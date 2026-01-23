Vezetőedzőt váltott az U21-es magyar labdarúgó-válogatott: Szélesi Zoltán helyét az MLSZ-nél régóta dolgozó szakember, Németh Antal veszi át.
Úgy veszik ezt a szurkolók, mintha nem lenne holnap: most kiderült, melyik a legnépszerűbb mez
Az NBA 2025–26-os idényének mezeladási listája nemcsak a pályán nyújtott teljesítményt tükrözi, hanem a játékosok globális rajongótáborát és kulturális hatását is. Félidőhöz érkezve a rangsort a megszokott szupersztárok és a legizgalmasabb feltörekvő tehetségek uralják - számolt be a The Big Lead.
A listát Stephen Curry vezeti, akinek 30-as mezszáma évek óta a szurkolók egyik legnagyobb kedvence. A Warriors irányítójának kivételes dobótudása és bajnoki múltja továbbra is világszerte hatalmas népszerűséget biztosít számára.
A második helyen Luka Doncic áll, aki a Lakershez igazolva az egyik legnagyobb nemzetközi szurkolótáborral rendelkező csapat játékosa lett. A szlovén sztár kreatív játéka és ponterős stílusa a 77-es számú mezét rendkívül keresetté tette.
Jalen Brunson a harmadik, ami egyszerre jelzi a New York Knicks újjászületését és a játékos All Star-szintű teljesítményét. A Spurs fiatal sztárja, Victor Wembanyama a negyedik helyen áll; generációs tehetsége a kisebb piacú San Antonióból is világszintű érdeklődést vált ki.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
LeBron James az ötödik helyen továbbra is az egyik legnagyobb merchandising-erejű név a ligában. Anthony Edwards különösen a fiatalabb szurkolók körében népszerű, részben közösségimédia-jelenlétének, részben látványos játékstílusának köszönhetően.
A listán szerepel még Shai Gilgeous-Alexander MVP-szintű játéka, a sérülése ellenére is kiemelkedően népszerű Jayson Tatum, valamint a kétszeres MVP, Nikola Jokics. Tyrese Maxey áttörő idénye a tizedik helyet érte a mezeladások rangsorában.
Figyelemre méltó Cooper Flagg előkelő pozíciója is: az újonc a Mavericks játékosaként már most a tizenegyedik legkelendőbb mezt tudhatja magáénak. Kevin Durant a Rocketshez igazolva is megőrizte erős rajongótáborát, míg Giannis Antetokounmpo globális márkája továbbra is rendkívül erős. A listát Cade Cunningham és Donovan Mitchell zárja, akik kulcsszereplői lehetnek csapataik jövőjének.
A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását.
Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról
Az olasz kapitány egy interjúban az Írország elleni világbajnoki pótselejtező elvesztése utáni időszakról, a válogatott jövőjéről és a magyar futball helyzetéről beszélt.
Erling Haaland idénybeli gólszámai mögött egyre mélyülő gólválság és a Manchester City aggasztó formahanyatlása rajzolódik ki.
A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére.
A Denver Broncos egy győzelemre került a Super Bowltól, de kezdő irányítóját elveszítette sérülés miatt, így a konferenciadöntőben a tartalék vezeti majd a csapatot.
A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben.
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
Carlos Alcaraz golfozik pihenőnapjain, de más kreatív teniszezők is vannak a mezőnyben, ha lazításról van szó.
Szenegál elnöke több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután győztesen tértek haza a kontinenstornáról.
A megkérdezettek 88 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer szexuális visszaélés érte.
Kerkez Milos, a Liverpool magyar válogatott balhátvédje elismerte, hogy még mindig nem elégedett saját teljesítményével.
Jude Bellingham a Monaco elleni BL-győzelem után a pályán kívüli életmódját érintő pletykákat "külső zajnak" nevezte, és egy ivást imitáló gólörömmel üzent kritikusainak.
Németországból kölcsönzött az Újpest: U-válogatott tehetség érkezett, komolyan gondolják a feljebb kerülést
Az Újpest FC kölcsönvette a német Eintracht Frankfurt középpályását, Fenyő Noah-t, a megállapodás vételi opciót is tartalmaz.
Az új rendszeren keresztül regisztráló, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jegyet vásárló szurkolók elsőbbséget kaphatnak az amerikai vízuminterjú-időpontok lefoglalásánál.
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában szerdán három magyar válogatott futballistára is komoly összecsapás vár.
Az Audi a 2026-os szezontól veszi át a svájci székhelyű Sauber istállót, és ezzel a gyár történetében először száll be a Forma-1-be.
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak eldöntésére, szükséges-e Kramnikot felelősségre vonni az eset miatt.
Eltűnt Seve Ballesteros életnagyságú szobra a legendás spanyol golfozó szülővárosából, a kantábriai Pedrenából; a hatóságok lopás gyanújával nyomoznak.