban még nem járt.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A 2026-os GB3-szezon a magyar motorsport szempontjából is különleges jelentőségű lesz, mivel a sorozat öt ország pályáira látogat el, köztük a Hungaroringre is. Ez lehetőséget teremt arra, hogy Molnár Martin először versenyezzen formaautóval hazai közönség előtt. A bajnokság emellett több legendás Formula–1-es helyszínt is felvonultat, például a belga Spa-Francorchamps-ot, a barcelonai pályát, az angliai Silverstone-t és az ausztriai Red Bull Ringet. A küzdelmek április végén Silverstone-ban kezdődnek.

A résztvevők Tatuus gyártmányú, több mint 300 lóerős versenyautókkal állnak majd rajthoz. Ezeket korszerű aerodinamikai megoldások és DRS-rendszer segíti, a fokozott leszorítóerőt pedig a Pirelli gumiabroncsok használata egészíti ki. A magas technikai színvonal ideális felkészülési terepet jelent a Formula–3-as szint felé vezető úton.

A MOTAM szakmai stábja szerint a mostani kategóriaváltás egy tudatosan felépített karrierstratégia része. A tervek alapján Molnár Martin egy szezont tölt majd a GB3-ban, és eredményes szereplés esetén 2027-től az FIA Formula–3-as világbajnokságban folytathatja.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez már közvetlenül a Formula–1-es nagydíjak betétfutamaként zajlik, így fontos ugródeszka lehet a legmagasabb kategória felé.

A versenyző nagy várakozással tekint az új szezon elé, különösen a hazai futam miatt, amely érzelmileg is kiemelt jelentőségű lehet számára. A tesztek során szerzett tapasztalatai kedvezőek: gyorsan ráérzett új csapata munkamódszerére, és úgy érzi, a tempója is megfelelő.

A Rodin Motorsport szakmai stábja szintén optimistán értékeli az együttműködés kilátásait. A csapat illetékesei szerint Molnár Martin eddigi eredményei és versenyzői mentalitása erős alapot teremtenek ahhoz, hogy sikeresen szerepeljen a GB3-ban, és tovább erősítse pozícióját a nemzetközi mezőnyben.