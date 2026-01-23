2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
3D render üres nagy kosárlabdapálya fényes fények alatt, fényes padló tükröződik, középen karika órával, és a kedvenc csapatra váró rajongók tömege. A mérkőzés, sportjátékok koncepciója.
Sport

Úgy veszik ezt a szurkolók, mintha nem lenne holnap: most kiderült, melyik a legnépszerűbb mez

Pénzcentrum
2026. január 23. 15:52

Az NBA 2025–26-os idényének mezeladási listája nemcsak a pályán nyújtott teljesítményt tükrözi, hanem a játékosok globális rajongótáborát és kulturális hatását is. Félidőhöz érkezve a rangsort a megszokott szupersztárok és a legizgalmasabb feltörekvő tehetségek uralják - számolt be a The Big Lead.

A listát Stephen Curry vezeti, akinek 30-as mezszáma évek óta a szurkolók egyik legnagyobb kedvence. A Warriors irányítójának kivételes dobótudása és bajnoki múltja továbbra is világszerte hatalmas népszerűséget biztosít számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A második helyen Luka Doncic áll, aki a Lakershez igazolva az egyik legnagyobb nemzetközi szurkolótáborral rendelkező csapat játékosa lett. A szlovén sztár kreatív játéka és ponterős stílusa a 77-es számú mezét rendkívül keresetté tette.

Jalen Brunson a harmadik, ami egyszerre jelzi a New York Knicks újjászületését és a játékos All Star-szintű teljesítményét. A Spurs fiatal sztárja, Victor Wembanyama a negyedik helyen áll; generációs tehetsége a kisebb piacú San Antonióból is világszintű érdeklődést vált ki.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

LeBron James az ötödik helyen továbbra is az egyik legnagyobb merchandising-erejű név a ligában. Anthony Edwards különösen a fiatalabb szurkolók körében népszerű, részben közösségimédia-jelenlétének, részben látványos játékstílusának köszönhetően.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

A listán szerepel még Shai Gilgeous-Alexander MVP-szintű játéka, a sérülése ellenére is kiemelkedően népszerű Jayson Tatum, valamint a kétszeres MVP, Nikola Jokics. Tyrese Maxey áttörő idénye a tizedik helyet érte a mezeladások rangsorában.

A listán szerepel még Shai Gilgeous-Alexander MVP-szintű játéka, a sérülése ellenére is kiemelkedően népszerű Jayson Tatum, valamint a kétszeres MVP, Nikola Jokics. Tyrese Maxey áttörő idénye a tizedik helyet érte a mezeladások rangsorában.

Figyelemre méltó Cooper Flagg előkelő pozíciója is: az újonc a Mavericks játékosaként már most a tizenegyedik legkelendőbb mezt tudhatja magáénak. Kevin Durant a Rocketshez igazolva is megőrizte erős rajongótáborát, míg Giannis Antetokounmpo globális márkája továbbra is rendkívül erős. A listát Cade Cunningham és Donovan Mitchell zárja, akik kulcsszereplői lehetnek csapataik jövőjének.
Címlapkép: Getty Images
#sport #lista #top10 #usa #2025 #kosárlabda #NBA #szurkolók #amerikai sportok #mezek #2026

