Sport

Hamarosan álmodhat az F1-ről a magyar pilóta: szintet lépett Molnár Martin

Pénzcentrum
2026. január 23. 10:14

A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását. A tehetséges pilóta a 4iG Csoport és a One Magyarország anyagi támogatásával csatlakozik a Rodin Motorsport csapatához - írta a Nemzeti Sport.

Fontos mérföldkőhöz érkezett a magyar autósport egyik legígéretesebb tehetsége. Molnár Martin két brit Formula–4-es idényt követően továbblép a ranglétrán, és a következő évben már a brit Formula–3-nak megfelelő GB3-sorozatban áll rajthoz. Karrierjének finanszírozását továbbra is főszponzorként biztosítja a 4iG Csoport és a One Magyarország. Ennek köszönhetően a mezőny egyik legeredményesebb alakulatánál, a Rodin Motorsportnál folytathatja a fejlődést.

A Motorsport Talent Management (MOTAM) csütörtöki tájékoztatása szerint a brit F4 2024-es bronzérmese már az elmúlt ősszel megkezdte a felkészülést az új kihívásra. Az előzetes tesztek során öt különböző versenypályán próbálhatta ki leendő versenyautóját, és az eredmények kifejezetten biztatóak voltak. A 17 éves pilóta gyorsan alkalmazkodott a Formula–4-es technikánál lényegesen nagyobb teljesítményű GB3-as autókhoz, amit a mért köridők is igazoltak. Több alkalommal megközelítette a bajnoki címre esélyesnek tartott versenyzők időeredményeit, ráadásul olyan pályán is versenyképesnek bizonyult, ahol korábban még nem járt.

A 2026-os GB3-szezon a magyar motorsport szempontjából is különleges jelentőségű lesz, mivel a sorozat öt ország pályáira látogat el, köztük a Hungaroringre is. Ez lehetőséget teremt arra, hogy Molnár Martin először versenyezzen formaautóval hazai közönség előtt. A bajnokság emellett több legendás Formula–1-es helyszínt is felvonultat, például a belga Spa-Francorchamps-ot, a barcelonai pályát, az angliai Silverstone-t és az ausztriai Red Bull Ringet. A küzdelmek április végén Silverstone-ban kezdődnek.

A résztvevők Tatuus gyártmányú, több mint 300 lóerős versenyautókkal állnak majd rajthoz. Ezeket korszerű aerodinamikai megoldások és DRS-rendszer segíti, a fokozott leszorítóerőt pedig a Pirelli gumiabroncsok használata egészíti ki. A magas technikai színvonal ideális felkészülési terepet jelent a Formula–3-as szint felé vezető úton.

A MOTAM szakmai stábja szerint a mostani kategóriaváltás egy tudatosan felépített karrierstratégia része. A tervek alapján Molnár Martin egy szezont tölt majd a GB3-ban, és eredményes szereplés esetén 2027-től az FIA Formula–3-as világbajnokságban folytathatja.

Ez már közvetlenül a Formula–1-es nagydíjak betétfutamaként zajlik, így fontos ugródeszka lehet a legmagasabb kategória felé.

A versenyző nagy várakozással tekint az új szezon elé, különösen a hazai futam miatt, amely érzelmileg is kiemelt jelentőségű lehet számára. A tesztek során szerzett tapasztalatai kedvezőek: gyorsan ráérzett új csapata munkamódszerére, és úgy érzi, a tempója is megfelelő.

A Rodin Motorsport szakmai stábja szintén optimistán értékeli az együttműködés kilátásait. A csapat illetékesei szerint Molnár Martin eddigi eredményei és versenyzői mentalitása erős alapot teremtenek ahhoz, hogy sikeresen szerepeljen a GB3-ban, és tovább erősítse pozícióját a nemzetközi mezőnyben.
Címlapkép: Getty Images
